Karácsony feszítő kérdésnek nevezte a rövid távú lakáskiadást, amely szembeállítja a turisztikai szereplők és a városlakók érdekeit.

Bár uniós szinten megszületett az erre vonatkozó szabályozás, a főpolgármester szerint egyelőre nem egyértelmű, milyen intézkedések tehetők.

Személyes álláspontja szerint azonban teljesen ki kellene vezetni a rövid távú lakáskiadást, az érintetteknek 10-15 éves felkészülési időt adva.

Megjegyezte, az olcsó repjegyek és a rövid távú lakáskiadás együttesen olyan vendégforgalmat generálnak, ami nem megfelelő irányba viszi el a fővárosi turizmust. Karácsony Gergely szerint Budapest jóval többet tud adni a buliturizmusnál.

Hozzátette, megfelelő szabályozás mellett a szállodaipar képes lenne átvenni az Airbnb vendégforgalmát.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi