A magánlakások bérleti díjait követő városi index 6,3 százalékkal emelkedett az év első tíz hónapjában, miközben a Spacious.hk ingatlanportál adatai szerint a kínálati bérleti díjak mediánja 7,9 százalékkal nőtt ugyanebben az időszakban. A drágulás általános,
idén egyetlen hongkongi kerületben sem csökkentek az árak.
Az üzleti negyednek számító Central környékén egy átlagos, kétszobás lakásért már legalább havi 25 ezer hongkongi dollárt (nagyjából 3190 amerikai dollárt) kérnek el, ami megközelíti a new york-i vagy a bostoni árszintet.
A drágulás legnagyobb nyertese a Kowloon-félsziget közepén fekvő Ho Man Tin negyed, ahol a városi átlag duplájával, több mint 15 százalékkal ugrottak meg a bérleti díjak. A kiváló nemzetközi iskoláiról ismert, előkelő környék mágnesként vonzza a tehetős kínai családokat és a pénzügyi szakembereket. Ezt erősíti, hogy a JPMorgan Chase & Co. is a közelben lévő West Kowloon területére költözteti az egyik irodáját 2028-ban. Hasonlóan népszerű a központtól távolabb eső, de jó metrókapcsolattal rendelkező Tseung Kwan O, ahol 10 százalékos volt a drágulás. A hagyományosan kedvelt környékek sem maradtak le, az európai bankárok által preferált Mid-Levels negyedben ugyanis két számjegyű, a leggazdagabbak lakhelyéül szolgáló Peak városrészben pedig 9 százalék feletti áremelkedést mértek.
A lakáspiaci roham hátterében az áll, hogy látványosan javult a befektetői hangulat a városban.
Megugrott a tőzsdei bevezetések száma, a pénzügyi intézmények pedig egymás után bérlik ki az új irodákat. A magántőkealapoknak és a fedezeti alapoknak, azaz hedge fundoknak tervezett adókedvezmények miatt tömegével térnek vissza a külföldi szellemi munkavállalók. Emellett a szakképzett munkaerő bevonzását célzó kormányzati programok is fűtik a keresletet. Az elmúlt három évben több mint 410 ezer ilyen letelepedési engedélyt adtak ki, amelyek közel háromnegyedét kínaiak kapták meg.
A szűkös kínálat és az erős kereslet miatt a bérbeadók kerültek diktáló pozícióba, a bérlőknek pedig azonnali döntéseket kell hozniuk. A meghirdetett ingatlanok pillanatok alatt gazdára találnak, és egyre gyakoribb az adásvételi piacról ismert ráígérés jelensége is, amikor egy már megkötött szóbeli megállapodást az utolsó pillanatban felülír egy magasabb összegű ajánlat. A Habitat Property luxusingatlan-közvetítő szerint 2018 óta nem volt ilyen élénk a piac, minden árkategóriában hiány tapasztalható, egyes épületeknél pedig már várólisták alakultak ki.
A korábbi évekkel ellentétben ma már alig van lehetőség alkudozni a meghirdetett árakból.
Az ingatlanközvetítők tapasztalatai szerint a bérlők gyakran a kért díj felett ajánlanak, és akár még a megtekintés napján leteszik a kauciót, csak hogy biztosítsák a kiszemelt lakást. A Savills nemzetközi ingatlantanácsadó jelentése szerint a tulajdonosok kifejezetten előnyben részesítik a pénzügyi szektorban dolgozókat, a luxuskategóriás ingatlanok bérleti díjai pedig a várakozások szerint akár további 5 százalékkal is emelkedhetnek az idei utolsó negyedévben.
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