A Balaton alacsony vízállása miatt várnak intézkedést a tó környéki polgármesterek, akik kedden országgyűlési képviselőkhöz, illetve a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumhoz szóló felhívást írtak alá Siófokon.

A dokumentumban többek között jelezték, hogy

a tó tartósan alacsony vízállása egyre komolyabb kihívást jelent a vállalkozások, önkormányzatok, a turizmusból élő családok számára.

Emlékeztettek arra, hogy november 9-én a Balaton átlagos vízállása mindössze 32 centiméter volt. Hozzátették, hogy a helyzet már nem egy-egy település vagy vállalkozás problémája, és a Balaton gazdasági és természeti értékeinek megőrzése összehangolt térségi és országos fellépést igényel.

Felházi Miklós (Fidesz-KDNP), Balatonlelle polgármestere az MTI-nek azt mondta, a 120 centiméteres üzemi vízszint természetes úton a következő két-három évben nem fog visszaállni, ezért

tervet kérnek a kormányzattól arra vonatkozóan, hogyan állítható vissza a normális vízszint. Szerinte ez vízmegtartással nem érhető el, ezért a vízpótlásra van szükség.

Bíró Norbert, a Somogy megyei közgyűlés Fidesz-KDNP-s elnöke, a Balatoni Fejlesztési Tanács alelnöke megjegyezte, nem látja a természetes vízutánpótlás lehetőségét. A kevés csapadék mellett a légköri aszály is szárítja a térséget, jobban párolog a Balaton – jegyezte meg, kijelentve: kormányzati beavatkozás kell a mesterséges vízpótláshoz.

Az elképzelések mindegyike azon alapszik, hogy nem közvetlenül a Balatonba, hanem a vízgyűjtő területre kell vizet vezetni a Murából vagy a Rábából, így természetes szűrőn át érkezne víz a Balatonba – fejtette ki.

A felhívást aláíró polgármestereknek Balogh István balatonlellei vállalkozó többek közt arról beszélt, hogy tavaly novemberben 29 centiméterrel volt magasabb a tó átlagos vízszintje. A Balaton térségében az utolsó három évben folyamatosan csökkent a csapadék mennyisége, az utóbbi 25 évben pedig egy Celsius-fokkal nőtt a víz átlaghőmérséklete.

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