A kelet-közép-európai régió kereskedelmiingatlan-piaca idén jelentős fellendülést mutat, az év első kilenc hónapjában a befektetési volumen 22 százalékkal nőtt, elérve a 8,8 milliárd eurót. A bővülést elsősorban Lengyelország kiemelkedő teljesítménye, a régiós tőke erősödő jelenléte, valamint a reálisabb árazásra és a stabil bevételekre fókuszáló befektetői stratégia hajtja - írja piackutatásában a Colliers. Kimondható: a kelet-közép-európai ingatlanpiac a fellendülés érettebb szakaszába lépett, amelyet a gazdasági fundamentumok és a hosszú távon kiszámítható cash flow hajt.

Property Warm Up 2027 Kiemelt ingatlanpiaci évindító szakmai, üzleti és networking rendezvény. Pörgessük fel a piacot! A hazai ingatlanpiac évindító szakmai eseménye! – Ahol a döntéshozók találkoznak. Szakma, üzlet és networking. – Legyen ott a hazai ingatlanpiac exkluzív évindító rendezvényén!

A harmadik negyedévben is élénk maradt a tranzakciós aktivitás, a mintegy 3,1 milliárd eurós forgalom már a 2019-es szintet közelíti. Az élénkülés olyan környezetben zajlik, amelyben a befektetőknek az elmúlt évek olcsó hiteleinél jóval magasabb finanszírozási költségekkel kell számolniuk, és az államkötvények is erős versenyt támasztanak.

A régió növekedését Lengyelország húzza, amely 4,7 milliárd eurós forgalmával a teljes volumen 54 százalékát adta, ez éves szinten 81 százalékos ugrás. Csehország 2,1 milliárd euróval a második legaktívabb piac maradt, és ez az összeg meghaladja a korábbi évek átlagát, a 2025-ös kiugró eredménytől azonban némileg elmarad. Romániában 691 millió, Bulgáriában 472 millió euróra bővült a forgalom,

az ország ezzel rekordot döntött.

Magyarországon idén őszig 606 millió, Szlovákiában 216 millió euró értékben cseréltek gazdát kereskedelmi ingatlanok, így a piac élénkülése eltérő ütemben ugyan, de az egész régióra kiterjed.

A piaci likviditást jelentősen növeli a helyi tőke,

amely 4,3 milliárd euróval a befektetések csaknem felét adta.

A hazai vásárlók közül a csehek domináltak 2,5 milliárd euróval,

őket a magyar befektetők követték 806 millió euróval.

A lengyel vásárlók közel 500 millió eurót fektettek be.

A nemzetközi tőke súlya továbbra is jelentős, hiszen az amerikai, izraeli és német befektetők együttesen több mint 2,3 milliárd euró értékben vásároltak ingatlanokat.

A szegmensek közül az iroda- és a kiskereskedelmi ingatlanok vezetnek, mindkét szektor nagyjából 2,5 milliárd eurót vonzott. Az ipari és logisztikai létesítményekbe 1,7 milliárd, a lakóingatlanokba több mint 1 milliárd euró áramlott.

A kiskereskedelemben az élelmiszerüzletekre épülő retail parkok iránt a legerősebb a kereslet, az irodapiacon pedig a jó elhelyezkedésű prémium épületek a legkeresettebbek. Az ipari szegmensben azok az ingatlanok vonzzák a befektetőket, amelyek a termelés régióba telepítéséből, a nearshoringból profitálnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images