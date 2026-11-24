Az I. kerületi szabályozás alapján a már nyilvántartásba vett szálláshelyek 2027 végéig változatlan feltételekkel működhetnek - írja elemzésében az ingatlan.com. Mivel a kerület több mint négyszáz bejegyzett magánszálláshelyéből mindössze tizenkilenc található közvetlenül a Várban, a szigorítás a Vízivárosban és a Krisztinavárosban lévő ingatlanokat érinti majd leginkább, ahol a további működés a társasházak jóváhagyásán múlik.
Becslésük szerint a kieső magánszálláshelyek mintegy harmada vagy fele kerülhet át a hagyományos albérletpiacra. Ez némi kínálatbővülést és enyhe ármérséklődést hozhat a jelenleg szűkös, havonta átlagosan 312 ezer forintos bérleti díjjal jellemezhető helyi piacon,
a tényleges hatások azonban csak a jövő év végétől lesznek érzékelhetők.
A terézvárosi példa
A korlátozások albérletpiaci hatásai jól nyomon követhetők a VI. kerület példáján. Terézvárosban az idén januárban életbe lépett tiltást követően tavasszal jelentősen, több mint negyven százalékkal megugrott a kiadó lakások száma, őszre azonban a kínálat már a tavalyi szint alá csökkent. A bérlők gyorsan felszívták az újonnan piacra kerülő ingatlanokat, így a bérleti díjak csak kismértékben mérséklődtek.
Ezzel szemben Józsefváros a teljes tiltás helyett egy jövőre induló kvótarendszer mellett döntött, amely városrésztől függően egy és öt százalék között maximalizálja az Airbnb-típusú szálláshelyek arányát a teljes lakásállományhoz viszonyítva. A VIII. kerületben a szabályozás híre idén még nem hozott érdemi fordulatot, az árak és a kereslet a budapesti átlagnak megfelelően alakult.
A kerületi szintű szigorítások mellett hamarosan átfogó állami lépések is várhatók.
Az új rövid távú szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó jelenlegi fővárosi moratórium az év végén lejárna, egy friss törvényjavaslat azonban 2027. március végéig meghosszabbítaná a tilalmat. A budapesti lakáskiadás helyzetét véglegesen rendező kormánydöntés jövő tavaszra várható. Ebben a jogalkotóknak olyan egyensúlyt kell teremteniük, amely mérsékli ugyan a rövid távú lakáskiadás árfelhajtó hatását és bővíti a hagyományos albérletek kínálatát, de nem veti vissza drasztikusan a fővárosi turizmust.
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