Property Warm Up 2027 Kiemelt ingatlanpiaci évindító szakmai, üzleti és networking rendezvény. Pörgessük fel a piacot! A hazai ingatlanpiac évindító szakmai eseménye! – Ahol a döntéshozók találkoznak. Szakma, üzlet és networking. – Legyen ott a hazai ingatlanpiac exkluzív évindító rendezvényén!

A Budapesti Közlekedési Központ november közepén írta ki a közbeszerzést az M1-es metró felújításának és meghosszabbításának tervezésére. Ha minden az ütemterv szerint halad, a szerződést 2027 első felében köthetik meg, a dokumentációk pedig legkorábban 2029 végére készülhetnek el. A kivitelezés így a legjobb esetben is csak a következő évtizedben indulhat meg,

a projekt azonban már az előkészítési fázisban komoly akadályokba ütközhet.



A probléma gyökere egy 2006-os megállapodásra nyúlik vissza. A BKV ekkor eladta a Mexikói úti végállomás környékének földhasználati jogát egy, a Raiffeisen Ingatlan Zrt. által létrehozott projektcégnek. A beruházó egy irodaházakat, szállodát és bevásárlóközpontot magában foglaló hatalmas komplexumot álmodott a területre, cserébe pedig P+R parkolók, valamint a metróhosszabbításhoz szükséges alagút és irányítóépület megépítését vállalta. A zuglói lakosok heves tiltakozása miatt a plázaépítés végül meghiúsult, a földhasználati jog azonban sosem került vissza a fővároshoz.

A jogot jelenleg a Millenium-One Ingatlanfejlesztő Zrt. birtokolja, amely a Remint Zrt.-n keresztül Vancskó László érdekeltségébe tartozik.

A BKV elismerte, hogy a bejegyzett földhasználati jog miatt a telephely átépítését össze kell hangolni a jogosult esetleges fejlesztési terveivel, amelyeket – mivel a megállapodás óta húsz év telt el – egyelőre maguk sem ismernek. Ez jelentősen megbonyolíthatja a Rákosrendezőre tervezett új városnegyed metrókapcsolatának kiépítését. Az új tervezőnek ugyanis nemcsak a meglévő vonal felújítására, az akadálymentesítésre és a rákosrendezői meghosszabbításra kell javaslatot tennie, hanem a Mexikói úti járműtelep teljes átépítésére is, ami elengedhetetlen a nagyobb kapacitású szerelvények fogadásához.

A vonalhosszabbítás mellett a járműpark cseréje is égetően sürgős. A jelenlegi, huszonhárom szerelvényből álló flotta szinte minden tagja elmúlt ötvenéves, és több mint kilencven százalékuk már túllépte a tervezett futásteljesítményét.

Bár a szakértői vizsgálatok szerint a kocsikat utasbiztonsági okokból legkésőbb 2033-ig le kell cserélni, a finanszírozás egyelőre megoldatlan.

Mivel a kisföldalatti szűk alagútja és a műemléki környezet miatt csak egyedi gyártású szerelvények jöhetnek szóba, a beszerzés rendkívül költséges és időigényes. A BKV korábban már megszerezte az új, hosszabb járművek előzetes típusengedélyét, de az időközben lejárt,

a szükséges több tízmilliárd forintos forrás pedig továbbra is hiányzik a kormányzati közlekedésfejlesztési tervek költségvetéséből.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images