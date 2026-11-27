A spanyol statisztikai hivatal adatai szerint a 2025-ig tartó évtizedben az ingatlanárak 80 százalékkal emelkedtek, miközben a bérek csupán 30 százalékkal nőttek.
Egy átlagos spanyol háztartás ma a jövedelme felét költi lakbérre, ám Madridban és Barcelonában ez az arány a 70 százalékot is eléri.
A válság gyökere a kereslet és a kínálat közötti hatalmas szakadékban rejlik. A bevándorlás, a turizmus és a kisebb háztartások terjedése miatt sokkal több lakásra lenne szükség, ám a 2008-as pénzügyi válság óta az építkezések drágábbá és bürokratikusabbá váltak.
A spanyol jegybank tavalyi becslése szerint 750 ezer lakás hiányzik a piacról.
A politikai pártok eltérő válaszokat adnak a kampány legfőbb témájává vált problémára. A kormányfő a közelmúltban tovább szigorított a szabályokon, ennek keretében meghosszabbította a kilakoltatási moratóriumot, és automatikusan kitolta a 2028 előtt lejáró bérleti szerződéseket. A közvélemény-kutatásokban szűken vezető konzervatív Néppárt elnöke, Alberto Núñez Feijóo ezzel szemben az építési szabályok lazításával pörgetné fel a lakásépítéseket. A konzervatívok lehetséges koalíciós partnere, a szélsőjobboldali Vox a bevándorlók beáramlását okolja a kialakult helyzetért, rámutatva, hogy az ötvenmilliós ország lakosságának már mintegy ötöde külföldön született.
A jó szándékú állami beavatkozások azonban sokszor csak rontanak a helyzeten, mivel
a túl erős bérlővédelem elriasztja a tulajdonosokat az ingatlanok kiadásától,
az ingatlanfejlesztőket pedig a beruházásoktól.
Jól mutatja ezt egy Madrid melletti család esete is. Amikor 2024 tavaszán el akarták adni a lakásukat, a több mint tíz éve ott élő, időközben munkanélkülivé vált és egészségügyi problémákkal küzdő bérlőjük megtagadta a kiköltözést és a lakbér fizetését is beszüntette. Bár a bíróság idén júniusban a tulajdonosoknak adott igazat, a kormány új vészhelyzeti intézkedései miatt a kilakoltatást leállították. A bérbeadók így kénytelenek tovább törleszteni a jelzáloghitelt, és végső elkeseredésükben egy lakásfoglalókra szakosodott biztonsági céget béreltek fel, hogy nyomást gyakoroljanak a bérlőre.
A kínálat szűkössége Barcelonában a legszembetűnőbb, ahol
2025-ben több mint 29 ezer fővel nőtt a népesség, miközben mindössze 1434 új lakást adtak át.
A kiadó ingatlanok többsége már az internetes hirdetési portálokra sem kerül fel, az ingatlanközvetítők ugyanis több száz fős várólistákkal dolgoznak. Egy helyi ügynökség legutóbb augusztusban hirdetett meg egy lakást a honlapján, de a reggel kilenc órakor közzétett ajánlatot délután egyre le is kellett venniük, mert addigra 184 megtekintési kérelem érkezett rá. A bérbeadók a kockázatok miatt inkább a fizetőképesebb külföldieket részesítik előnyben a helyiekkel szemben, vagy egyszerűen értékesítik az ingatlanjukat.
A katalán nagyváros vezetése radikális lépésekkel próbálja megfékezni a válságot. Ennek jegyében 2024-ben lakbérplafont vezettek be a túlterheltnek nyilvánított övezetekben, 2028-tól pedig teljesen betiltják a rövid távú lakáskiadást, amitől tízezer ingatlan piacra kerülését várják. Emellett a 600 négyzetméternél nagyobb építési vagy felújítási projekteknél kötelezővé tették, hogy a terület egyharmadát szociális bérlakások számára tartsák fenn.
A szigorítások és a jogbizonytalanság eredményeként azonban az ingatlanfejlesztők szinte teljesen leálltak az építkezésekkel,
így sem piaci, sem szociális lakások nem épülnek megfelelő számban.
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