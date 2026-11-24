Egy új lakás kiválasztásakor a vevők többsége látványterveket, alaprajzokat, négyzetmétereket, árakat, műszaki tartalmat és lokációt mérlegel. A mindennapi életminőséget azonban sok olyan fejlesztői és tervezési döntés is meghatározza, amely elsőre kevésbé látványos: hogyan szervezik az építkezés forgalmát, milyen lesz a gyalogos közlekedés, hol kapnak helyet a zöldfelületek, mennyire lesz rendezett a beköltözés időszaka és hogyan illeszkedik az új lakónegyed a meglévő városi környezetbe. Az Újbudán épülő Revital Park lakóingatlan fejlesztője, a Rezideo ezért a Járókelő Közhasznú Egyesülettel lépett együttműködésre, annak érdekében, hogy a városlakói tapasztalatok és a helyi használati szempontok már a projekt előkészítése és megvalósítása során is strukturáltan jelenhessenek meg. Mutatjuk a projektet.

Egy többéves építkezés megjelenése egy városrészben óhatatlanul változást hoz a környéken élők mindennapjaiba. Megjelennek a munkagépek, teherautók és kivitelezési lehatárolások, átmenetileg módosulhatnak a megszokott útvonalak, nőhet a zaj- és porterhelés, nagyobb figyelmet igényelhet a közterületek rendje. Ezek a hatások kezelhetők, ha a fejlesztő már a projekt elején számol velük, a tervezők figyelembe veszik a használati szempontokat, a lakossági visszajelzések pedig szervezett csatornán keresztül érkeznek be a fejlesztőhöz.

A helyi szempontok figyelmen kívül hagyása esetenként egyetlen látványos konfliktusban jelenik meg, ugyanakkor sokkal gyakoribb az, hogy a feszültség apró, egymásra rakódó problémák formájában válik érzékelhetővé: túlterhelt csomópontokban, nehezen használható gyalogos útvonalakban, parkolási nehézségekben, közterületi szennyeződésben, vagy abban, hogy az új funkciók nem kapcsolódnak elég jól a meglévő városszövethez.

Egy fejlesztés társadalmi elfogadottságát sokszor éppen ezek a részletek határozzák meg, melyek a beruházás elején még tervezési és szervezési kérdésként kezelhetők, később viszont könnyen lakossági konfliktussá válhatnak.

A városi környezetben ezért a helyi tudás nagy érték, a tapasztalatok a fejlesztők és a tervezők számára is hasznos információk lehetnek akkor, ha azok kellően korán és feldolgozható formában kerülnek be a folyamatokba.

Nem olyan egyszerű azonban konstruktív és összeszedett formában a lakossági észrevételeket becsatornázni, ki ne találkozott volna végeláthatatlan Facebook kommentfolyamokkal, egymással veszekedő lakosokkal és ebből (is) fakadó félreértésekkel. Ekkor jöhet képbe a Járókelő Közhasznú Egyesület, amely a visszajelzési folyamatban a városlakók, gyalogosok, szomszédok és közterület-használók nézőpontját jeleníti meg. A Járókelő.hu 2012 óta működik közterületi hibabejelentő felületként: a lakosság többek között kátyúkat, sérült burkolatokat, lekopott zebrákat, elhagyott járműveket, megrongált utcabútorokat vagy más közterületi problémákat jelezhet rajta keresztül az illetékesek felé.

Járókelő Egyesület csapata munka közben

Mik a leggyakoribb problémák?

Lukács Máté, az Egyesület ügyvezetője szerint: "Egy városban nagyon sokféle közterületi probléma fordulhat elő, amiket mi a Járókelőnél 13+1 kategóriába sorolunk. Ez alapján a legtöbb bejelentés a forgalomtechnika kategóriájába érkezik, ami magában foglalja a közlekedési lámpákkal és táblákkal, továbbá az útburkolati jelekkel kapcsolatos lakossági észleléseket. Ezt követik a köztisztasággal és a zöldfelületekkel kapcsolatos bejelentések halmazai, ami véleményünk szerint jól mutatja, hogy mennyire fontos az emberek számára a biztonságos közlekedés, és emellett az épített és természeti környezetünk tisztasága, legyen szó illegális hulladéklerakásról, ürítetlen utcai szemetesekről, graffitiről vagy a tereink és parkjaink általános állapotáról.

Az ENSZ statisztikája alapján Budapesten 6 m2 közterületi zöldfelület jut egy lakosra, míg az ajánlott érték 9 m2. Szükség lenne több zöldfelületre és arra is, hogy a meglévő zöld infrastruktúrát jobban megbecsüljük."

Hogyan válik a panaszból javaslat?

A mai napig jellemző az, hogy a Járókelő.hu-ra döntő többségében a városüzemeltetés hatáskörébe tartozó bejelentések érkeznek, azonban egyre több fejlesztési igény is felmerül a lakosság részéről. Ilyen kérés lehet egy járda akadálymentesítése, egy árnyat adó fa ültetése a buszmegállóba, vagy akár egy új, kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása két forgalmas csomópont között félúton.

Lukács Máté , közgazdász, urbanista Közgazdász végzettségű szakember, közszolgálati specializációval; tanulmányai során a költségvetési tervezéssel, az önkormányzati gazdálkodással és a közpolitikai döntéshozatallal foglalkozott, majd a … Tovább

„Úgy látjuk, hogy az ilyesfajta igények növekvő száma mögött a brit Egészséges utcák módszertanának ismertebbé válása is állhat, amit egyesületünk 2019-ben honosított meg, majd idővel a Fővárosi Önkormányzat karolta fel, és indította el azonos néven közterület-megújítási programját Európai Uniós forrásból. Ez a módszertan 10 indiktáron keresztül mutatja meg, hogy milyen az emberközpontú várostervezés” - tette hozzá Lukács Máté.

Revital Park látványterv

A Járókelő összetett és egyedi tudással rendelkezik a város működésével kapcsolatban, hiszen nincs még egy olyan szervezet, aki egyszerre tudná azt, hogy pontosan hol van a főváros összes gyalogos aluljárója, köz wc-je, melyek a főváros kiemelt fasorai és pontosan kik és hol üzemeltetnek köztéri órákat. Ennek a másfél évtizede épülő tudásnak és jártasságnak köszönhetően garantálja, hogy aki az egyesület egykapus hibabejelentő szolgáltatását veszi igénybe, annak ügye nagy eséllyel megoldódik.

És mivel a sikerélmény újabb és újabb bejelentéseket szül, 2026 nyarán átlépték a 200.000-ik bejelentést is.

Egy ekkora merítés pedig bőven elegendő adatot biztosít ahhoz, hogy trendek és mintázatok rajzolódjanak ki a város működésével, működtetésével és a felmerülő lakossági igényekkel kapcsolatban.

A Rezideoval való együttműködésünk pedig annak bizonyítéka, hogy ezek az adatok nem csupán a közszféra számára hasznosak, hanem a piaci alapú városfejlesztésnek is”

– összegezte Lukács Máté.

Hogyan tud segíteni egy ilyen együttműködés a lakossági elfogadottság növelésében?

Ha egy beruházás során minél jobb kapcsolatra törekszünk a környéken élőkkel, akkor nagyon fontos, hogy előre beazonosítsuk és megakadályozzuk a kialakulását azoknak a főbb problématípusoknak, amik előfordulhatnak. A Járókelő.hu-ra beruházásokkal kapcsolatban rendszeresen érkeznek olyan lakossági panaszok, amik a túlzott zaj- és porterhelésre, a közutakra takarítás nélkül kihajtó munkagépekre panaszkodnak, ám ezek közül talán a leggyakoribb az, amikor a felvonulási területek a járdákat elfoglalva útvonal változtatásra kényszerítik a gyalogosan közlekedőket: ezek a megoldásnak nevezett alternatívák mellőzik a biztonságos és akadálymentes közlekedés minimális feltételeit is.

Tehát, ha a beruházó jó előre felkészül, hogy ne terhelje túlságosan a környezetét, illetve mások közlekedését se akadályozza, akkor egy érdeksérelem mentes, jó kapcsolat alakulhat ki a felek között.

Ez a jó viszony nem csak a projekt futamideje alatt, hanem hosszú távon is a beruházás támogatói, érdemeinek elismerői közé sorolhatja ezen érintetti csoportokat.

Revital Park látványterv

Fejlesztői oldalról mindez kockázatkezelési kérdés is. Egy beruházás esetében a tervezés, a kivitelezés, a beköltözés és a későbbi üzemeltetés egymásra épülő folyamatok. Ha a logisztika, a teherforgalom, a közterületek tisztasága vagy a lakossági kommunikáció csak utólag kap figyelmet, az reputációs konfliktust, időveszteséget és többletköltséget okozhat. Ha ezek a szempontok már a projekt-előkészítés részei, akkor a fejlesztő pontosabban tudja azonosítani azt, hogy mely problémák előzhetők meg saját hatáskörben és melyek igényelnek önkormányzati, közműszolgáltatói vagy hatósági együttműködést.

Hogyan gondolkodik erről fejlesztőként a Rezideo, és miben más a Revital Park?

A Revital Park Újbudán, a Fehérvári út 120. szám alatt, egy korábbi ipari terület megújításával jön létre. Az első ütemben 421 lakás épül, közel 28 ezer négyzetméternyi lakóterülettel és mintegy 2400 négyzetméternyi kereskedelmi funkcióval. Az első ütemhez közel 4500 négyzetméter zöldfelület kapcsolódik, a teljes, több ütemű fejlesztésben pedig közel 22 ezer négyzetméter zöldterület kialakítása szerepel a tervekben. A fejlesztés a 15 perces város gondolatához is kapcsolódik: a környéken élelmiszerüzletek, gyógyszertárak, vendéglátóhelyek, sportolási lehetőségek, óvodák, iskolák és játszóterek is elérhetők gyalogos vagy kerékpáros távolságban.

Hüse István, a Rezideo ingatlanfejlesztési igazgatója szerint kifejezetten fontos, hogy egy ingatlanfejlesztés ne csak a leendő lakók, hanem a környéken élők szempontjait is figyelembe vegye. „A Járókelő Közhasznú Egyesülettel való együttműködés lehetőséget ad arra, hogy a lakossági tapasztalatokat már a beruházás előkészítése, illetve később, a kivitelezés során is beépítsük a működésünkbe, megelőzve a konfliktusokat és csökkentve a környezet terhelését. A műszaki tervek, az engedélyek és a hatósági előírások mellett szükség van azok nézőpontjára is, akik nap mint nap használják a várost.”

A Revital Park első ütemének jelenleg folyamatban lévő kivitelezése során számos, a környezet terhelésének mérséklését célzó intézkedés valósult meg.

Revital Park látványterv

A teherforgalom kizárólag a Galvani út felől közelíti meg a munkaterületet, a várakozás és a rakodás telken belül történik, a közterületi szennyeződés kockázatát pedig kerékmosóval csökkentjük. A bontási és mélyépítési munkák megkezdése előtt fényképes állapotfelmérés készült a környező utakról, járdákról, burkolatokról és közterületi elemekről, így az esetleges későbbi károk pontosan azonosíthatók lesznek.

Dr. Hüse István Indotek Group, ingatlanfejlesztési igazgató, jogász A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett doktori oklevelet 2000-ben. Tanulmányai befejezése óta ingatlanfejlesztéssel, ingatlanhasznosítással és -üzemeltetéssel foglalkozik, valamint i … Tovább

Az első ütemre zaj-, rezgés- és porkezelési terv is készült, amely a kapcsolódó szállítási útvonalakra is kiterjed. A porterhelést locsolással, porlasztással, takarással, sebességkorlátozással és útburkolat-tisztítással mérsékeli a fejlesztő, a logisztikai és organizációs kérdéseket pedig rendszeresen felülvizsgálja.

Az ilyen intézkedések jelentősége abban áll, hogy a lakókörnyezet minősége már az építkezés alatt formálódik. Egy fejlesztés elfogadottságát az átadás utáni állapot mellett az is meghatározza, hogy hogyan éli meg a környék az odáig vezető utat”

– tette hozzá Hüse István.

Az építészeti teljesítmény is meghatározza az elfogadottságot

Építészeti szempontból a jó lakókörnyezet szintén sok, elsőre kevésbé látványos döntés eredménye. A zöldfelületek aránya, a gyalogos kapcsolatok, a földszinti funkciók, az épülettömegek tagolása, a belső udvarok használhatósága, az árnyékolás, a zajvédelem és a közösségi terek minősége együtt határozza meg, hogyan lehet majd élni egy új városi negyedben.

Hartvig Lajos DLA építész, a Bánáti + Hartvig Építész Iroda egyik alapítója és tulajdonosa szerint az artikulált lakossági igények becsatornázásának kívánalma az építészeti tervezés folyamatába hazánkban ma még nem tipikus, de trendjében kitapintható attitűd.

"Az első lépés, hogy az észrevételt ne kész megoldási javaslatként, hanem megértendő helyzetként kezeljük: ki, mikor és mire használja a környéket, és hol akad el a mindennapi működés? Ezután különválasztjuk, mi tartozik az építészeti tervhez, mi a beruházó vagy a kivitelező feladata, és mi igényel önkormányzati vagy közműszolgáltatói együttműködést. Egy gyalogos útvonalra vonatkozó jelzés például vezethet a bejáratok, az akadálymentes kapcsolatok vagy az építkezés alatti terelések felülvizsgálatához; egy árnyékhiányos terület pedig a növénytelepítés és a pihenőfelületek átgondolását teheti szükségessé. Hartvig Lajos szerint,

a tervező feladata, hogy az így feltárt szempontokat a műszaki, szabályozási és üzemeltetési feltételekkel együtt vizsgálja meg. Nem minden igény építhető be, de minden jelzésből tanulhatunk arról, hogyan használják ténylegesen a várost."

Nehezen egyeztethető össze a nagy zöldterületi igény a beépíthetőségi és üzleti megfontolásokkal. Vagy mégsem?

A Revital Park tervezésekor egy korábban ipari, mindössze 8 százalékos zöldterületi arányú területből alakítanak ki új városi szövetet, a tervek szerint a zöldfelületi arány a területen 37 százalékra nő. Ehhez a beépítés sűrűsége mellett az épületek közötti távolságot, a belső kertek összefüggő rendszerét és a tetők hasznosítását is össze kellett hangolni. A nagyobb zöldfelület tehát nem feltétlenül a városi sűrűség feladását jelenti, hanem okosabb tájépítészeti kialakítást, átgondolt vízgazdálkodást kíván.

A gazdasági megvalósíthatóság valós korlát, de a zöldfelület minősége, árnyékadó szerepe és használhatósága legalább olyan fontos, mint a területi mutatója.



Revital Park látványterv

A fejlesztés egészére vonatkozóan közel 22 ezer négyzetméter zöldterület szerepel a tervekben, melynek jelentős része a terület vízmegtartó képességét megsokszorozó esőkertként kerül kialakításra. Az esőkertek markáns formai elemként hozzájárulnak a kertépítészet egyedi arculatához, összegyűjtik és a telken tartják a tetőkön megjelenő esővizet, minimalizálva a csatornahálózat terhelését. A zöldfelületet nem a beépítés után megmaradó helyeken kell keresni: már a telepítés és a tömegformálás során kell róla dönteni.

Egy jó lakóprojekt nem ér véget a lakásajtónál.

A lehető legtávolabbi igényeket kell összehangolnia; a nagyvárosi léptékű, közlekedési, infrastrukturális, urbanisztikai kérdéseket kell együtt kezelni azzal, hova fogja majd a lakó tenni otthonában a vasalódeszkát, hogyan tud az általa megfizethető, gyakran minimális alapterületű lakásban teljes, kényelmes életet élni fenntartható, gazdaságosan megvalósítható módon. Fontos a jól használható alaprajz, a természetes fény, az árnyékolás és a téli-nyári hőkomfort, de ugyanígy számít, hogy a lakók biztonságos gyalogos útvonalakon érhessék el a közös tereket, a szolgáltatásokat és a közeli közlekedési kapcsolatokat.

A Revital Parkban ezért a belső, parkosított udvarokat, a közös használatú tereket, a földszinti üzleteket összehangolták, és idomították a környék adottságaihoz. A tömegközlekedés és a mindennapi szolgáltatások közelsége csökkentheti a kényszerű autóhasználatot; az energiahatékony gépészet pedig a lakás komfortja mellett az üzemeltetést fenntarthatóvá, gazdaságossá teszi.

Dr Hartvig Lajos DLA , DLA építész; Bánáti + Hartvig Építész Stúdió, a HuGBC elnökségi tagja, tulajdonos, ügyvezető A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tanult építészetet, majd elvégezte a Magyar Építész Szövetség Mesteriskoláját. A Bánáti + Hartvig Építész Iroda alapítója, ügyvezetője és tulajdonosa … Tovább

Az épület élete, a szomszédsággal kialakuló viszonya az építkezéssel kezdődik, és tud elromlani nagyon gyorsan kellő figyelem hiányában. A projekt építése során ezt a figyelmet nem megspórolni, hanem megsokszorozni igyekszünk annak reményében, hogy átadása után a lakópark első pillanattól kezdve jelentősen hozzá fog járulni a környék értékeihez"

- mondta el Hartvig Lajos.

Végül az is része az élhetőségnek, hogyan zajlik az építkezés: a szomszédok biztonsága és a környék terhelésének mérséklése már a megvalósítás során felelősségünk.

Revital Park látványterv

A lakásvásárlók számára mindebből az következik, hogy egy új otthon értékelésekor érdemes a lakáson kívüli döntéseket is vizsgálni. Milyen lesz a közvetlen környezet? Hogyan lehet gyalogosan közlekedni? Hol kapnak helyet a zöldfelületek? Hogyan kezelik az építkezés hatásait? Milyen szolgáltatások érhetők el a közelben? Ezekre a kérdésekre sokszor nincs egyetlen látványos válasz, a mindennapok minőségét mégis ezek adják össze.

Címlapkép és fotók forrása: Rezideo

A cikk megjelenését a Rezideo támogatta.