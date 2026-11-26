A harmadik negyedévben is élénk maradt a tranzakciós aktivitás, a mintegy 3,1 milliárd eurós forgalom már a 2019-es szintet közelíti. Az élénkülés olyan környezetben zajlik, amelyben a befektetőknek az elmúlt évek olcsó hiteleinél jóval magasabb finanszírozási költségekkel kell számolniuk, és az államkötvények is erős versenyt támasztanak.
A régió növekedését Lengyelország húzza, amely 4,7 milliárd eurós forgalmával a teljes volumen 54 százalékát adta, ez éves szinten 81 százalékos ugrás. Csehország 2,1 milliárd euróval a második legaktívabb piac maradt, és ez az összeg meghaladja a korábbi évek átlagát, a 2025-ös kiugró eredménytől azonban némileg elmarad. Romániában 691 millió, Bulgáriában 472 millió euróra bővült a forgalom,
az ország ezzel rekordot döntött.
Magyarországon idén őszig 606 millió, Szlovákiában 216 millió euró értékben cseréltek gazdát kereskedelmi ingatlanok, így a piac élénkülése eltérő ütemben ugyan, de az egész régióra kiterjed.
A piaci likviditást jelentősen növeli a helyi tőke,
amely 4,3 milliárd euróval a befektetések csaknem felét adta.
- A hazai vásárlók közül a csehek domináltak 2,5 milliárd euróval,
- őket a magyar befektetők követték 806 millió euróval.
- A lengyel vásárlók közel 500 millió eurót fektettek be.
A nemzetközi tőke súlya továbbra is jelentős, hiszen az amerikai, izraeli és német befektetők együttesen több mint 2,3 milliárd euró értékben vásároltak ingatlanokat.
A szegmensek közül az iroda- és a kiskereskedelmi ingatlanok vezetnek, mindkét szektor nagyjából 2,5 milliárd eurót vonzott. Az ipari és logisztikai létesítményekbe 1,7 milliárd, a lakóingatlanokba több mint 1 milliárd euró áramlott.
A kiskereskedelemben az élelmiszerüzletekre épülő retail parkok iránt a legerősebb a kereslet, az irodapiacon pedig a jó elhelyezkedésű prémium épületek a legkeresettebbek. Az ipari szegmensben azok az ingatlanok vonzzák a befektetőket, amelyek a termelés régióba telepítéséből, a nearshoringból profitálnak.
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