Egy órán belül fizet a kárügyintéző ügynök
Kurtisz Krisztián, az Uniqa Csoport stratégiai AI-tanácsadója tavaly áprilisban abból a feltevésből indult ki, hogy ha a biztosító legbonyolultabb munkafolyamata automatizálható, akkor az összes adminisztratív folyamat is az. A lakásbiztosítási csőtöréses kárügyeket választották, amelyekben szinte minden eset és minden számla más, a döntéshez pedig nagyjából 30 évnyi termékpaletta feltételeivel kell összevetni az igényt. Az Intuitech-kel közösen fejlesztett NiQa néhány hónapja működik élesben:
- a rendszer összeveti a feltöltött fotókat a kárleírással,
- ellenőrzi a szerződési feltételeket,
- kiszámolja és validálja az összeget,
- majd egy órán belül fizet (mivel az azonnali utalást a compliance-szabályok nem engedik).
A lakásbiztosítási károk 70 százaléka már NiQán fut át, a többi a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül érkezik. A megoldást SaaS-modellben, káronkénti díjért vásárolták, így a biztosítónak nem keletkezett capexe.
A kárügyintézési területen két-három éven belül 48%-os létszámcsökkenéssel számolnak, ha a megoldást minden termékre kiterjesztik.
Az Intuitech jelenleg más biztosítókkal is tárgyal.
A back office iparágtól függetlenül automatizálható
Jendrolovics Máté, az Intuitech vezérigazgatója elmondta, hogy egy nagy európai bankcsoport a jelzálogfolyamatán teszteli a megoldásukat. Ha a hitelcsomagot ember csak akkor nézi meg, amikor az AI hiányt vagy ellentmondást jelez, a folyamat 93,7 százaléka kiváltható.
Ehhez a folyamatot a technológia képességeiből kiindulva teljesen újra kell tervezni.
Az Intuitech az AI vállalati alkalmazását négy területre osztja. Ezek a szoftverfejlesztés, az ügyfélkapcsolati hang- és chatbotok, a munkavállalókat segítő szakértői eszközök és az autonóm folyamatok. Jendrolovics az operációs folyamatokat teljesen autonóm módon automatizálhatónak tartja, mert dominánsan szabályalapúak, és a back office-ok iparágtól függetlenül ugyanazt a mintát követik. E-mailekből és dokumentumokból nyernek ki információt, ezen szabályokat futtatnak, a végén pedig levél vagy dokumentum születik. A cég a bank- és biztosítási szektorra fókuszál, mert a folyamatok újratervezéséhez ismerni kell az üzletet, ugyanakkor ezzel a keretrendszerrel a nagyvállalati operáció 80 százaléka lefedhető.
Négyszáz ötletből a nagy tétek
Heiszmann Gábor, a Richter Gedeon csoportszintű CIO-ja szerint egy 50 országban jelen lévő, vertikálisan integrált vállalatnál a kutatás-fejlesztéstől az értékesítésig mindenhol vannak automatizálható folyamatok, ezért a prioritások kijelölése a legnehezebb feladat. A Richter két éve felméréssel nagyjából 400 felhasználási esetet gyűjtött. Ezeket 10-12 iparági best practice-szel és a befektetőknek kommunikált stratégiával vetették össze, az így készült hőtérképből pedig azokat a projekteket választották ki, amelyeknek valódi eredményhatásuk van, és bevételi vagy marzscélokat szolgálnak.
A teljes csoportnál két hónapja élesedett a Teamsbe integrált IT service desk chatbot, amely a problémák nagy részét megoldja, a többiből pedig a megfelelő csoporthoz irányított hibajegyet készít. Így a kiszervezett helpdesk bővítése nélkül, bármilyen nyelven támogatja a terjeszkedést. A farmakovigilancia területén a strukturálatlanul érkező mellékhatás-bejelentéseket a rendszer automatikusan azonosítja, csoportosítja és korábbi esetekhez rendeli, ezért jelentősen csökken a külső szolgáltatóknál, például Indiában végzett munka. A megoldás a következő 8-9 év nőgyógyászati és központi idegrendszeri expanzióját is segíti, hiszen az új termékeknél a bejelentések száma rendszerint megugrik.
Egy partnerrel közös platformon a klinikai és törzskönyvezési dokumentáció előállítását automatizálják. Heiszmann szerint
ha egy gyógyszer 9-12 hónappal hamarabb kerül piacra, az közvetlenül megjelenik a bevételben.
A tokenköltség tervezési kérdés
Mihályi Antal, a Google fejlesztési vezetője elmondta, hogy a Gemini Enterprise fejlesztése Magyarországról indult. A governance-fejlesztés a hazai csapatnál maradt, a terméket pedig a Fortune 100 cégei közül 90-95 használja. Úgy látja, hogy a létszám egyre kevésbé határozza meg a cégek méretét, a komponensek ára pedig gyorsan csökken. Egy képfelismerő algoritmushoz öt éve húsz PhD-s specialista kellett, ma átlagos szoftvermérnökök is jó eredményt érnek el finomhangolt modellekkel, így a fejlesztések néhány hónap alatt elkészülnek. Hozzátette, hogy
a SaaS-modellben megspórolt capex a szolgáltatónál jelenik meg.
Kurtisz szerint a biztosítási folyamatokhoz nincs szükség frontier modellekre. NiQa egy tavalyi OpenAI-modellen fut, és a szoftvert úgy írták meg, hogy a modell bármikor cserélhető legyen, akár nyílt forráskódúra is. Jendrolovics a legdrágább hibának azt tartja, ha egy cég minden feladatra nagy nyelvi modellt használ, mert ez látványos demókat hoz, a nem determinisztikus működés miatt azonban éles üzemben nem válik be. A vállalat akkor védett a tokenköltségekkel szemben, ha feltérképezi, melyik lépéshez kell egyáltalán LLM. A dokumentumok konzisztenciáját az Intuitech például egyszerű Java-kóddal ellenőrzi. A szolgáltatóktól való függetlenség csökkenti az árazási kiszolgáltatottságot, a nyílt súlyú modellek fejlődése és a csökkenő tokenárak pedig Jendrolovics szerint fenntarthatóbb költségszint felé mutatnak.
Címlapkép forrása: Portfolio
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