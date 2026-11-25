A fő számok
A DH Group konszolidált árbevétele 13,7 milliárd forint volt a harmadik negyedévben, ami 8 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A bázisidőszak egyszeri magyarországi ingatlanértékesítéseinek kiszűrésével a bevétel 16 százalékkal emelkedett.
A számviteli EBITDA 2 százalékkal, 1,86 milliárd forintra nőtt, az EBITDA-marzs pedig 14,3 százalékról 13,5 százalékra csökkent. A működési eredmény 3 százalékkal, 1,56 milliárd forintra emelkedett.
Az adózott eredmény 9 százalékkal, 979 millió forintra csökkent, az egy részvényre jutó hígított nyereség pedig 29,8 forintról 25,7 forintra mérséklődött. A profitot a magasabb adóteher fogta vissza, a jövedelemadók összege 52 százalékkal, 458 millió forintra nőtt. A növekedés egy részét az okozta, hogy az olasz leányvállalat tavaly a harmadik negyedévben 52,7 millió forinttal kevesebb adót határolt el, amit az év végén számolt el. Ezt a hatást kiszűrve az adóterhelés 29 százalékkal emelkedett.
A személyi jellegű ráfordítások 65 százalékkal, 947 millió forintra nőttek. Ebből 173 millió forint a vezérigazgatói részvényopciós programhoz kapcsolódó költség volt, az újonnan konszolidált Fincontatto pedig 129 millió forinttal növelte a személyi kiadásokat.
A társaság részvényeseire jutó teljes átfogó eredmény 80 százalékkal, 637 millió forintról 1,15 milliárd forintra emelkedett a harmadik negyedévben. A növekedéshez a külföldi leányvállalatok devizaátváltási különbözeteinek kedvező alakulása járult hozzá, ezek ugyanis csoportszinten 234 millió forinttal növelték a teljes átfogó eredményt, míg egy évvel korábban 424 millió forintos negatív hatást jelentettek. Az első kilenc hónapban a részvényesekre jutó teljes átfogó eredmény 26 százalékkal, 2,62 milliárd forintra nőtt.
A társaság által kiemelten figyelt, az egyszeri és az alaptevékenységen kívüli tételektől megtisztított core EBITDA 1 százalékkal, 1,92 milliárd forintra nőtt. A tisztított core adózott eredmény 9 százalékkal, 1,11 milliárd forintra csökkent. A vezérigazgatói opciós program említett költségét a társaság kiszűrte ezekből a mutatókból.
A forint az euróval szemben mintegy 9 százalékkal, a zlotyval szemben körülbelül 10 százalékkal erősödött éves összevetésben, ami mérsékelte a külföldi leányvállalatok forintban kimutatott teljesítményét. Euróban számolva a tisztított core EBITDA 10 százalékkal nőtt, a tisztított core profit pedig stagnált.
Az első kilenc hónapban az árbevétel 18 százalékkal, 40,6 milliárd forintra emelkedett. A tisztított core EBITDA 14 százalékkal, 5,65 milliárd forintra, a tisztított core adózott eredmény pedig 23 százalékkal, 3,45 milliárd forintra nőtt.
Továbbra is a hitelközvetítés húzza a csoportot
A pénzügyi közvetítési üzletág árbevétele 20 százalékkal, 12,6 milliárd forintra emelkedett, így a csoport bevételének 92 százalékát adta. A szegmens EBITDA-ja 41 százalékkal, 1,93 milliárd forintra nőtt, az EBITDA-marzs pedig 13 százalékról 15 százalékra javult. Az éves eredménynövekedéshez hozzájárult a tavalyi lengyelországi kibercsalás 189 millió forintos veszteségének kiesése.
A csoport 393,5 milliárd forintnyi hitelt közvetített, ami 19 százalékos éves növekedésnek felel meg, és a második legmagasabb negyedéves volumen a társaság történetében. A második negyedéves rekordhoz képest 3,2 százalékkal csökkent a forgalom.
- Magyarországon az Otthon Start program hatására közel 80 százalékkal, 59,9 milliárd forintra nőtt a közvetített hitelek összege. Ez mintegy 185 millió forinttal növelte a hazai pénzügyi közvetítés EBITDA-ját. A magyarországi core tevékenységek összesített tisztított EBITDA-ja 3 százalékkal, 506 millió forintra csökkent az ingatlanfranchise gyengébb teljesítménye miatt.
- Lengyelországban a közvetített hitelvolumen forintban 19 százalékkal, 157,2 milliárd forintra emelkedett, zlotyban számolva 32 százalékos volt a bővülés. A lengyel tevékenységek tisztított core EBITDA-ja 13 százalékkal, 316 millió forintra nőtt.
- Olaszországban 176,5 milliárd forintnyi hitelt közvetített a csoport, ami forintban közel 7 százalékos, euróban 16 százalékos növekedést jelent. Az olasz tisztított core EBITDA forintban 1 százalékkal, 1,1 milliárd forintra csökkent, euróban pedig 8 százalékkal emelkedett. Az ország továbbra is a DH Group legfontosabb eredménytermelő piaca, a számviteli EBITDA 59 százaléka innen származott.
A június végén megvásárolt, fizetés- és nyugdíjfedezetű hitelek közvetítésével foglalkozó Fincontatto üzletágát júliustól konszolidálja a csoport. A felvásárlás már növelte a bevételeket, a költségszinergiák érvényesítése még folyamatban van. A jelentés szerint a Fincontatto jövedelmezősége az éves bónuszok miatt a negyedik negyedévben a legerősebb.
Visszaesett az ingatlanszolgáltatások eredménye
Az ingatlanszolgáltatási üzletág árbevétele 12 százalékkal, 947 millió forintra csökkent, az EBITDA pedig 64 százalékkal, 156 millió forintra esett. Az EBITDA-marzs 40 százalékról 17 százalékra mérséklődött.
A bevételek csökkenését a magyarországi piac normalizálódásával és a forint erősödésével magyarázta a társaság. A közvetett működési költségek 41 százalékkal, 521 millió forintra emelkedtek, amiben a marketingkiadások időzítése is szerepet játszott.
- Magyarországon az ingatlanközvetítői hálózat jutalékbevétele 18 százalékkal, 3,2 milliárd forintra csökkent. A magas összehasonlítási alapot az Otthon Start bejelentése által fűtött tavalyi harmadik negyedév adta.
- A lengyel hálózat jutalékbevétele forintban 8 százalékkal, 1,1 milliárd forintra mérséklődött, helyi devizában 1,9 százalékkal nőtt. A második negyedévhez képest forintban 7,3 százalékos növekedést ért el a hálózat.
- A spanyol Donpiso, amelyben a DH Group 34 százalékos részesedéssel rendelkezik, 831 millió forint hálózati jutalékbevételt termelt. A társaságot tőkemódszerrel számolják el, így ez az összeg közvetlenül nem jelenik meg a DH Group konszolidált árbevételében.
A magyarországi és lengyelországi hálózatok visszaesése után a spanyol teljesítménnyel együtt számított teljes hálózati jutalékbevétel 5,1 milliárd forint volt, lényegében az egy évvel korábbi szinten alakult.
Erős évzárást vár a menedzsment
A DH Group fenntartotta a második negyedéves jelentésben megemelt éves előrejelzését, amely 8,3–9,1 milliárd forintos tisztított core EBITDA-val és 5,1–5,6 milliárd forintos tisztított core adózott eredménnyel számol.
A menedzsment erős negyedik negyedévet vár, az éves tisztított core eredményeket pedig az előrejelzési sávok felső felébe teszi. Az első kilenc hónap teljesítménye a célsávok alsó és felső értékéhez viszonyítva 62–68 százalékos teljesítést jelent.
A negyedik negyedév számviteli eredményét a korábbi budapesti székház értékesítése is javítja. Az ingatlan eladását november 17-én zárták le, a vételár 1,05 milliárd forint volt. A társaság az ügyleten 748 millió forintos adózás előtti nyereséget számol el az év utolsó negyedévében. Ez az összeg az éves tisztított core eredménycélokon felül jelentkezik.
A core tevékenységek nettó adóssága szeptember végén 5 milliárd forintot tett ki, ami az elmúlt tizenkét hónap core EBITDA-jának 0,6-szerese.
Nyomás alatt az árfolyam
A nemzetközi és a hazai piacot is jellemzői eladói nyomás a DH Group részvényeit sem kerülte el, az elmúlt időszakban az ingatlantársaság papírjai is estek. Ma 2 százalékot veszített értékéből a részvény, idén pedig 12,4 százalékos mínuszban van.
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