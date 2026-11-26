Megvette az Europa Event Centert az Eventrend Group
A már aláírt adásvételi szerződés értelmében a Hárshegyi úton található, legfeljebb ezer fő befogadására alkalmas konferencia- és rendezvényközpont teljes ingatlanegyüttese új tulajdonoshoz kerül.
A vevő a teljes dolgozói állományt átveszi, így az értékesítés és a szakmai munka fennakadás nélkül folytatódik. Az Eventrend Group saját vendéglátást és részben saját rendezvénytechnikát épít ki a helyszínen, amivel a közepes és nagyszabású események piacán kívánja erősíteni a jelenlétét.
Kőrössy Zoltán és Nagy Gábor alapítók az üzlet kapcsán az épület nagy befogadóképességét, többszintes elrendezését és saját mélygarázsát emelték ki. Az akadálymentesített, kétszintes és összesen 3225 négyzetméteres komplexumban nyolc terem található, amelyek közül a legnagyobb ötszáz fős. A konferenciák, vállalati események, kiállítások és filmforgatások megtartására is alkalmas épületben egy lefedhető medencével felszerelt, 620 négyzetméteres tér, továbbá galéria, szabadtéri teraszok és tetőkert is helyet kapott. A létesítmény része egy 3,5 tonna teherbírású autólift is, amellyel járművek és nagyobb kiállítási eszközök juttathatók be a belső terekbe, a parkolást pedig egy közel száz férőhelyes mélygarázs és felszíni beállók biztosítják.
A magyar tulajdonú, szállodaüzemeltetéssel, vendéglátással és rendezvényszervezéssel foglalkozó Eventrend Group jelenleg több mint harminc helyszín száznál is több termében nyújt szolgáltatásokat, és évente több mint hétezer esemény megvalósításában működik közre. A cégcsoport portfóliójába tartozik többek között a New York Palota, a Gundel Palota, a Királyi Lovarda, a Spoon the Boat, a Múzeum Kávéház és a Centrál Kávéház is.
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