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Az Eurostat adatai szerint az uniós háztartások 2025-ben bruttó rendelkezésre álló jövedelmük 8,1 százalékát fordították beruházásra, ami jellemzően lakásvásárlást és lakásfelújítást jelent. Az uniós arány 2015 óta nem volt ilyen alacsony, és mintegy 3 százalékponttal marad el a 2007-es csúcstól.

Az uniós háztartások beruházási rátája a 2000-es évek közepén magas szinten állt, és a lakáspiaci konjunktúra idején, 2007-ben érte el az idősor csúcsát. A pénzügyi válság után a mutató évről évre csökkent, majd 2015-ben mélypontra süllyedt. Ezt követően lassú élénkülés indult, amely 2019-ig tartott. A járvány évében, 2020-ban az arány ismét enyhén mérséklődött. A második hullám 2021-ben indult, amikor a ráta egyetlen év alatt jelentősen megugrott, majd 2022-ben tetőzött. A háztartások ekkor a járvány idején felhalmozott megtakarításaikat fordították lakáscélú beruházásokra, amit az alacsony kamatkörnyezet is segített.

A KAMATEMELÉSI CIKLUS NYOMÁN A MUTATÓ 2023-BAN ÉS 2024-BEN IS CSÖKKENT, 2025-BEN PEDIG TOVÁBB MÉRSÉKLŐDÖTT. AZ UNIÓS RÁTA ÍGY MEGKÖZELÍTETTE A 2013 ÉS 2015 KÖZÖTTI MÉLYPONT SZINTJÉT.

Magyarország a felzárkózás után gyorsan elveszítette lendületét

A magyar háztartások beruházási rátája 2005-ben érezhetően elmaradt az uniós átlagtól. A pénzügyi válság kezdetéig a mutató viszonylag szűk sávban mozgott, és 2008-ban érte el a csúcsát. Magyarországon a visszaesés később indult, ugyanakkor mélyebb volt, mint az unió egészében. A devizahitel-válság és a lakásépítés összeomlása nyomán a ráta 2010-ben és 2011-ben meredeken esett, majd 2012-ben mélypontra ért. Az uniós átlagtól ekkor volt a legnagyobb a lemaradás.

A háztartási beruházás a nemzeti számlák rendszerében főként lakásvásárlásból és lakásfelújításból áll, ezért a mutató a lakáspiaci folyamatok elemzésének egyik alapadata. A háztartási szektorba a jogi személyiség nélküli vállalkozások is beletartoznak, így az adatok a kis családi vállalkozások és az egyéni vállalkozók beruházásait is lefedik. Ezek súlya tagállamonként eltér, ami az országok közötti különbségek egy részét magyarázza. A tartós fogyasztási cikkek vásárlása, például a személygépkocsi, nem számít háztartási beruházásnak. A lakhatás folyó költségei, köztük a lakbér és a rezsi, szintén kívül esnek a definíción, ahogy a pénzügyi befektetések is. Az értékpapír-befektetések és a bankbetétek a megtakarítási ráta körébe tartoznak.

A fordulat 2013-ban kezdődött, és a következő hat évben folyamatosan nőtt a mutató. Ehhez a 2015-2016-ban kibővített családi otthonteremtési kedvezmény és az új lakásokra bevezetett kedvezményes áfakulcs is hozzájárult. A magyar ráta 2020-ban haladta meg először az uniós átlagot, mivel a járvány évében az uniós arány csökkent, a magyar pedig érdemben emelkedett.

A csúcs 2022-re esik, amikor a mutató ismét az uniós átlag fölött állt; 2021-2022-ben elérhető volt az otthonfelújítási támogatás, amely jelentős lakossági felújítási hullámot indított el.

Az otthonfelújítási támogatás idején nagy felújítási boom volt, ekkor energetikai elvárástól függetlenül minden, 25 év alatti gyermekkel rendelkező háztartásban igénybe lehetett venni a maximum 3 millió forintos állami támogatást. A 2023-as magas infláció és a megugró kamatok idején azonban a ráta csökkenni kezdett, 2024-ben pedig a teljes idősor legnagyobb éves visszaesését mérték.

2025-ben tovább csökkent az arány, és 2016 óta nem volt ilyen alacsony, így az uniós átlagtól mért lemaradás ismét jelentősre duzzadt.

A magyar beruházási szerkezetben a háztartások súlya hagyományosan elmarad az uniós átlagtól. Az Eurostat 2024-es adatai alapján Magyarországon a beruházások jóval kisebb hányadát adták a háztartások, mint az unió egészében. A friss negyedéves adatok a háztartások óvatosságát jelzik. 2026 első negyedévében az adatokat közlő tagállamok közül Magyarországon emelkedett a legnagyobb mértékben a megtakarítási ráta, a háztartások beruházási rátája pedig ugyanebben a negyedévben csökkent.

A közép- és kelet-európai régióban mindenütt csökkent a mutató 2022 óta

A régió adatot közlő hét tagállama közül 2025-ben csak Csehországban és Romániában fordítottak a háztartások jövedelmükből nagyobb arányt beruházásra az uniós átlagnál, a többi ország ennél alacsonyabb szinten maradt. A 2022-es csúcsév óta a régió minden országában csökkent a mutató, a regionális átlag pedig valamivel gyorsabban esett, mint az unió egészében.

A legnagyobb mértékben Magyarországon és Szlovákiában csökkent a ráta.

és csökkent a ráta. Horvátországban csupán kismértékű volt a visszaesés, ezért a horvát mutató a régió harmadik legmagasabb értéke lett.

csupán kismértékű volt a visszaesés, ezért a horvát mutató a régió harmadik legmagasabb értéke lett. 2025-ben csak Horvátországban és Csehországban emelkedett az arány az előző évhez képest.

és emelkedett az arány az előző évhez képest. A régiós sorrendben Magyarország az ötödik helyen áll, Szlovénia mögött és Szlovákia előtt.

Csehország a teljes vizsgált időszakban az uniós átlag fölött maradt. A cseh háztartások beruházási rátája 2007-ben tetőzött, és a 2013-as mélyponton is meghaladta az uniós értéket. 2025-ben ismét emelkedett, így a régióban továbbra is Csehországban a legmagasabb. Romániában a mutató 2025-ben kismértékben elmaradt a cseh értéktől, és jóval az uniós átlag fölött állt. A román adatsor éves kilengései szokatlanul nagyok, a ráta 2006 és 2007 között többszörösére ugrott, majd 2017-ben tetőzött, 2018-ban azonban törés van az adatsorban. Lengyelországban két évtizede tartó lejtmenet figyelhető meg. A lengyel ráta 2008-ban érte el a csúcsát, és 2025-re a 2005 óta tartó idősor legalacsonyabb szintjére csökkent. Szlovákiában a mutató a 2010-es évek nagy részében stabil sávban mozgott, és 2022-ben tetőzött. Az azt követő három évben meredeken esett, így 2025-ben a szlovák érték is az idősor mélypontjára került. Szlovénia a pénzügyi válság előtt még az uniós átlag szintjén állt. A szlovén mutató 2020-ig tartósan csökkent, azóta mérsékelten emelkedett. Horvátország ebben a csoportban kivételesen stabil pályát futott be, mivel a horvát ráta a 2014-es mélypontról 2022-ig folyamatosan emelkedett, 2025-ben pedig a 2005-ös szintnél magasabban állt. Bulgáriában a mutató 2022-ig a régió legalacsonyabb értékei közé tartozott, a későbbi évekre azonban nincs közölt adat, ezért a bolgár értékek a 2025-ös összevetésben nem szerepelnek.

Módszertan: Az Eurostat a háztartási beruházási rátát az uniós szektorszámlák adataiból számítja, amelyeket az Európai Nemzeti és Regionális Számlák Rendszerével (ESA 2010) összhangban állítanak össze. A mutató a háztartások bruttó állóeszköz-felhalmozásának és bruttó rendelkezésre álló jövedelmének hányadosa. A nevezőt a háztartások nyugdíjalapok tartalékaiban lévő nettó részesedésének változásával korrigálják, hogy a nyugdíjrendszerek eltérő felépítése ne torzítsa az országok közötti összehasonlítást. A bruttó rendelkezésre álló jövedelem az a jövedelem, amely az adók és a járulékok levonása után, a folyó transzferekkel együtt végső fogyasztásra és megtakarításra fordítható. A mutató így azt méri, hogy a háztartások ténylegesen elkölthető jövedelmük mekkora hányadát kötik le tárgyi eszközökben.



Az Eurostat a háztartási mutatókat negyedéves és éves bontásban is közli. A negyedéves adatok szezonálisan kiigazítottak. A revíziók jelentősek lehetnek. Az Eurostat 2025 novemberében még magasabb uniós rátát közölt 2024-re, amelyet a jelenlegi idősor érdemben lefelé módosított. A különböző időpontokban letöltött adatsorok ezért közvetlenül nem vethetők össze, a cikkben szereplő idősoros adatok pedig egyetlen, a legfrissebb adatközlésből származnak.

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