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Olasz építőipari és befektetői csoportok a moduláris és előregyártott építési technológiák európai léptékű elterjesztését készítik elő, amelynek egyik lehetséges központi helyszíneként Magyarország is szóba jöhet. Hanem hosszabb távon regionális gyártási és logisztikai központ is lehetne hazánk, a lehetőségekről a Budapestre látogató Piero Petruccóval, az ICOP vezérigazgatójával és igazgatóságának elnökével, illetve a cég magyar képviselőjével, Bényi Szabolcs Tamással beszélgettünk.

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A szakemberhiány és az európai lakhatási válság miatt az iparosított kivitelezés egyre sürgetőbb kérdés az ágazatban. Európában évente mintegy 1,2 millió új lakásra lenne szükség, és ennyi lakás felépítésére a hagyományos kivitelezési kapacitás kevés.

Magyarországon is probléma a megfizethető lakhatás hiánya, illetve a kevés épülő új lakás. Ahogy arról Lakáspiaci Hangulatfelmérésünkben is írtunk, tavaly kilencéves mélypontra süllyedt az új átadások száma. A szakértőink becslésének mediánja idén 15 000 átadással számol - ami 2024 óta a legmagasabb - 2027-re pedig 18 000-es új építést vetít előre, de ez is még csak a 2023-as mennyiséget súrolja alulról. Így a lakásépítési aktivitás a kilátások szerint sajnos továbbra is messze elmarad a szakértők által kívánatosnak tartott szinttől: a hazai lakásállomány egészséges megújulásához és az árak hosszabb távú konszolidációjához évente nagyjából 40 ezer új lakás átadására lenne szükség.

Erre kínálhat megoldást egy tőzsdén jegyzett olasz építőipari vállalat, az ICOP és a hozzá kapcsolódó vállalkozói együttműködés, amely egy már működő, egyelőre kis léptékben gyártott moduláris építési rendszert vinne több ország piacára. A HABIT nevű rendszer gyára már áll Olaszországban, a lombardiai Pompianóban. A tervek szerint a gyártást felfuttatnák, és az üzleti modellt eleve több ország kiszolgálására építenék fel. A fejlesztést vezető Deldossi vállalat székhelyén egy dolgozói lakóépületen már használják a megoldásokat, és ott vizsgálják a további felhasználási lehetőségeket is.

Az ICOP 2021 óta rendelkezik magyarországi fiókteleppel, amelyet a paksi atomerőmű-beruházás speciális mélyépítési munkáiban való részvételre hoztak létre. A céget itthon Bényi Szabolcs Tamás képviseli, aki elmondta: a vállalat tovább erősítené magyarországi jelenlétét, és jelenleg is tárgyal arról, hogy többségi tulajdont szerezzen működő magyar építőipari cégekben.

A nagyobb léptékű terjeszkedéshez többek között megfelelő finanszírozásra van szükség, valamint olyan kiszámítható kereslet, amelyet több évre előre tervezhető állami, tartományi vagy önkormányzati lakásépítési programok biztosítanak - mondta el Piero Petrucco, aki korábban az Európai Építőipari Szövetség (FIEC) alelnöke is volt.

Piero Petrucco. Fotó: Davide Monteleone

Nem tudom elképzelni, hogy ezt a lakásproblémát az építés iparosítása nélkül meg tudjuk oldani

– mondta Petrucco, aki szerint az ágazat fejlődése is ebbe az irányba mutat.

Az úgynevezett offsite építés előregyártott elemekkel dolgozik, így a hagyományosan a helyszínen végzett munkák jelentős része egy gyártóüzembe kerül át. A falak, a födémelemek és más épületrészek előre elkészülnek, a helyszínen pedig már csak a szerelés és az elemek csatlakoztatása marad hátra.

Az iparosított építés előnyei közül Petrucco elsőként a gyorsaságot emelte ki. Saját vizsgálataik szerint megfelelő projekteknél akár 50 százalékkal is rövidülhet a kivitelezés ideje. Kezdetben főként az időmegtakarítás jelent előnyt, a költségek érdemi csökkenéséhez megfelelő méretű gyártási volumen kell. A gyorsabb megvalósítás a finanszírozásra is kedvezően hat, mert egy bérlakás- vagy irodaberuházás hamarabb kezd bevételt termelni, és rövidebb ideig köti le a kivitelezéshez szükséges tőkét.

Az előregyártás jelenleg. Forrás: Deldossi

Lehetséges finanszírozás és piaci ciklusok

A finanszírozásba ipari szereplők és családi vagyonkezelők, továbbá bankok és intézményi befektetők is beszállhatnának. A tervek szerint külön projektcég jönne létre, amelyben a saját tőke külső forrásokkal, köztük banki hitellel egészülne ki. Petrucco a méretgazdaságosságot tartja az európai moduláris építés alapkérdésének, ezért gondolkodik néhány nagyobb, több országot kiszolgáló regionális központban. Ha valóban versenyezni akarunk a kínai gyártókkal, megfelelő méretre van szükségünk – fogalmazott.

Ha egy gyár több piacot szolgál ki, az egyes országok építőipari ciklusai kevésbé rázzák meg.

Ha az egyik piacon visszaesik a kereslet, a többi ország megrendelései fenntarthatják a gyár kihasználtságát. Petrucco ezért öt-tíz éves lakásépítési programokat tartana szükségesnek. Szerinte ha európai szinten évi 400 ezer megfizethető lakás tartós finanszírozását vállalnák, arra már nagyobb ipari beruházásokat lehetne építeni.

A gyártás folyamatos hullámzása, azaz időszakos felfutása és visszaesése ipari szempontból tönkreteszi az üzleti tervet. Ahhoz, hogy nagyobb kapacitásokban gondolkodjunk, hosszú távon látható piacra van szükség

– mondta.

Már épületen tesztelik a rendszert

A meglévő gyártási és fejlesztési háttér egyik példája a HABIT projekt. A projektet a fent említett Deldossi vezeti Lombardia régió „Collabora & Innova” programjában, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával. A bemutatóanyag szerint a pompianói dolgozói lakóépület az első mintaprojekt, amelyen valós használat közben tesztelik az integrált rendszert. Itt gyűjtik az építésből és az üzemeltetésből származó tapasztalatokat is.

A rendszer alapját üzemben gyártott, hibrid acél-fa teherhordó fal- és födémelemek adják, a homlokzati panelek pedig külön állnak a tartószerkezettől. A tervezés és a gyártás egységes digitális folyamatban zajlik, amely a szállítás ütemezését is kezeli. Ez a magyarországi tervek miatt is fontos, mert az első beruházások a meglévő, kisebb gyártókapacitásra támaszkodva is elindulhatnak, és ez után jöhet majd a kapacitásbővítés később, a kereslet alakulásához igazodva.

Digitális tervezés, változatos homlokzatok

Sokan ma is egyforma elemekből összerakott, nehezen módosítható épületekre gondolnak az iparosított építés, illetve a panel hallatán. Petrucco szerint viszont a digitális tervezés és a korszerű gyártóberendezések ezt a korlátot nagyrészt feloldották. Példaként egy trieszti kampuszberuházást említett, ahol a külső épületrészek előregyártásához száznál is több paneltípust használtak. Az itteni épületek a kikötő fejlesztéséhez kapcsolódó irodai és dolgozói lakhatási igényeket szolgálnák ki. Az irodáknál különösen érdekes, hogy az épület lényegében fokozatosan bővíthető, így a szervezet növekedésével együtt nőhet.

Az offsite-nál a digitalizáció olyan építészeti szabadságot tesz lehetővé, amely korábban nem állt rendelkezésre

– mondta Petrucco.

A HABIT egyik konkrét megoldása a Re-Cover nevű cserélhető homlokzati rendszer, amelynél a külső burkolat a tartószerkezettől függetlenül alakítható. Ugyanaz az épület kaphat különböző anyagokat idéző burkolatot vagy növényzettel kombinált, élő homlokzatot. Így a külső megújításakor az épület tartószerkezetéhez nem kell hozzányúlni. A rendszerrel mintegy 9,6 méteres fesztávok is áthidalhatók, ezért nagy, közbenső tartóelemek nélküli belső terek alakíthatók ki. Ezeket a tereket később könnyű átrendezni és más funkcióra használni. A fejlesztők a lakóépületeket is fokozatosan bővíthetőnek tervezik, mert így a beruházás egy része későbbre halasztható. Az épület ezután a lakók anyagi lehetőségeihez és változó igényeihez igazodva bővülhet.

Részlet a HABIT bemutatóanyagából. Forrás: Deldossi

Nem tudjuk pontosan, milyen igények lesznek tíz vagy tizenöt év múlva, ezért olyan rendszerre van szükség, amely képes alkalmazkodni a változó használathoz

– fogalmazott Petrucco.

Digitális útlevelet kapnak az épületelemek

A rendszerben gyártott összes elemet nyomon is lehet majd követni, mert minden elem saját digitális azonosítót és digitális útlevelet kap. A részegységek QR-kóddal és ipari RFID-olvasóval azonosíthatók, és hozzájuk rendelhetők a gyártás és a minőségellenőrzés, illetve a szállítás és a karbantartás adatai. Egy falpanelről így később is kideríthető, mikor és milyen ellenőrzések után készült el, illetve hová építették be, és javították-e azóta.

Az ENIGMA és a TRACE nevű digitális megoldások a gyártástól az üzemeltetésig követik az elemek útját, ami megkönnyíti a későbbi újrahasználatot. Egy kibontott, jó állapotú elemet ellenőrzés és szükség esetén felújítás után így másik épületbe is be lehet majd építeni. Az épület működését a HABI-Q nevű felügyeleti rendszer támogatja, amely szenzoraival a belső klímát és a levegő szén-dioxid-szintjét figyeli. A rendszer ráadásul az árnyékolás vezérlésével és a fogyasztásméréssel is összekapcsolható.

A munkaerőhiány a gyárak felé tereli az építőipart

A modell másik fontos hajtóereje a helyszíni építőmunkások alacsonyabb száma. Petrucco szerint egyre kevesebben vállalják tartósan, hogy otthonuktól távol, építkezéseken dolgozzanak. Vállalati tapasztalataik alapján a helyszínen dolgozó fizikai munkások havi 3000-3500 eurót keresnek, az előregyártáshoz hasonló gyári munkakörökben pedig 1500-1800 euró körül alakulnak a bérek. A számok saját vállalati tapasztalatokon alapulnak, és a két munkavégzési forma közötti különbséget mutatják.

A gyárban könnyebb munkaerőt találni, mert az emberek ott dolgozhatnak, ahol élnek. Ha valakit két hétre el kell küldeni a családjától távol dolgozni, azt természetesen meg kell fizetni

– mondta.

A gyári előállítás a helyszíni szakmunka iránti igényt is átalakítja. Az előregyártott panelekbe bizonyos vezetékeket és érzékelőket már az üzemben beépítenek, így kevesebb feladat marad az építkezésre. Petrucco hangsúlyozta, hogy az üzemben könnyebb ellenőrizni a minőséget, és az elemek még kiszállítás előtt tesztelhetők.

Az előregyártás jelenleg. Forrás: Deldossi

Miért került képbe Magyarország?

Petrucco szerint a magyar piac fejlett ipari hátteret és további növekedési lehetőséget kínál, Magyarország elhelyezkedése ebben a modellben nagyon jó, és szakképzett munkaerő is rendelkezésre áll. A magyarországi elképzelések ugyanakkor még előkészítési szakaszban vannak, az első projektek és egy esetleges helyi gyártóbázis méretét a piaci lehetőségek alapján határoznák meg.

Szóba került a dél-magyarországi térség, amiatt, hogy onnan könnyen elérhetőek a balkáni piacok; egy regionális központ hosszabb távon több ország projektjeit szolgálhatná ki. A kétdimenziós épületelemekkel a teherautók és a vasúti szerelvények rakterét hatékonyabban lehet kihasználni, mint a teljes térbeli modulokkal, és

egy esetleges közép-európai gyártóbázisnak később Ukrajna újjáépítésében is szerepük lehetne.

A bérlakásmodellben az üzemeltetés is számít

A moduláris építés üzleti logikája szorosan kapcsolódik a tartós bérbeadásra épülő build-to-rent (BTR) modellhez. Ebben a modellben a beruházás megtérülését közvetlenül befolyásolják a következő évtizedek működtetési költségei: a bérlakásoknál ugyanis a karbantartás és az üzemeltetés költségeivel már a tervezés kezdetétől számolni kell. A HABIT épületgépészeti megoldásai is ehhez a szemlélethez igazodnak. A rendszerben a fűtés-hűtés és a páraszabályozás összehangoltan működik a hővisszanyerős szellőztetéssel, és napelemek, energiatárolók is beépíthetők. A fejlesztésben fázisváltó anyagok is szerepelnek, amelyek hőt vesznek fel és adnak le, így segítenek kiegyenlíteni a belső hőmérsékletet. Hogy ezekből a megoldásokból mi kerül egy épületbe, az mindig a projekt műszaki tartalmától függ.

A cél egy olyan épület, amely hosszú távon jól üzemeltethető és átalakítható.

Címlapkép forrása: Deldossi