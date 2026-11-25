Az albérletben élők kétharmada alig tudja kigazdálkodni a piaci bérleti díjakat, de tapasztalja azt, hogy a jövedelme túl magas a szociális bérlakáshoz. Egy felmérés szerint az érintettek 60 százaléka örömmel költözne állami fenntartású bérlakásba, ám a többség számára a havi 150 ezer forint jelenti a fizetőképesség felső határát, miközben a legfontosabb elvárásuk a hosszú távú biztonság és a kiszámíthatóság.

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Mivel a jelenlegi magas ingatlanárak mellett a saját otthon vásárlása sokak számára belátható időn belül elérhetetlen, a bérlakások iránti kereslet kifejezetten erős - ez derül ki zenga.hu felméréséből, amelyben a válaszadók csupán 30-40 százaléka tartja a saját otthon vásárlását reális opciónak.

A jelenleg piaci alapon bérlők számára komoly anyagi megterhelést jelent a lakhatás biztosítása. Erre a csapdahelyzetre kínálhat alternatívát a Wekerle Sándor Lakás- és Kollégiumépítési Program, amelynek keretében 2027-től jelentős uniós forrásból épülnének megfizethető bérlakások. Bár a pontos jogosultsági feltételek és a tervezett lakások száma egyelőre nem ismert, a kezdeményezés hosszú távon enyhítheti a piaci bérleti díjakra nehezedő nyomást.

A felmérés válaszadói hajlandóak lennének hosszú távon is bérleményben élni, amennyiben az kellően stabil hátteret biztosít. Számukra az ingatlan műszaki állapotánál sokkal fontosabb a biztonság, vagyis

szabályozott árakat,

hivatalos lakcímbejelentési lehetőséget

és a váratlan felmondásoktól mentes szerződéseket várnak el.

A program sikere ugyanakkor azon múlik majd, hogy megfizethetőek lesznek-e a lakások.

A megkérdezettek több mint 80 százaléka legfeljebb 150 ezer forintot tudna kifizetni havonta egy másfél-kétszobás lakásért.

Ez az összeg rezsi nélkül is a jelenlegi hazai nettó átlagkereset közel 30 százalékát teszi ki. Havi 200 ezer forint feletti bérleti díjat országosan csupán a bérlők 5 százaléka tudna vállalni. Budapesten ugyan valamivel magasabb a fizetési hajlandóság, de

a válaszadók 70 százaléka a fővárosban sem lépné át a 150 ezer forintos határt,

ami jócskán elmarad az ottani 220-290 ezer forintos piaci átlagtól.

Óriási tehát az igény egy jól működő, szabályozott bérlakásszektorra,

de a megvalósítás során komoly akadályokat kell leküzdeni. Az állami program olyan fenntartható modellt kell, hogy teremtsen, amely áthidalja a lakók korlátozott fizetőképessége és az új lakások építési és üzemeltetési költségei közötti szakadékot. Mindez amiatt nagyon fontos, hogy az ingatlanfejlesztőknek és a befektetőknek is megérje részt venni a rendszerben, miközben a bérleti díjak a lakók számára is megfizethetőek maradnak.

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