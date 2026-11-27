Magyarországon rengeteg ház épült szabálytalanul, vagy bővítették engedély nélkül. Tíz év után az építésügyi hatóság már nem rendelheti el ezek lebontását, a jogi helyzetük azonban ettől nem rendeződik. A tulajdonos így nem tudja eladni az ingatlant, és hitelfedezetként sem ajánlhatja fel, az államnak pedig nincs pontos képe arról, mi áll valójában a telkeken. A mostani szabályok szerint fennmaradási engedélyt csak olyan épület kaphat, amely teljesen megfelel az építéskor érvényes vagy a mai, nagyon szigorú előírásoknak.
Emiatt a szabálytalanul épült házak a gyakorlatban soha nem kerülnek rendbe az ingatlan-nyilvántartásban.
A helyzetet a tíz évnél régebbi épületeknél egy egyszeri, határidős legalizációs időszakkal, egyfajta moratóriummal lehetne megoldani a cikk írója szerint. Ez alatt az idő alatt a mostaninál rugalmasabb, egyértelmű és mindenkire egyformán érvényes feltételekkel lehetne rendezni az épületek nyilvántartási adatait. A balesetveszélyes épületekre a kedvezmény nem vonatkozna, és azokra sem, amelyek súlyosan sértik a szomszédok jogait vagy a településképet. A legalizálásért komolyabb építésügyi bírságot kellene fizetni, így a szabályokat megkerülők nem járnának jobban azoknál, akik az előírások szerint építkeztek.
A tulajdonosokat két eszköz ösztönözhetné arra, hogy éljenek a lehetőséggel.
- Az önkormányzatok törvényi felhatalmazást kaphatnának arra, hogy a rendezetlen jogi helyzetű épületekre érezhetően magasabb építményadót vessenek ki.
- A moratórium lezárulta után pedig előre bejelentett országos felmérés indulhatna. Ha a tulajdonosok tudják, hogy a hatóság légifotók és más korszerű eszközök segítségével előbb-utóbb minden szabálytalanságot kiszúr, és a piaci értékhez közelítő bírságot szab ki, sokkal többen rendezik önként az ingatlanuk helyzetét.
Más volt a helyzet ebben az időszakban
A 2016 és 2024 szeptembere között egyszerű bejelentéssel épült lakóházak ügyét más alapon kellene kezelni, mert ezekben az esetekben a jogbizonytalanságot maga az állam okozta. Ebben az időszakban megszűnt az előzetes hatósági ellenőrzés, ezért ha valaki rosszul értelmezte a jogszabályokat, annak minden kockázatát a jóhiszemű építtetők és a tervezők viselték. Gyakran előfordul, hogy
a hatóság évekkel később rendel el bontást vagy átalakítást olyan háznál, amelynek dokumentációját annak idején kifogás nélkül befogadta.
Igazságtalan, hogy egy laikus építtető több tízmillió forintos kárt szenvedjen el, miközben a szabályok alapján joggal hitte, hogy mindent előírásszerűen csinált. Ezeknek a családoknak külön, méltányos szankciós rendszer kellene. Ha a ház biztonságos, és nem sért közérdeket, meg kell kapnia a fennmaradási engedélyt,
a bírságot pedig a hagyományos, engedély nélküli építkezésekre kiszabott összeg töredékére kellene csökkenteni.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt
Beérhet az Egyesült Államok stratégiája: a totális összeomlás szélére sodródhatott az iszlamista rezsim
A kormány igyekszik nyugtatni a helyzetet.
38 éve nem látott vészjelzés a világpiacon – Súlyos következményei lehetnek a nyersanyaghiánynak
Vészjósló folyamatok indultak be.
Exporttilalom alá eső csúcskategóriás Nvidia-chipeket találtak Kínában egy Alice Huanghoz köthető cégnél
Szövevényes úton juthattak el oda.
Előkerültek a felvételek: az orosz tévében bukkant fel a titokzatos Szu-75-ös prototípusa
Nem valószínű, hogy véletlen mutatták meg a gépet.
Megszületett a stratégiai megállapodás: modern katonai járművek gyártása érkezik Magyarországra
Csúszik már pár éve a megállapodás.
Milliárdos gyanús kifizetésekre és politikai befolyásra derült fény a közmédiában
Akapos átvilágítás után.
Hatalmasat zuhant az arany - van még helye a portfólióban?
Hatalmas kilengéseket produkál a befektetési arany és ezüst ára. Még januárban 5594 dolláros csúcsra ment fel az árfolyam, november 20-án már a 3500 dollár körüli... The post Hatalmasat zuh
Mikor érdemes külső főkönyvelőt bevonni a belső könyvelési csapat mellé?
Egy jól működő belső könyvelési csapat fontos alapja a vállalat pénzügyi működésének. A cég növekedésével azonban olyan számviteli, ellenőrzési és riportálási feladatok jelenhetnek
Háromszor annyit hozott a legrosszabb időzítés is, mint a készpénzben várakozás
Sokan arra várnak, hogy olcsóbb legyen a részvénypiac, és csak utána fektetnek be. A Charles Schwab kutatása szerint a várakozás még a legrosszabb időzítésnél is rosszabbul jött ki: aki 20
Szemétből adat: egyszerű módszer segíthet tisztábban tartani a vizeket
A folyókba kerülő hulladék összegyűjtésének gondolata nem új, a hulladékcsapdák azonban többet is tehetnek a tisztántartásnál. A begyűjtött szemét ugyanis értéke
Pénzügyi közvetítők karácsonya
A pénzügyi közvetítők, legalábbis a különböző UL értékesítők általában a november-januári időszakban keresnek a legjobban. Ennek oka, hogy az állam 20%-os adójóváírással húzza cső
Követett részvények - 2026. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Így formálja a valóságot a percepció
Hogyan lesz a valóságról alkotott képből igen nagy valóságformáló erő? Spanyol példa a kilakoltatások körüli valóság és percepció viszonya kapcsán, és ahogy az átformálja a... The pos
Minimálbér 2027: mit jelent a kisebb béremelés és az adócsökkentés?
A minimálbér és a garantált bérminimum a korábbi éveknél kisebb ütemben emelkedik 2027-ben, az alacsony keresetűek nettó bérét ugyanakkor az szja csökkentése is növelheti. A megállapodás
Mit tudnak a jegybankok, amit a kisbefektetők nem? Érdekes folyamatok zajlanak az aranypiacon
Pintye Lászlóval, a BÁV Zrt. vezérigazgatójával beszélgettünk.
Appot fejleszteni ma már gyerekjáték: így kell belőle nemzetközi sikert építeni
Ma már bárki építhet nemzetközi sikerterméket a szobájából.
Euró ide vagy oda: nem ússzuk meg a költségvetési rendrakást
Elindult a Portfolio Big Picture podcastje Madár Istvánnal és Duronelly Péterrel.
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták különböző anyagokat transzformáltak, például az ólmot arannyá, a szelént ezüstté a bűvös kő megszerzése érdekében. Az előadás során a résztvevők megismerhetik azokat az eszközöket és technikákat, amelyeket a "tőzsdei alkimisták" használnak.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?