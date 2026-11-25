Így alakul át a szállodapiac Budapesten: milyen hotelekre van most nagy szükség?
Milyen szállodákra van valódi kereslet Budapesten, és mennyire vonzó ma hotelt fejleszteni a lakó- vagy irodaprojektekhez képest? A piac jövőjét az új nyitások mellett a rövid távú lakáskiadás szigorítása is alakíthatja, miközben kérdés, hogy az érintett vendégek a klasszikus szállodákat választják-e.
A fejlesztők számára az is kulcskérdés, mely városrészekben érdemes beruházni, és mikor lehet jobb megoldás egy meglévő hotel felújítása vagy újrapozicionálása. A megfelelő helyszín mellett a szolgáltatások, a hatékony üzemeltetés és a jól meghatározott célközönség is döntő lehet a versenyben.
A budapesti hotelpiac kilátásairól, a fejlesztések akadályairól és a piac meghatározó szereplőjének számító Danubius Hotels terveiről Csapó Lászlót, a társaság üzletfejlesztési igazgatóját kérdezte a Portfolio.
Címlapkép forrása: Portfolio
A cikk és a videó megjelenését a Danubius Hotels támogatta.
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Így alakul át a szállodapiac Budapesten: milyen hotelekre van most nagy szükség?
Csapó Lászlót, a Danubius üzletfejlesztési igazgatóját kérdeztük.
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