Property Warm Up 2027 Kiemelt ingatlanpiaci évindító szakmai, üzleti és networking rendezvény. Pörgessük fel a piacot! A hazai ingatlanpiac évindító szakmai eseménye! – Ahol a döntéshozók találkoznak. Szakma, üzlet és networking. – Legyen ott a hazai ingatlanpiac exkluzív évindító rendezvényén!

A csomag legkisebb, egyben legközpontibb eleme a Pauler Office, amely Budapest I. kerületében, a Roham utca és a Pauler utca sarkán áll. Az irodaház 1549 négyzetméteres, és üzlethelyiség is tartozik hozzá.

A IX. kerületi Illatos úton található Illatos Office Center 5142 négyzetméteren kínál irodát és raktárat, így a portfólió logisztikai jellegű, városkörnyéki szegmensét erősíti.

A legnagyobb terület Budaörsön, az Iparos út 3-5. szám alatt kerül a Biggeorge-hoz. A 6308 négyzetméteres ingatlan szintén iroda- és raktárfunkciót egyesít, és a három ingatlan együttes alapterületének közel felét adja.

Az ügylettel a megvásárolt terület több mint 80 százaléka vegyes, iroda- és raktárhasznosítású ingatlanokban van.

Az üzletrészekért a REIT összesen 2,68 milliárd forintot fizet, ami megegyezik a projektcégek 2026. június 30-i saját tőkéjével. A közlemény szerint ez a saját tőke az ingatlanok értékét tekintve a független értékbecslő által megállapított piaci értékeken alapul, a vételár tehát közvetve a szakértői értékbecslést követi. Ehhez járul további 1,63 milliárd forint, amelyet a vevő az eladók osztalék- és tagikölcsön-követeléseiért, valamint ezek kamataiért fizet. A követelések átvételével a projektcégek a korábbi tulajdonosokkal szembeni kötelezettségeik nélkül kerülnek át a REIT-hez. Ha a 4,31 milliárd forintos teljes ellenértéket a közel 13 ezer négyzetméterre vetítjük, nagyjából 331 ezer forintos négyzetméterár adódik.

A SZIT, vagy külföldön REIT néven ismert befektetési forma adózási előnyöket biztosít a kibocsátó és leányvállalatai számára, így a befektetők magasabb hozamot érhetnek el.

A vásárlás sem tőkebevonást, sem külső banki finanszírozást nem igényel, a cégcsoporton belüli forrásátcsoportosításként valósul meg.

A Biggeorge REIT a Biggeorge Property szabályozott ingatlanbefektetési társasága. Az anyavállalat azzal a céllal hozta létre, hogy a cégcsoport szakmai tapasztalatát, piaci jelenlétét és a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokra vonatkozó szabályozás előnyeit kiaknázva kedvező hozamot biztosító ingatlanbefektetési konstrukciót hozzon létre. Ez a csoporthoz tartozó Biggeorge Alapkezelő ingatlanalapjait egészíti ki.

Címlapkép forrása: Portfolio