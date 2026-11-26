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Magyarország messze került a tíz évvel ezelőtti árszinttől

Az európai lakáspiac hosszú távú átalakulásában Magyarország az egyik legszélsőségesebb példát mutatja. Az Eurostat adatai szerint 2010 és 2025 között a hazai lakásárak megközelítették a kiinduló szint négyszeresét, amivel

Magyarország vezeti az uniós drágulási rangsort.

Az európai lakáspiac hosszabb távú átalakulását jól mutatja, mennyire eltérő pályát futottak be az egyes országok az elmúlt évtizedben. Az Eurostat összevetése szerint 2015 és 2025 között az uniós lakásárak átlagosan, nominálisan közel kétharmadával emelkedtek. A drágulás nem kizárólag magyar jelenség, az uniós országok jelentős részében legalább megduplázódtak az árak, Portugáliában pedig már a háromszoros szinthez közelítettek.

Az albérleteknél is látványos a magyar drágulás

2015 és 2025 között az európai bérleti díjak átlagosan valamivel több mint ötödükkel emelkedtek. Ez lényegesen kisebb változás, mint a lakásáraknál megfigyelt közel kétharmados növekedés. Magyarországon ugyanakkor a bérleti piac is nagyot mozdult:

az albérleti díjak több mint a kétszeresükre nőttek, ezzel a magyar piac ebben is a tízéves összevetés élére került.

A magyar lakáspiacon egyszerre távolodott el a korábbi szinttől a vásárlás és a bérlés költsége. Ez különösen azoknak jelenthet nehézséget, akik albérlet mellett próbálnak önerőt gyűjteni. A magasabb havi lakhatási kiadás csökkentheti a megtakarítható összeget, miközben a megvásárolni kívánt ingatlan is drágul.

A kínálat bővítése sem lett olcsóbb

kínálat bővítését az építési költségek növekedése is nehezíti. Az új lakóépületek építésének költségét követő uniós termelőiár-index 2025-ben közel háromötödével állt a 2010-es szint felett. Még a 2021-es bázishoz képest is csaknem negyedével emelkedtek a költségek. Magyarország ebben az összevetésben is az élre került:

az építési költségek másfél évtized alatt csaknem megháromszorozódtak.

Ugyanezen időszakban az építőipari termelői árak több mint másfélszeresükre emelkedtek. A költségnövekedés valamennyi tagállamot érintette, még ha az üteme eltérő is volt. A kínálati oldal szempontjából ez azért fontos, mert az új lakások ára nem szakadhat el tartósan az előállítás költségétől. Ha a vevők nem tudják megfizetni a fejlesztők által szükségesnek tartott árszintet, annak következménye a beruházások elhalasztása is lehet. A megfizethetőségi probléma így önmagában attól sem feltétlenül oldódik meg, hogy a kereslet egy időre gyengül.

Tízből kilenc magyar saját tulajdonú otthonban él

Az uniós lakosság valamivel több mint kétharmada olyan háztartás tagja, amely saját tulajdonú otthonban él, a fennmaradó közel egyharmad bérelt ingatlant használ. A tagállamok között azonban alapvetően eltérő lakhatási modellek működnek. A magas tulajdonosi arány ugyanakkor nem jelenti azt, hogy könnyű saját lakáshoz jutni. A mutató a jelenlegi lakhatási helyzetet írja le, nem azt, mekkora akadályokkal találkozik egy első lakását kereső fiatal.

A háztartások beruházási aktivitása közben enyhén mérséklődött: 2025-ben az uniós háztartások a bruttó rendelkezésre álló jövedelmük nagyjából tizenkettedének megfelelő összeget fordítottak beruházásokra. Ez valamivel elmaradt az egy évvel korábbi aránytól, erről már szerdán

Az európai lakásállomány egyik látványos ellentmondása, hogy

a zsúfoltság és a kihasználatlanság egyszerre van jelen.

2025-ben az uniós lakosság mintegy hatoda zsúfolt otthonban élt. Ez valamivel kedvezőbb helyzet, mint 2010-ben, amikor még közel minden ötödik ember volt érintett. A mutató a háztartás összetétele és a rendelkezésre álló szobák száma alapján értékeli a lakáskörülményeket.

A jövedelem ötöde megy el lakhatásra, minden tizenegyedik ember fizetési elmaradással küzd

Az uniós háztartások 2025-ben átlagosan a rendelkezésre álló jövedelmük közel ötödét költötték lakhatásra. Görögországban ez több mint egyharmadot jelentett, Dániában meghaladta az egynegyedet, Svédországban és Németországban pedig megközelítette azt. Cipruson ezzel szemben nagyjából a jövedelem kilencedét vitték el ezek a kiadások.

Eközben az uniós lakosság hozzávetőleg tizenegyede élt olyan háztartásban, amelynek jelzáloghitel-, lakbér- vagy közműtartozása volt. Ez javulás 2010-hez képest, amikor még körülbelül minden nyolcadik ember tartozott ebbe a körbe.

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