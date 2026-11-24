A HUNÉP Zrt. és jogelőd vállalatai fennállásának 75. évfordulója alkalmából kiállításmegnyitót tartottak Debrecenben. A november 23-án megnyílt, december 6-ig megtekinthető a szabadtéri tárlat, amely archív fényképek és korabeli emlékek segítségével idézi fel a vállalat és jogelődei hét és fél évtizedes történetét. A kiállítás Debrecen és Hajdú-Bihar megye épített környezetének fejlődésébe is betekintést nyújt.

Építőipar 2027 Átalakuló építőipar! Mi jön most? - Írjuk újra közösen a szektor alapjait!

A HUNÉP története az 1950-es évek elejére nyúlik vissza, amikor a Megyei Tanács megalapította az építőiparivállalatot.

A kezdeti tatarozási, felújítási és helyreállítási feladatokat idővel egyre jelentősebb lakó-, ipari és középület-beruházások követték. A következő évtizedekben a vállalat iskolákat, óvodákat, rendelőintézeteket és lakóépületeket épített Debrecenben és a megye más településein.

A kiállítás a vállalat történetének egyik legfontosabb fordulópontját, a rendszerváltást követő átalakulást is bemutatja. Az új gazdasági környezethez való alkalmazkodás alapvető szervezeti és működési változásokat követelt: a részvénytársaságot 1991. október 31-én jegyezték be, 1992 decemberében pedig egy munkavállalókból álló tulajdonosi kör megvásárolta az állami részesedést.

A tulajdonosi és szervezeti átalakulás, valamint a piaci megbízásokra épülő működés teremtette meg a hosszú távú fejlődés alapjait.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Oláh Tibor