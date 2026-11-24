Megkezdődött a XII. kerületi Mártonhegy Villapark szerkezetépítése. A WING lakóingatlan-fejlesztési üzletága, a Living beruházásában öt villaépületben összesen 48 lakás épül, amelyek átadását 2028 második negyedévére tervezik - írja közleményében a cég.

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A jelenleg is zajló földmunkákkal párhuzamosan indultak el a kivitelezési munkálatok a Bürök utcában, egy mintegy nyolcezer négyzetméteres, déli tájolású telken. A fejlesztés igazodik a környék szellős, villaházas és zöldövezeti karakteréhez, így

a területből hozzávetőleg ötezer négyzetmétert tesz majd ki a belső kert.

A kínálatban az egy hálószobás otthonoktól egészen a tágas, akár 148 négyzetméteres, teraszos penthouse-okig többféle ingatlan megtalálható. Ezt a 48 lakást öt, egyenként 9-11 lakásos épületben alakítják ki. Az alapfelszereltség része

a hőszivattyús mennyezetfűtési és -hűtési rendszer,

a hővisszanyerős gépi szellőztetés,

a nagy felületű nyílászárókhoz tartozó motoros zsalúzia,

valamint az okosotthon-rendszer.

A lakások 20 százalékos önerővel leköthetők.

A vételár fennmaradó részét elég a kulcsrakész átadáskor kifizetni, és a vásárlóknak lehetőségük van az 5 százalékos áfa visszaigénylésére is.