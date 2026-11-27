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Magyarországon rengeteg ház épült szabálytalanul, vagy bővítették engedély nélkül. Tíz év után az építésügyi hatóság már nem rendelheti el ezek lebontását, a jogi helyzetük azonban ettől nem rendeződik. A tulajdonos így nem tudja eladni az ingatlant, és hitelfedezetként sem ajánlhatja fel, az államnak pedig nincs pontos képe arról, mi áll valójában a telkeken. A mostani szabályok szerint fennmaradási engedélyt csak olyan épület kaphat, amely teljesen megfelel az építéskor érvényes vagy a mai, nagyon szigorú előírásoknak.

Emiatt a szabálytalanul épült házak a gyakorlatban soha nem kerülnek rendbe az ingatlan-nyilvántartásban.

A helyzetet a tíz évnél régebbi épületeknél egy egyszeri, határidős legalizációs időszakkal, egyfajta moratóriummal lehetne megoldani a cikk írója szerint. Ez alatt az idő alatt a mostaninál rugalmasabb, egyértelmű és mindenkire egyformán érvényes feltételekkel lehetne rendezni az épületek nyilvántartási adatait. A balesetveszélyes épületekre a kedvezmény nem vonatkozna, és azokra sem, amelyek súlyosan sértik a szomszédok jogait vagy a településképet. A legalizálásért komolyabb építésügyi bírságot kellene fizetni, így a szabályokat megkerülők nem járnának jobban azoknál, akik az előírások szerint építkeztek.

A tulajdonosokat két eszköz ösztönözhetné arra, hogy éljenek a lehetőséggel.

Az önkormányzatok törvényi felhatalmazást kaphatnának arra, hogy a rendezetlen jogi helyzetű épületekre érezhetően magasabb építményadót vessenek ki. A moratórium lezárulta után pedig előre bejelentett országos felmérés indulhatna. Ha a tulajdonosok tudják, hogy a hatóság légifotók és más korszerű eszközök segítségével előbb-utóbb minden szabálytalanságot kiszúr, és a piaci értékhez közelítő bírságot szab ki, sokkal többen rendezik önként az ingatlanuk helyzetét.

Más volt a helyzet ebben az időszakban

A 2016 és 2024 szeptembere között egyszerű bejelentéssel épült lakóházak ügyét más alapon kellene kezelni, mert ezekben az esetekben a jogbizonytalanságot maga az állam okozta. Ebben az időszakban megszűnt az előzetes hatósági ellenőrzés, ezért ha valaki rosszul értelmezte a jogszabályokat, annak minden kockázatát a jóhiszemű építtetők és a tervezők viselték. Gyakran előfordul, hogy

a hatóság évekkel később rendel el bontást vagy átalakítást olyan háznál, amelynek dokumentációját annak idején kifogás nélkül befogadta.

Igazságtalan, hogy egy laikus építtető több tízmillió forintos kárt szenvedjen el, miközben a szabályok alapján joggal hitte, hogy mindent előírásszerűen csinált. Ezeknek a családoknak külön, méltányos szankciós rendszer kellene. Ha a ház biztonságos, és nem sért közérdeket, meg kell kapnia a fennmaradási engedélyt,

a bírságot pedig a hagyományos, engedély nélküli építkezésekre kiszabott összeg töredékére kellene csökkenteni.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt