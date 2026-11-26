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Állami bérlakásprogram

A kormány 2027-től indítja a Wekerle Lakás- és Kollégiumépítési Programot, amelynek célja, hogy a lakáspiacot érdemben befolyásoló mennyiségben épüljenek új, megfizethető bérlakások és kollégiumi férőhelyek. Jelenleg ezeket lehet tudni róla:

A beruházásokra 2027-ben 30 milliárd forintot, a következő években további 550 millió euró uniós fejlesztési forrást fordítanak, és ez a kormány számításai szerint a banki és piaci társfinanszírozással együtt akár több mint 2 milliárd eurónyi, az Európai Beruházási Bank (EIB) későbbi csatlakozásával akár 3 milliárd eurónyi fejlesztést indíthat el.

Az uniós forrás a helyreállítási alapból érkezik. A program részben az Európai Bizottság által jóváhagyott MFB-tőkeemelésre épül, ezért a hitelek és támogatások kihelyezése a jelenlegi tervek szerint 2031-ig tart.

A projektek támogatási intenzitása a jelenlegi elképzelés szerint átlagosan 20 százalékos lesz, mivel ennél nagyobb arányú állami támogatás már piactorzító hatású lenne.

A cikkünkben megszólaló szakértők: Balla Ákos: Bayer Property; Ballagó Antal: Otthontérkép Csoport / Mapsolutions Zrt.; Balogh László ingatlan.com; Csorba Dániel: Dandan Realty, Futó Péter: zenga.hu; Kiss Gábor Metrodom; Krakker Ádám: Otthon Centrum; Sápi Zoltán: Eltinga; Szegő Péter: Duna House; Szűcs Attila: Arton Home; Valkó Dávid: OTP Ingatlanpont / OTP Jelzálogbank.

A kormányhatározat szerint december 31-éig kell kidolgozni a megfizethető bérlakások fejlesztését ösztönző pénzügyi és szabályozási eszközök rendszerét. Az új fejlesztéseket elsősorban olyan barnamezős területekre koncentrálnák, amelyek már rendelkeznek megfelelő városi és közlekedési kapcsolatokkal, az első nagyobb beruházások pedig 2028-2029-ben indulhatnak. Szakmai számítások szerint egy bérlakás kivitelezése reálisan 76 millió forintba kerülhet, így a programból nagyjából 12 ezer lakás épülhet.

Évekbe telik, mire a program éreztetni kezdi a hatását

Az érkező állami bérlakásprogram időzítéséről és léptékéről több szakértő is visszafogottan nyilatkozott. Csorba Dániel szerint az első kapavágásra már akár 2027 negyedik negyedévében sor kerülhet, és a programnak 2029 körül lehet először mérhető hatása. A 2 milliárd eurós keret becslése szerint nagyjából 15-20 ezer lakásra elég.

Ez egy jó irány, az árak vagy a bérleti díjak szempontjából azonban sajnos még nem tétel

– mondta.

Szegő Péter számításai még szűkebb mozgásteret mutatnak. Az első évre szánt 30 milliárd forint lakásonként nagyjából 30 millió forintos költséggel csak körülbelül ezer lakásra elég. Mivel az építés három-négy évig tart, a bérleti díjakra szerinte bár lesz hatása a programnak, ez 2028-2029 előtt nem lesz látható.

A válaszadók közül többen is az üzemeltetést nevezték meg a program legkritikusabb pontjaként. Szűcs Attila szerint az a legfontosabb kérdés, hogy ki fogja a lakásokat működtetni és rendben tartani, és ki szedi be a bérleti díjakat. Futó Péter szintén a tervezett bérlakások hosszú távú üzemeltetésének megoldásában látja a szűk keresztmetszetet.

Szegő Péter emlékeztetett, hogy a bérleti díj számítási módját is december 31-ig kell kidolgozni, ami nagyon rövid idő és

a pénz is kevés.

A hozamelvárás és a megfizethető bérleti díj között nagy a különbség

A megkérdezettek másik része a pénzügyi modellt tartja döntőnek; kulcsfontosságú, hogy a program rendelkezzen egy működő üzleti modellel.

A legszűkebb keresztmetszet a megfizethető bérleti díj és a fejlesztési költségek, illetve a befektetők által elvárt hozam közötti rés finanszírozása

– mondta Ballagó Antal.

Hozzátette, hogy állami garanciák és kiszámítható adózási-szabályozási környezet nélkül erre nem lesz piaci léptékű megoldás.

Balla Ákos szerint alacsony, kedvezményes bérleti díj mellett a konstrukció nem éri meg. Kiss Gábor a befektetői oldalt emelte ki: szerinte

azon múlik a program sikere, lesznek-e olyan ingatlanbefektetők, akik alacsony hozam mellett is hajlandók bérház-terméket vásárolni.

Sápi Zoltán stabil jogi szabályozást és garanciákat tart szükségesnek, és szerinte arra is választ kell adni, hogyan éri meg vidéken bérlakást építeni. Krakker Ádám elsősorban a kapacitáshiányt nevezte meg szűk keresztmetszetként, és szerinte az is kritikus, milyen áron kerülnek a piacra a felépült lakások.

A fejlesztők ösztönzése dönthet

Valkó Dávid szerint az a kérdés, megfelelő ösztönzést kapnak-e a lakásépítők ahhoz, hogy belépjenek ebbe a piaci szegmensbe. Az ösztönzők között tőke- vagy hitelkonstrukciót és engedélyezési, illetve előírásbeli könnyítéseket említett. A cégek lakáskiadásból származó adóterhének csökkentését szintén ebbe a körbe sorolta.

A bérlakásprogram legszűkebb keresztmetszete a megfizethetőség lesz - ezt már Balogh László vallja. Ennek kulcsa, hogy a fejlesztők mennyiért tudnak lakásokat építeni a program számára.

Ha kellően vonzó és hosszú távon kiszámítható lesz a keretrendszer, akkor a fejlesztők átállhatnak a »ritka forint« elvéről a »sűrű fillér« stratégiájára, aminek nyertesei hosszú távon a bérlők lehetnek

– fogalmazott. Balogh szerint ebből a programon kívüli bérlők is profitálhatnak, mert a megfizethető bérlakásokkal bővülő albérletkínálat versenyt teremt a kínálati oldalon.

Felfüggesztett otthon startos kiemelések

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter augusztusban jelentette be, hogy a kormány december 31-ig felfüggeszti az Otthon Start Programhoz kapcsolódó kiemelő rendeleteket, és egyenként átvilágítja az érintett projekteket. Jelenleg ezeket lehet tudni róla:

A program keretében összesen 33 lakóingatlan-fejlesztés kapott kiemelt beruházási státuszt, ezekben mintegy 20 ezer új lakás megépítését tervezték.

Ezek közül 28, összesen mintegy 17 ezer tervezett lakással kerülhet kormányzati felülvizsgálat alá, mert a felfüggesztés az építési engedéllyel még nem rendelkező beruházásokra vonatkozik.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 11. 13. Újabb 16 beruházástól vonta vissza a kiemelt státuszt a kormány

A miniszter azzal indokolta a döntést, hogy a kiemelésekkel hatályon kívül helyezték a helyi szabályozásokat, így az önkormányzatok és a környéken élők érdekei háttérbe szorultak. A kormány azt is vizsgálja, hogy a projektek kiválasztásakor nem részesítették-e előnyben a korábbi kormányhoz közel álló vállalkozásokat. A felfüggesztett projektek akkor haladhatnak tovább, ha megfelelnek

a közlekedési,

városépítészeti,

a megfizethetőségi,

illetve a fenntarthatósági szempontoknak, és egyezségre jutnak az érintett önkormányzattal.

Az átvilágítás lezárásáig újabb engedélyek kiadására nem számíthatnak az érintett beruházások, a jogerős építési engedéllyel rendelkező és a már épülő projektek viszont folytatódnak.

2027 januárjában láthatjuk majd, hogy a felülvizsgálat alá kerülő projektek közül melyek és milyen formában valósulhatnak meg.

Szigorúbb szűrőn mennek át az Otthon Start-os kiemelések

A kiemelt státuszú lakásprojektek felülvizsgálatával kapcsolatban a megkérdezettek többsége arra számít, hogy a projektek egy része elveszíti a kiemelést. A becsült arány azonban tág sávban mozog. Sápi Zoltán arra számít, hogy a kiemelések többsége megmarad, de néhány nagyon túlépített, vagy infrastruktúra nélküli helyszínen eltörlik a kiemelést, vagy

valamilyen alkura kényszerítik a fejlesztőt.

Valkó Dávid szerint alapos szakmai mérlegelés után a projektek egy része elindulhat, ha a beruházók szorosabban együttműködnek az érintett önkormányzatokkal, és szükség esetén módosítják a volumeneket és az ütemezést.

Lesznek olyanok, amelyek az OSP-s kiemelés nélkül eleve nem lettek volna piacképesek, és ezek feledésbe merülnek

– mondta.

Futó Péter arra számít, hogy a felülvizsgálat lezárása után több projekttől is elveszik a korábban odaítélt kiemelt státuszt. Balogh László szerint is bizonyos projektek megállnak, de főként a vidékiek közül több végigfuthat. Kiss Gábor szintén nagyobb leépülést vár, szerinte

több mint a felét törlik, lesznek, amelyek maguktól visszalépnek, és kevés lesz, ami továbbmegy

– fogalmazott. Balla Ákos pedig a kiemelések megszüntetésére számít.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio