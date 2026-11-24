A tervezett Wekerle Plusz társasházi programja sokféle épületet talál. Ugyanaz az energiamegtakarítás egészen más beruházást jelenthet egy szigeteletlen panelházban és egy százéves, díszes homlokzatú bérházban. Az egyiknél ez utóbbi felújítása hozhat látványos eredményt, a másiknál az utcakép, a széttagolt tulajdon és a házban már elvégzett munkák együtt határozzák meg, milyen beavatkozás jöhet szóba. A kérdés nemcsak műszaki: azon is múlik, melyik lakóközösség képes elindulni, és ki tudja végigvinni a felújítást.

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Korábbi írásomban amellett érveltem, hogy a lakáspolitika jövője nemcsak azon múlik, hány új lakás épül, hanem azon is, ki és miből tartja fenn a már meglévőket. A régi bérházakban ez a kérdés különösen élesen jelenik meg: egyszerre otthonok, magántulajdonok, önkormányzati vagyonelemek és városképi értékek.

Egy épület, sokféle tulajdonos és eltérő kiindulópont

A századforduló bérháza eredetileg többnyire egyetlen tulajdonos befektetése volt. A lakások, üzletek és közös udvarok egy ház működéséhez tartoztak, bevételeikből gazdálkodott a tulajdonos. A tulajdon széttagolódása azonban nem csak a rendszerváltás után kezdődött. Egy fővárosi levéltári kutatás szerint a Budafoki út 81. számú házban már 1927 végéig a lakások negyedét külön értékesítették. A házparcellázás új tulajdonosokat teremtett, de

az eladásokat jellemzően nem kísérte korszerűsítés.

A háborús károkat számos épület államosítása követte, majd a rendszerváltás után a lakások egy része az önkormányzatokhoz került, és sok bérlő kedvezményesen vásárolhatta meg otthonát. Az egységes tulajdon önmagában nem biztosította a karbantartást, a lakások eladása pedig nem teremtette meg a közös felújítás fedezetét. A tulajdon átalakulása mindkét korszakban megváltoztatta, ki dönthet a házról; pénzt a tető javítására azonban nem teremtett automatikusan.

A mai házak között vannak tisztán magántulajdonú társasházak, vegyes tulajdonú épületek és önkormányzati bérházak.

Egy vegyes házban a saját lakásukban élő tulajdonosok, a bérbeadók és az önkormányzat érdekei találkoznak.

A tető, az udvar, a homlokzat vagy a fővezeték ugyanakkor nem osztható szét lakásonként. Az épület jövője közös döntéseken és közösen viselt költségeken múlik.

A panelnél is számít, mikor készült a szigetelés

Az iparosított technológiával épült házaknál a homlokzat, a tető vagy a födém szigetelése jelentheti az első nagy lépést. Az ismétlődő szerkezetek és a sokszor egyszerűbb homlokzat kedvezőbb kiindulópontot adhatnak, mint egy egyedi történeti háznál. Egy még korszerűsítetlen panelben így a szigetelés lehet a könnyebben elérhető energiamegtakarítás.

A panelprogram 2001-ben indult, a 2000-es években számos ház előrébb lépett. A budapesti Alkotmány utca 5-11. számú panelház 2010-re befejezett felújításakor a főhomlokzatra 8, a tűzfalakra 10 centiméter szigetelés került. A pincefödémet is szigetelték, és a nyílászárókat is cserélték. A korabeli beszámoló szerint a teljes korszerűsítés után átlagosan felére csökkent a fűtési költség. Az eredmény tehát nem csupán a falra került szigetelőrétegnek volt köszönhető.

Más korai projektek ennél is mélyebb beavatkozással készültek. A dunaújvárosi Solanova mintaház homlokzatára 16 centiméter szigetelés került, és hővisszanyerős szellőztetést is kialakítottak. Két régi felújítás, két eltérő műszaki tartalom: abból, hogy egy ház részt vett a panelprogramban, még nem derül ki, mire lehet szüksége ma.

A korszerűsítésnél a régi réteg vastagsága fontos támpont, de önmagában nem ítélet. A mai energetikai előírás a felújítással érintett homlokzati fal teljes szerkezetének hőátbocsátását veszi figyelembe. Nem kötelez minden korábban szigetelt házat utólagos cserére, de egy újabb felújításnál felmerülhet, hogy a meglévő réteg kiegészítése vagy cseréje milyen javulást hozna és mennyibe kerülne.

Ugyanez megjelenik a tetőnél, a padlásfödémnél, valamint a fűtetlen pince vagy garázs feletti födémnél. A korábbi beruházás érték, de más a kiinduló állapot, mint egy érintetlen épületnél. A következő lépést a szerkezet állapota és a költségek együtt határozzák meg.

A felkészült házaknál a gépészet hozhat új akadályokat

Azok a társasházak, amelyek már végeztek homlokzati munkákat, kicserélték a nyílászárók egy részét, rendelkeznek tartalékkal és tervvel, előnnyel indulhatnak egy új programban. Csakhogy éppen náluk fordulhat elő, hogy a következő lépés már nem egyszerűen újabb szigetelés, hanem összetettebb fűtési, melegvíz- vagy gépészeti korszerűsítés. A felkészültség nem feltétlenül jelent könnyű kivitelezést.

Egy hőszivattyús vagy más, villamos energiára épülő rendszer felvetheti, elegendő-e az épület kapacitása. A fogyasztásmérők előtti, úgynevezett méretlen felszálló fővezeték és az elosztók is érintettek lehetnek. A Villanyszerelők Lapja egy konkrét társasházi példában azt mutatta be, hogy már egyetlen lakás teljesítménybővítési igénye is felvetheti a több lakást ellátó fővezeték terhelhetőségének kérdését. Egy egész ház új fűtési rendszere ennél is összetettebb helyzetet teremthet. Vezetékcserére azonban nem minden korszerűsítésnél van szükség.

A berendezések elhelyezése hasonlóan épületfüggő. Központi rendszer esetén helyet kell találni a gépészetnek és esetleges tárolóknak; a közös helyiségek, vezetéknyomvonalak és a rendszer egészének kialakítása is érintheti a tulajdonosokat. Egy kültéri egységnél a zaj, az elhelyezés és a homlokzati megjelenés is szempont lehet. A régi bérház udvara, pincéje vagy tetőtere nem üres műszaki rajz: meglévő használatokhoz és városképi feltételekhez kell alkalmazkodni.

Az energetikai eredmény is az addig elvégzett munkákhoz képest alakul. A Wekerle Plusz hivatalos ismertetője szerint a hitel egy részének támogatásként való jóváírásához legalább 30 százalékos, tanúsított energiamegtakarítást kell elérni. Ha a viszonyítás a közvetlenül a beruházás előtti állapot, egy korábban korszerűsített ház számára nehezebb lehet újabb 30 százalékot elérni, mint egy addig érintetlen épületnek. A részletes felhívás és a korábbi munkák kezelése azonban még tisztázandó.

Történeti homlokzatok, külön pályázók, közös utcakép

A második világháború előtt épült falazott bérházak nem egyetlen típusba tartoznak. Eltérő a falazat, a födém, az udvar, a fűtési rendszer és az is, milyen átalakításokat végeztek az elmúlt évtizedekben. Az utcai díszítések, a helyi vagy műemléki védelem pedig korlátozhatják a külső oldali szigetelést.

Budapesten az Andrássy út és környéke különösen jól mutatja, hogy az energiahatékonyság és a városképi érték ugyanazon a homlokzaton találkozik. Az UNESCO térképei szerint Terézváros egyes területei a világörökségi helyszínhez, mások a védőövezetéhez tartoznak. Ez nem ugyanaz, mint az épületek helyi vagy országos műemléki védelme, és nem minden házra ugyanazok az előírások vonatkoznak.

Egy díszes utcai falra nem feltétlenül alkalmazható ugyanaz a megoldás, mint egy díszítetlen panelhomlokzatra. A belső oldali szigetelés láthatatlan kerülőútnak tűnhet, ám a régi fal hidegebbé válhat, és a nedvesség kezelésének hibája a szerkezetben vagy a csatlakozásoknál okozhat kárt. A történeti épületekkel foglalkozó Historic England útmutatója is arra figyelmeztet: a falazat nedvességi viszonyainak ismerete nélkül nem lehet jó szigetelési megoldást választani. A födémek, az udvari homlokzat, az ablakok, a fűtés és a szellőzés állapota házanként más beavatkozásoknak is teret adhat.

Az egyedi házankénti pályázás előnye, hogy a felkészült közösség nem kénytelen más épületekre várni.

A külön tervezés, ajánlatkérés és ügyintézés terhe viszont minden közösségnél újra megjelenik, és a szűk forrásokból könnyebben részesülhetnek azok, akik már rendelkeznek tervekkel és önrésszel. A kormányzati ismertető társasházakat és lakásszövetkezeteket céloz meg, az épületek megújítására összpontosítva. A végleges pályázati szabályok nélkül még nem derül ki, több ház vagy külön közösség benyújthat-e közös kérelmet.

A házonkénti pályázás nem zárja ki több ház közös előkészítését. Egy utcaszakasz vagy szomszédos épületek felmérését és tervezését akkor is össze lehet hangolni, ha a tulajdonosi döntések külön születnek. Ahol az önkormányzat maga is tulajdonos, egyszerre érdekelt a saját lakásai, az épület és az utcakép jövőjében. Facilitátorként összefoghatja a felmérést, a mérnöki előkészítést és a lebonyolítást, miközben a társasházi döntéseket a jogosult tulajdonosok hozzák meg.

Az összehangolás előnye a közös szakértelem és az egymáshoz illeszkedő döntés lehet. A közös beszerzés kedvezőbb feltételeket teremthet, de nem automatikusan olcsóbb, az egyeztetés pedig időigényes. A lengyelországi Bytom városának beszámolója szerint a történeti Kolonia Zgorzelec telepen hat lakóközösség tíz épületének közös részeit újították fel városi lakáskezelő koordinálásával. A városi beszámoló az önkormányzati házakban megújult lakásokról is szól: ahol korábban a pincében volt a vécé, ott a lakásokon belül alakították ki. A példa nem bizonyítja, hogy a közös szervezés olcsóbb, de megmutatja, hogy a történeti környezet megőrzése és az otthonok használhatósága összekapcsolható.

A felújítás haszna és terhe végül nem mindig ugyanannál jelentkezik. Bérlakásnál a beruházást rendszerint a tulajdonos finanszírozza, míg a mérséklődő energiaszámla a lakónál jelenhet meg. A társasházi hitel törlesztése ugyanakkor növelheti a közös költséget; a korábban alulfűtött lakásban a megtakarítás egy része jobb komfortként jelentkezhet.

A tisztább fűtés sem jelent automatikusan olcsóbb lakhatást. Egy wrocławi kutatás 422 történeti bérházi lakás vizsgálata alapján arra figyelmeztetett, hogy a szilárd tüzelés kiváltása magasabb fűtési terhet hozhat a szegényebb lakóknak, ha az új rendszer és az épület állapota nincs összhangban a fizetőképességükkel. A lengyel tapasztalat nem magyar költségbecslés, de a kérdés ismerős: nem elég azt nézni, mennyi energiát használ a megújult ház, hanem azt is, mennyibe kerül benne lakni.

A panelház és a történeti bérház nem ugyanonnan indul, még ha a cél ugyanaz is: kevesebb energiafelhasználás, hosszabb élettartam és élhető otthonok. A régi házak esetében a műszaki, tulajdonosi és városképi szempontok együtt rajzolják ki az utat. Az épület jövője pedig nem ér véget az átadás napján:

a valódi értéke abban is mérhető, hogy évtizedekkel később működtethető és megfizethető marad-e.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balaton József