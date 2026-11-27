A magyarok többsége szívesen fektetné a pénzét ingatlanba, leginkább hosszú távú bérbeadás céljából, ám a valóságban a súlyos tőkehiány ezt a legtöbbek számára megakadályozza. Egy őszi kutatás szerint az emberek több mint felének egyáltalán nincs befektethető megtakarítása, ráadásul a hitelből történő ingatlanspekulációt a lakosság jelentős része elutasítja és felelőtlenségnek tartja.

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Ha a magyarok váratlanul százmillió forinthoz jutnának, tízből heten az összeg egy részét, míg 13 százalékuk az egészet ingatlanba fektetné. A fővárosiak körében a teljes összeg ingatlanra fordítása még népszerűbb, arányuk eléri a 20 százalékot. A valóság azonban sokkal szűkebb mozgásteret enged, ugyanis

az emberek 57 százalékának jelenleg nincs, és a közeljövőben sem lesz befektethető pénze.

Akik mégis rendelkeznek valamekkora mozgósítható megtakarítással, nagyrészt ötmillió forint alatti, vagy 5 és 15 millió forint közötti összeget tudnának befektetni, ami önálló ingatlanvásárlásra ma már nem elegendő. Harmincmillió forint feletti tőkével mindössze a megkérdezettek 8 százaléka rendelkezik.

Ennek megfelelően a lakosság mindössze 4 százalékának van tényleges ingatlanbefektetése, és csak elenyésző kisebbség keres aktívan ilyen lehetőséget. Bár a nyitottság megvan, sokan inkább kivárnak, bízva például az árak mérséklődésében.

Ha mégis ingatlanpiaci befektetésre kerülne sor, a legvonzóbb forma egyértelműen a hagyományos, hosszú távú bérbeadás lenne. A válaszadók többsége – a diplomások és a 30-49 évesek körében közel fele – ezt az utat választaná. Az ingatlanok felújítása és továbbértékesítése csak fele ennyire népszerű, míg a rövid távú, Airbnb-jellegű kiadásra tízből kevesebb mint egy ember szavazna.

Forrás: 21 Kutatóközpont és Anker Property közös kutatás.

Az Anker Property és a 21 Kutatóközpont októberi felmérése arra is rávilágított, hogy a tőkehiányt csak kevesen hajlandók hitellel áthidalni. A magyarok 73 százaléka szerint a banki kölcsönnek elsősorban az otthonteremtést, nem pedig a befektetők érdekeit kellene szolgálnia. Sokan attól is tartanak, hogy

a hitelből finanszírozott, befektetési célú felvásárlások túlzottan felhajtják a piaci árakat.

Tízből négyen kifejezetten felelőtlenségnek tartják az ilyen célú eladósodást, tartva

az esetleges kamatemelésektől,

az ingatlan üresen állásától,

vagy éppen a bérlők okozta károktól.

Alternatív megoldást jelenthetne a saját tőke hiányára az életjáradéki szerződéssel kombinált ingatlanvásárlás. Ebben a konstrukcióban a befektető egy összegben vagy havi fix járadék formájában szerez tulajdonjogot, miközben az eredeti tulajdonos holtig tartó haszonélvezeti joga megmarad. Bár ez a módszer választ adhatna a magas kamatokkal és a tőkehiánnyal kapcsolatos aggályokra, egyelőre alig ismerik a hazai piacon. A teljes lakosságon belül csupán 5 százalék hallott róla, és még az aktívan ingatlanbefektetést keresők körében is csak 11 százalék tud erről a lehetőségről.

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