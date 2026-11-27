Tavaly még a budai kerületek vezették az országos ingatlanpiaci toplistát, idénre azonban a Balaton térsége vette át az uralmat a legdrágább utcák mezőnyében. Míg 2025-ben egy budapesti közterület végzett az élen hárommillió forint feletti négyzetméterárral, 2026-ban egy tihanyi sétány már az ötmillió forintos határt is átlépte. A végletek közötti szakadék ismét hatalmasra nőtt, hiszen az ország legolcsóbb településein továbbra is mindössze néhány tízezer forintos négyzetméteráron cserélnek gazdát a lakóingatlanok.

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A Központi Statisztikai Hivatal tranzakciós adatai alapján 2025-ben a budapesti, II. kerületi Vérhalom utca bizonyult az ország legdrágább közterületének, ahol az átlagos négyzetméterár meghaladta a 3 millió forintot - írja elemzésében az ingatlan.com.

A dobogó második és harmadik fokára szintén budai utcák, a XII. kerületi Kútvölgyi út és az I. kerületi Orom utca kerültek, 2,6 és 2,8 millió forint közötti fajlagos árakkal. A tavalyi országos tízes toplistába a fővároson kívül mindössze a budaörsi Clementis László utca tudott bekerülni, a Balaton pedig teljesen kiszorult az élmezőnyből.

A skála másik végén a Bács-Kiskun-béli Jánoshalma és a Komárom-Esztergom megyei Kisbér egy-egy utcája végzett holtversenyben, mindössze 34 ezer forintos négyzetméterárral. Budapest legolcsóbb közterülete tavaly a csepeli Vasas utca volt 438 ezer forintos átlaggal.

Az ingatlan.com idén november végéig vizsgált kínálati adatai alapján 2026-ra jelentősen átrendeződött a piac. A legdrágább utcák tízes rangsorának több mint felét már balatoni közterületek foglalják el, az új csúcstartó pedig a tihanyi Pisky sétány lett, kiugróan magas, 5,25 millió forintos négyzetméterenkénti árral. A második helyet a budapesti, V. kerületi Március 15. tér szerezte meg 4,43 millióval, míg a harmadik a fonyódi Árpád part lett 4,37 millió forinttal.

Ezzel szemben az ország legolcsóbb utcája idén a Csongrád-Csanád megyei Kövegyen található, ahol csupán 25 ezer forintba kerül egy négyzetméter. A főváros legkedvezőbb árú környéke idén is Csepel maradt, a kerületben található Liget utcában 407 ezer forintos átlagos négyzetméterárat mértek.

A prémium kategória idei drasztikus drágulása azt eredményezte, hogy

a legdrágább és a legolcsóbb hazai utca közötti árkülönbség a tavalyi 88-szorosról 210-szeresre ugrott.

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