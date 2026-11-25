A pályaudvarok körüli vita 2024 végén indult, amikor az Orbán-kormány 99 évre magánbefektetőkre bízta volna a nagy budapesti pályaudvarok ingatlanainak hasznosítását. A terv mellett Lázár János akkori építési és közlekedési miniszter érvelt a parlamentben. Idén márciusban a Lázár vezette tárca a pályaudvarok körüli barnamezős területek értékesítését is tervbe vette, de a miniszter visszavonta a választás előtti eladás tervét.
A mostani javaslat eltörölné azt a lehetőséget, hogy már 10 százalékos közvetlen vagy közvetett állami részesedéssel is vagyonkezelő lehessen egy országos törzshálózati vasúti ingatlant fejlesztő vagy üzemeltető cég. Védett pályaudvari ingatlanon a kormány csak állami többségű, személyszállítási közszolgáltatást végző társaságnak adhatna földhasználati jogot, vagy engedhetné meg például, hogy a teleknek és a rajta álló épületnek külön tulajdonosa legyen. Az indokolás azt az esetet említi, amikor a pályaudvarnál buszállomás vagy buszöböl létesül.
A koncesszióknál megmaradna a 35 éves felső határ, az öt évnél hosszabb szerződéseknél azonban a futamidőt a konkrét beruházásnak is indokolnia kellene.
A számításba a kezdeti ráfordítás mellett a későbbi fejlesztéseket is be kellene venni, és a koncesszió addig tarthatna, ameddig ezek költsége várhatóan megtérül, és a befektető észszerű hozamot érhet el. A kormány ezzel egy már létező uniós előíráshoz igazítaná a magyar szabályokat. Itt fontos megjegyezni, hogy a 35 éves autópálya-koncesszió sorsáról külön döntés született: a kabinet a múlt héten arra hatalmazta fel Vitézy Dávid minisztert, hogy tárgyaljon a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről.
A parlament elé küldött tervezett egy másik fontos eleme, hogy aki a nemzeti vagyonból ingyen kap cégrészesedést, az állam kivételével 15 évig nem adhatná tovább. A kedvezményezettnek fenn kellene tartania azt a tevékenységet, amelyre a vagyont kapta, és évente be kellene számolnia a hasznosításáról.
Az önkormányzatok ugyanakkor nagyobb szabadságot kapnának azoknál a vagyonelemeknél, amelyeket még a nemzeti vagyonról szóló törvény hatálybalépése előtt, kormányhatározattal, meghatározott célra kaptak ingyen az államtól.
A képviselő-testület más helyi közfeladatra is használhatná például az egykori iskolaépületet, vagy eladhatná, és a bevételt más önkormányzati feladatra fordíthatná.
Vannak konkrétabb tervek is
A budai Várban egy konkrét ingatlan sorsát is rendeznék, így például az Anna utca 1. alatti házban működik az Arany Sas Patikamúzeum, mellette 11 lakás található, amelyek közül 7-et a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) ad bérbe. Több bérlő már jelezte, hogy megvenné a lakását, ezt azonban az egész ingatlanra vonatkozó eladási tilalom megakadályozza.
Most a javaslat agyonspecifikálva megnyitná az utat a társasházzá alakítás előtt, míg a múzeum önálló ingatlanként továbbra is kiemelt állami vagyon maradna, a vásárlásra jogosult bérlők pedig megvehetnék a lakásukat.
Még egy módosítás a tervezetben, amely újdonság, hogy a többségi állami tulajdonú cégeknél megszűnne az a lehetőség, hogy ingyen kapjanak állami ingatlant székhelynek.
Az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő igazgatósága hét helyett öt tagból állna, az öttagú felügyelőbizottság létszáma viszont legfeljebb hatra nőhetne. A vagyonkezelő a járműnyilvántartásból is kérhetne adatokat az állami járműállomány számbavételéhez.
Az államra háruló környezeti károk felszámolásához az MNV igazgatósága kedvezményezettenként évente legfeljebb egymillió forint nyilvántartási értékű ingóságot adhatna át ingyen.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László
Üzent Ursula von der Leyen a Kremlnek: nem fog sikerülni
Az Európai Bizottság elnöke erős kijelentéseket tett.
Csúcstechnológiára és 6G-re dől a pénz: jelentős pluszforrást kapnak a hazai projektek
Jövőre bővítik a programot.
Óriási botrányt robbantott ki a titkos katonai misszió: a parlament háta mögött kerülhet háborúba Oroszországgal Európa egyik legerősebb állama
Franciaországban teljes össztűz zúdult a kormányra.
Titkos ügyletekre derült fény a Huang-botrányban – százmillió dollárok folytak el
Egészen sötét céghálóról rántották le a leplet.
Üzleti titkok, banki csalás és iráni üzletek - Súlyos ítélet született a Huawei ügyében
Amerika szerint lopásra és csalásra épült a kínai technológiai birodalom.
Olyan vörös vonalhoz érkeztünk, amit soha korábban nem mert átlépni a NATO: nyílt beavatkozás jöhet Ukrajnában?
Lengyelország vetette fel a javaslatot.
Fontos szigorításra készül az európai jegybank: jelentős változás jöhet a bankrendszerben
Nyitottnak mutatkozott a kötelező tartalékráta emelésére.
Elbocsátások a Wellisnél, hitelei átütemezéséről tárgyal a magyar gyártó
A járvány alatt még virágzott.
Minimálbér 2027: mit jelent a kisebb béremelés és az adócsökkentés?
A minimálbér és a garantált bérminimum a korábbi éveknél kisebb ütemben emelkedik 2027-ben, az alacsony keresetűek nettó bérét ugyanakkor az szja csökkentése is növelheti. A megállapodás
A használt Xboxom agyonverte az S&P 500-at
Két éve 60 ezer forint volt egy használt Xbox, a GTA VI rajtja után pedig ugyanaz a darab 125 ezerért talált gazdára, mindössze két óra... The post A használt Xboxom agyonverte az S&P 500-at
Már nem akkora üzlet a bevásárlás Kelet-Európában
Három évtized alatt látványosan közeledett az uniós árszinthez a BB tengely: 1995-ben a régió átlaga az EU-átlag 45,1 százaléka, 2025-ben már 80,7 százaléka volt. Észtországban... The pos
Három nagy dobással támad vissza a Nike, hogy életet verjen az üzletbe
Az elmúlt években bevételt és sztárjátékosokat veszítő Nike három látványos futballpiaci lépéssel fordul rá 2027-re. Átveszi a német válogatott mezszállítását és az UEFA-klubtornák
50 millió forint készpénzt fizetnél be a bankba? Nem olyan egyszerű, mint gondolnád
Eladtad az ingatlanod, a vevő készpénzben fizetett, és most ott állsz egy táskányi pénzzel. Besétálsz a legközelebbi bankfiókba és befizeted? A valóságban ennél jóval több teendőd van,
Mekkora drágulást okozhat az euró bevezetése?
Az euró tervezett bevezetéséről szóló vitákban rendszeresen felmerül az az érv, hogy a közös valuta bevezetése automatikusan egyszeri, jelentős áremelkedést okozna a bevezetés pillanatában
FDI-szabályozás 2027: könnyebbé válhatnak a külföldiek cégfelvásárlásai
Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénytervezet szerint 2027. január 1-jétől jelentősen egyszerűsödhet a külföldi befektetések ellenőrzése (Foreign Direct Investment - FDI) Magyarorsz
Mi legyen nagy bukóban?
Világmegfejtések a techszektor vérfürdője közben, a gazdagok gazdagodásával és egy kis kötelező GTA-val. Zsolt mellett Pekár Dávid és Hadnagy Milán. Milyen platformokon találjátok még meg
Sokkal több múlik a háborún, mint Ukrajna jövője - Meddig mehet el a NATO?
Nem engedheti meg magának a vereséget a katonai szövetség.
A szappanopera folytatódik: most lesz csak igazán nagy sztori az Nvidiából?
A Checklistben Jensen Huang nagy visszatérése.
Nem az a kérdés, ki építi meg a lakásokat, hanem hogy ki lesz a több ezres lakásportfóliók tulajdonosa 50 évre
Schrancz Mihállyal, a Realis WAM Alapkezelő Zrt. vezérigazgatójával beszélgettünk.
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?