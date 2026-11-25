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Az ágazat az elmúlt évek egyik legnehezebb időszakát éli,

az iparági hangulatindex 14 éves mélypontra süllyedt.

Sok ügyfél az emelkedő kamatok, a vámok és az üzemanyag-felárak okozta drágulástól tartva inkább eláll az új házak megépítésétől.

Jól mutatja a trendet az észak-karolinai Crystal Coasts Construction példája is: a cég korábban egymillió dollár feletti tengerparti luxusotthonokat húzott fel, egy 2,5 millió dolláros megbízás meghiúsulása után azonban ma már 25 ezer dolláros teraszfelújításokat és ablakcseréket is elvállal.

Crystal Coasts Construction példája is: a cég korábban egymillió dollár feletti tengerparti luxusotthonokat húzott fel, egy 2,5 millió dolláros megbízás meghiúsulása után azonban ma már 25 ezer dolláros teraszfelújításokat és ablakcseréket is elvállal. A floridai Diamond Custom Homesnál a 2023-as piaci lassulás óta szintén megfordultak az arányok, így a felújítások ma már a munkáik többségét teszik ki, amihez külön építészt és szakosodott alvállalkozókat is bevontak.

Bár a felújítási piac összességében nem növekszik látványosan,

a kisebb volumenű munkák biztos alapot jelentenek az építőipari szakembereknek.

Ezt igazolják a nagy barkácsáruház-láncok, Home Depot és a Lowe's adatai is, előbbi ugyanis zsinórban kilenc negyedéve mér forgalomnövekedést a kivitelezőket kiszolgáló üzletágában. A lakástulajdonosok a költözés helyett inkább a meglévő ingatlanuk bővítése mellett döntenek, így megtarthatják a korábban felvett, kedvező, akár 2-3 százalékos kamatozású lakáshitelüket. A munkálatokat gyakran az ingatlanuk tehermentes részére felvett jelzáloghitel-keretből finanszírozzák, ahogy tette azt egy marylandi család is, amely költözés helyett 300 ezer dollárból bővítette ki a házát új hálószobákkal és dolgozószobával.

A felújítások iránti keresletet az amerikai lakásállomány öregedése és a demográfiai változások is fűtik.

A statisztikai hivatal adatai szerint az ingatlanok medián életkora 2025-re elérte a 43 évet a 2010-es 35 évvel szemben, így egyre több épület szorul teljes tetőcserére vagy a vízvezeték-hálózat korszerűsítésére. Emellett az idősödő, úgynevezett baby boomer generáció tagjai közül sokan nem akarnak elköltözni, ezért a kivitelezők számos megbízást kapnak a fürdőszobák és a bejáratok akadálymentesítésére.

A szakemberek helyzetét az is javítja, hogy a lakástulajdonosok egyre kevésbé végeznek saját kezűleg barkácsmunkákat. A Harvard Egyetem lakáspiaci kutatóközpontjának adatai szerint

a saját kivitelezésű projektek aránya a teljes felújítási költésen belül 2023-rrekordalacsonyny szintre, 16 százalékra esett vissza

a húsz évvel korábbi 27 százalékról, mivel az emberek ma már többre értékelik a szabadidejüket.

Az átállás ugyanakkor szakmai és üzleti kihívások elé állítja a korábban csak új építésekkel foglalkozó cégeket.

A meglévő épületek átalakítása sokkal kiszámíthatatlanabb, hiszen a falak megbontásakor gyakran derül ki, hogy korhadt a padló, útban van egy kémény, vagy éppen az alapozás nem bírja el a tervezett bővítést.

hiszen a falak megbontásakor gyakran derül ki, hogy korhadt a padló, útban van egy kémény, vagy éppen az alapozás nem bírja el a tervezett bővítést. Ráadásul a kisebb, kevésbé jövedelmező munkákból a vállalkozások is nehezebben tudnak növekedni, miközben a korábban százezer dollár alatti projekteket el sem vállaló kivitelezőknek most a helyi kisiparosokkal kell árversenybe szállniuk a megbízásokért.

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