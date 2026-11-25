A pályaudvarok körüli vita 2024 végén indult, amikor az Orbán-kormány 99 évre magánbefektetőkre bízta volna a nagy budapesti pályaudvarok ingatlanainak hasznosítását. A terv mellett Lázár János akkori építési és közlekedési miniszter érvelt a parlamentben. Idén márciusban a Lázár vezette tárca a pályaudvarok körüli barnamezős területek értékesítését is tervbe vette, de a miniszter visszavonta a választás előtti eladás tervét.

A mostani javaslat eltörölné azt a lehetőséget, hogy már 10 százalékos közvetlen vagy közvetett állami részesedéssel is vagyonkezelő lehessen egy országos törzshálózati vasúti ingatlant fejlesztő vagy üzemeltető cég. Védett pályaudvari ingatlanon a kormány csak állami többségű, személyszállítási közszolgáltatást végző társaságnak adhatna földhasználati jogot, vagy engedhetné meg például, hogy a teleknek és a rajta álló épületnek külön tulajdonosa legyen. Az indokolás azt az esetet említi, amikor a pályaudvarnál buszállomás vagy buszöböl létesül.

A koncesszióknál megmaradna a 35 éves felső határ, az öt évnél hosszabb szerződéseknél azonban a futamidőt a konkrét beruházásnak is indokolnia kellene.

A számításba a kezdeti ráfordítás mellett a későbbi fejlesztéseket is be kellene venni, és a koncesszió addig tarthatna, ameddig ezek költsége várhatóan megtérül, és a befektető észszerű hozamot érhet el. A kormány ezzel egy már létező uniós előíráshoz igazítaná a magyar szabályokat. Itt fontos megjegyezni, hogy a 35 éves autópálya-koncesszió sorsáról külön döntés született: a kabinet a múlt héten arra hatalmazta fel Vitézy Dávid minisztert, hogy tárgyaljon a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről.

A parlament elé küldött tervezett egy másik fontos eleme, hogy aki a nemzeti vagyonból ingyen kap cégrészesedést, az állam kivételével 15 évig nem adhatná tovább. A kedvezményezettnek fenn kellene tartania azt a tevékenységet, amelyre a vagyont kapta, és évente be kellene számolnia a hasznosításáról.

Az önkormányzatok ugyanakkor nagyobb szabadságot kapnának azoknál a vagyonelemeknél, amelyeket még a nemzeti vagyonról szóló törvény hatálybalépése előtt, kormányhatározattal, meghatározott célra kaptak ingyen az államtól.

A képviselő-testület más helyi közfeladatra is használhatná például az egykori iskolaépületet, vagy eladhatná, és a bevételt más önkormányzati feladatra fordíthatná.

Vannak konkrétabb tervek is

A budai Várban egy konkrét ingatlan sorsát is rendeznék, így például az Anna utca 1. alatti házban működik az Arany Sas Patikamúzeum, mellette 11 lakás található, amelyek közül 7-et a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) ad bérbe. Több bérlő már jelezte, hogy megvenné a lakását, ezt azonban az egész ingatlanra vonatkozó eladási tilalom megakadályozza.

Most a javaslat agyonspecifikálva megnyitná az utat a társasházzá alakítás előtt, míg a múzeum önálló ingatlanként továbbra is kiemelt állami vagyon maradna, a vásárlásra jogosult bérlők pedig megvehetnék a lakásukat.

Még egy módosítás a tervezetben, amely újdonság, hogy a többségi állami tulajdonú cégeknél megszűnne az a lehetőség, hogy ingyen kapjanak állami ingatlant székhelynek.

Az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő igazgatósága hét helyett öt tagból állna, az öttagú felügyelőbizottság létszáma viszont legfeljebb hatra nőhetne. A vagyonkezelő a járműnyilvántartásból is kérhetne adatokat az állami járműállomány számbavételéhez.

Az államra háruló környezeti károk felszámolásához az MNV igazgatósága kedvezményezettenként évente legfeljebb egymillió forint nyilvántartási értékű ingóságot adhatna át ingyen.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László