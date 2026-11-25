Karácsony feszítő kérdésnek nevezte a rövid távú lakáskiadást, amely szembeállítja a turisztikai szereplők és a városlakók érdekeit.
Bár uniós szinten megszületett az erre vonatkozó szabályozás, a főpolgármester szerint egyelőre nem egyértelmű, milyen intézkedések tehetők.
Személyes álláspontja szerint azonban teljesen ki kellene vezetni a rövid távú lakáskiadást, az érintetteknek 10-15 éves felkészülési időt adva.
Megjegyezte, az olcsó repjegyek és a rövid távú lakáskiadás együttesen olyan vendégforgalmat generálnak, ami nem megfelelő irányba viszi el a fővárosi turizmust. Karácsony Gergely szerint Budapest jóval többet tud adni a buliturizmusnál.
Hozzátette, megfelelő szabályozás mellett a szállodaipar képes lenne átvenni az Airbnb vendégforgalmát.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi
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