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Székesfehérváron egy három épületből álló komplexum létesül, amely egy iroda- és laborépületet,

egy biomechatronikai csarnokot, valamint egy kutató- és üzemcsarnokot foglal magában.

A főépületben a 180 fős irodatér mellett a későbbi bérlői és kutatói igényekhez rugalmasan alakítható laboratóriumokat, valamint egy speciális, ISO 8-as besorolású tisztateret is kialakítanak.

A komplexum része továbbá egy szabványos, mérkőzések megrendezésére is alkalmas sportpályát és mozgáselemző tereket magában foglaló biomechatronikai csarnok. A technológiai munkavégzést egy öttonnás híddarukkal felszerelt, kétszárnyú kutató- és üzemcsarnok biztosítja.

A zsámbéki beruházás célja, hogy

a létesítmény a közép-kelet-európai régió meghatározó, egyetemi hátterű orvostechnológiai kutatás-fejlesztési és validációs központjává váljon.

A több mint hatezer négyzetméteres épületegyüttes az irodai, a kutatási, az oktatási és a kulturális funkciókat ötvözi. A komplexumban helyet kap egy 220 fő befogadására alkalmas, mobil lelátós rendezvénytér és egy étterem is.

Az ott folyó kutatási tevékenységeket a legmagasabb műszaki elvárásoknak megfelelő laboratóriumok, egy ISO 7-es besorolású tisztatér, valamint nagy teherbírású darukkal és speciális biztonsági helyiséggel felszerelt technológiai terek szolgálják ki. A zsámbéki fejlesztés egyetlen ütemben valósul meg, amelyet kiterjedt tájépítészeti munka egészít ki, több ezer növény elültetésével.

Címlapkép forrása: Zsámbéki Jövőipari Tudományos és Innovációs Park/Facebook