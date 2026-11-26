A nagyvállalati AI-projektek egy része már éles üzemben termel eredményt, és ahol a cégek a teljes folyamatot újratervezik, ott a hatás a létszámban is megjelenik. A Portfolio AI & Digital Transformation konferenciáján Bán Zoltán, a Net Média vezérigazgatója moderálta a kerekasztalt, amelyen az Uniqa, az Intuitech, a Richter Gedeon és a Google szakemberei beszéltek az end-to-end automatizáláson elérhető megtakarításokról és arról, hogyan védekezhetnek a vállalatok a technológiai függőség ellen.

AI & Digital Transformation 2026 Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án itt a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia.

Egy órán belül fizet a kárügyintéző ügynök

Kurtisz Krisztián, az Uniqa Csoport stratégiai AI-tanácsadója tavaly áprilisban abból a feltevésből indult ki, hogy ha a biztosító legbonyolultabb munkafolyamata automatizálható, akkor az összes adminisztratív folyamat is az. A lakásbiztosítási csőtöréses kárügyeket választották, amelyekben szinte minden eset és minden számla más, a döntéshez pedig nagyjából 30 évnyi termékpaletta feltételeivel kell összevetni az igényt. Az Intuitech-kel közösen fejlesztett NiQa néhány hónapja működik élesben:

a rendszer összeveti a feltöltött fotókat a kárleírással,

ellenőrzi a szerződési feltételeket,

kiszámolja és validálja az összeget,

majd egy órán belül fizet (mivel az azonnali utalást a compliance-szabályok nem engedik).

A lakásbiztosítási károk 70 százaléka már NiQán fut át, a többi a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül érkezik. A megoldást SaaS-modellben, káronkénti díjért vásárolták, így a biztosítónak nem keletkezett capexe.

A kárügyintézési területen két-három éven belül 48%-os létszámcsökkenéssel számolnak, ha a megoldást minden termékre kiterjesztik.

Az Intuitech jelenleg más biztosítókkal is tárgyal.

A back office iparágtól függetlenül automatizálható

Jendrolovics Máté, az Intuitech vezérigazgatója elmondta, hogy egy nagy európai bankcsoport a jelzálogfolyamatán teszteli a megoldásukat. Ha a hitelcsomagot ember csak akkor nézi meg, amikor az AI hiányt vagy ellentmondást jelez, a folyamat 93,7 százaléka kiváltható.

Ehhez a folyamatot a technológia képességeiből kiindulva teljesen újra kell tervezni.

Az Intuitech az AI vállalati alkalmazását négy területre osztja. Ezek a szoftverfejlesztés, az ügyfélkapcsolati hang- és chatbotok, a munkavállalókat segítő szakértői eszközök és az autonóm folyamatok. Jendrolovics az operációs folyamatokat teljesen autonóm módon automatizálhatónak tartja, mert dominánsan szabályalapúak, és a back office-ok iparágtól függetlenül ugyanazt a mintát követik. E-mailekből és dokumentumokból nyernek ki információt, ezen szabályokat futtatnak, a végén pedig levél vagy dokumentum születik. A cég a bank- és biztosítási szektorra fókuszál, mert a folyamatok újratervezéséhez ismerni kell az üzletet, ugyanakkor ezzel a keretrendszerrel a nagyvállalati operáció 80 százaléka lefedhető.

Négyszáz ötletből a nagy tétek

Heiszmann Gábor, a Richter Gedeon csoportszintű CIO-ja szerint egy 50 országban jelen lévő, vertikálisan integrált vállalatnál a kutatás-fejlesztéstől az értékesítésig mindenhol vannak automatizálható folyamatok, ezért a prioritások kijelölése a legnehezebb feladat. A Richter két éve felméréssel nagyjából 400 felhasználási esetet gyűjtött. Ezeket 10-12 iparági best practice-szel és a befektetőknek kommunikált stratégiával vetették össze, az így készült hőtérképből pedig azokat a projekteket választották ki, amelyeknek valódi eredményhatásuk van, és bevételi vagy marzscélokat szolgálnak.

A teljes csoportnál két hónapja élesedett a Teamsbe integrált IT service desk chatbot, amely a problémák nagy részét megoldja, a többiből pedig a megfelelő csoporthoz irányított hibajegyet készít. Így a kiszervezett helpdesk bővítése nélkül, bármilyen nyelven támogatja a terjeszkedést. A farmakovigilancia területén a strukturálatlanul érkező mellékhatás-bejelentéseket a rendszer automatikusan azonosítja, csoportosítja és korábbi esetekhez rendeli, ezért jelentősen csökken a külső szolgáltatóknál, például Indiában végzett munka. A megoldás a következő 8-9 év nőgyógyászati és központi idegrendszeri expanzióját is segíti, hiszen az új termékeknél a bejelentések száma rendszerint megugrik.

Egy partnerrel közös platformon a klinikai és törzskönyvezési dokumentáció előállítását automatizálják. Heiszmann szerint

ha egy gyógyszer 9-12 hónappal hamarabb kerül piacra, az közvetlenül megjelenik a bevételben.

A tokenköltség tervezési kérdés

Mihályi Antal, a Google fejlesztési vezetője elmondta, hogy a Gemini Enterprise fejlesztése Magyarországról indult. A governance-fejlesztés a hazai csapatnál maradt, a terméket pedig a Fortune 100 cégei közül 90-95 használja. Úgy látja, hogy a létszám egyre kevésbé határozza meg a cégek méretét, a komponensek ára pedig gyorsan csökken. Egy képfelismerő algoritmushoz öt éve húsz PhD-s specialista kellett, ma átlagos szoftvermérnökök is jó eredményt érnek el finomhangolt modellekkel, így a fejlesztések néhány hónap alatt elkészülnek. Hozzátette, hogy

a SaaS-modellben megspórolt capex a szolgáltatónál jelenik meg.

Kurtisz szerint a biztosítási folyamatokhoz nincs szükség frontier modellekre. NiQa egy tavalyi OpenAI-modellen fut, és a szoftvert úgy írták meg, hogy a modell bármikor cserélhető legyen, akár nyílt forráskódúra is. Jendrolovics a legdrágább hibának azt tartja, ha egy cég minden feladatra nagy nyelvi modellt használ, mert ez látványos demókat hoz, a nem determinisztikus működés miatt azonban éles üzemben nem válik be. A vállalat akkor védett a tokenköltségekkel szemben, ha feltérképezi, melyik lépéshez kell egyáltalán LLM. A dokumentumok konzisztenciáját az Intuitech például egyszerű Java-kóddal ellenőrzi. A szolgáltatóktól való függetlenség csökkenti az árazási kiszolgáltatottságot, a nyílt súlyú modellek fejlődése és a csökkenő tokenárak pedig Jendrolovics szerint fenntarthatóbb költségszint felé mutatnak.

Címlapkép forrása: Portfolio