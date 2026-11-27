Gyengélkedett a hazai építőipar 2026 harmadik negyedévében is, július és szeptember között valamivel több mint 500 milliárd forint értékben indultak el új kivitelezések, ami körülbelül a harmadával maradt el a megelőző öt év átlagától – derült ki az EBI Építésaktivitási Jelentésből.

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A harmadik negyedéves összeg folyó áron alig 4 százalékkal haladta meg a szintén visszafogott második negyedéves szintet. Bár az év elején a Paks II. beruházás és a nagy összegben elindított társasházi építkezések még felfelé húzták az adatokat,

az első kilenc hónapban megkezdett kivitelezések összértéke így is 29 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest,

a 2021 és 2025 közötti január-szeptemberi átlagtól pedig 23 százalékkal maradt el.

A magasépítési ágazatban csak minimális javulást hozott a július és szeptember közötti időszak, a megkezdett munkálatok értéke ugyanis nem érte el a 380 milliárd forintot, ami 2021 óta a negyedik leggyengébb negyedéves eredmény. Az első kilenc hónapban regisztrált, 1400 milliárd forint alatti összérték változatlan áron tízéves mélypontot jelent. Ezen belül a nem lakáscélú magasépítések még a második negyedévinél is rosszabbul teljesítettek, a szeptember végéig elindított, kevesebb mint 750 milliárd forintnyi beruházás szintén évtizedes negatív rekordnak számít. A harmadik negyedév legnagyobb ilyen jellegű projektjei közé tartozott több logisztikai fejlesztés (a CTP, a HelloParks és a Weerts beruházásai), a Ceres tatai sütőüzemének és a Drenik papírgyárának építése, valamint az OTP N16 irodaház felújítása.

Az ipari épületek és raktárak piacán az év első kilenc hónapjában 11 százalékkal csökkent az elindított építkezések értéke tavalyhoz képest, ami ötéves mélypontot jelent. A szegmenst idén egyértelműen a logisztikai fejlesztések dominálták, például a CTP vecsési és érdi, valamint a HelloParks pátyi és fóti beruházásai. A befejezett ipari és raktárépületek értéke ugyanakkor továbbra is magas maradt, kilenc hónap alatt megközelítette az 500 milliárd forintot. Idén adták át többek között a vecsési CTP-park második ütemét, a Halms miskolci járműipari üzemének első ütemét, a Lidl kiskunfélegyházi logisztikai központját és a mosonmagyaróvári Panattoni-park két ütemét, míg a debreceni CATL-raktárcsarnok és a szentesi Hungerit baromfifeldolgozó elkészülte már a negyedik negyedéves statisztikát javítja majd.

A mélyépítésben is szerény maradt az aktivitás az első negyedéves paksi megugrás, illetve az M1-es autópálya tavaly őszi bővítésének kezdete után. Július és szeptember között az új kivitelezések értéke a 140 milliárd forintot sem érte el. A munkák többsége nem a közlekedési infrastruktúrához kötődött, a legnagyobb beruházások közé ugyanis a tiszaújvárosi gázturbinás erőmű és a törökfái alállomás építése tartozott. Az út- és vasútépítések minimális szinten mozogtak, a legjelentősebb projekt a zalaszentiváni deltavágány volt.

A társasházi lakásépítéseknél a második negyedéves visszaesést némi élénkülés követte. Az erős évkezdetnek köszönhetően szeptember végéig folyó áron közel 650 milliárd forint értékben indultak kivitelezések, aminél az elmúlt években csak a tavalyi adat volt magasabb. A harmadik negyedévben kezdődött meg többek között a fővárosi Greenway Apartments első ütemének, a Marina City A4 társasháznak és a kispesti BAM living lakóparknak az építése, vidéken pedig a debreceni Platanus Lakópark újabb üteme. A csökkenő kereslet és a kevesebb meghirdetett lakás ugyanakkor a fejlesztők óvatosságára utal, így az év végén lassulhatnak az új projektek.

Az átadások terén viszont erős az év, hiszen a harmadik negyedévben közel 170 milliárd forint értékben készültek el társasházak,

az év végére várt további befejezésekkel pedig folyó áron új éves csúcs is születhet.

Az elmúlt egy év területi adatait vizsgálva Budapest visszavette vezető helyét a régiók között, mivel a főváros adta az elindított építkezések összértékének 33 százalékát. A rangsorban Pest vármegye következett 14 százalékkal, majd az Észak-Alföld és a Dél-Dunántúl 11-11, Észak-Magyarország pedig 10 százalékkal. A Közép-Dunántúl részesedése 8 százalékra esett vissza, míg a legkisebb, 7 százalék körüli arányt a Nyugat-Dunántúlon és a Dél-Alföldön mérték.

A társasházépítéseknél még erősebb volt a főváros súlya, az új kivitelezések kétharmada Budapesten koncentrálódott,

miközben a sereghajtó Észak-Magyarország részesedése csupán 1 százalékot tett ki.

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