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Tovább romlott az európai kereskedelmi ingatlanpiac hangulata a harmadik negyedévben, elsősorban a megemelkedett állampapírhozamok és a szigorodó finanszírozási feltételek miatt. A Royal Institution of Chartered Surveyors, azaz a Királyi Okleveles Ingatlanszakértők Intézetének (RICS) felmérése szerint 2023 vége óta most a legtöbben gondolják úgy, hogy a piac lefelé tart vagy már a mélyponton van, a tranzakciós aktivitás pedig jóval elmarad a tízéves átlagtól. Simon Rubinsohn, a szervezet vezető közgazdásza stagnáló piacról beszélt, és a romló hitelezési feltételeket nevezte a legfontosabb figyelmeztető jelnek. A legborúsabb a hangulat Franciaországban és Németországban, ahol a lejáró hitelek megújítása jelent komoly kockázatot. Magyarország viszont Lengyelországgal, Olaszországgal és Portugáliával együtt azon kevés piac közé tartozik, ahol a várakozások pozitívak maradtak, ágazati szinten pedig az adatközpontok és a lakóingatlan-alapú befektetések kilátásai a legkedvezőbbek.

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Az európai kereskedelmiingatlan-piac hangulata a harmadik negyedévben tovább gyengült, főként a megemelkedett állampapírhozamok és a szigorodó finanszírozási feltételek miatt.

Az RICS online sajtótájékoztatóján Simon Rubinsohn, a szervezet vezető közgazdásza stagnáló piacról beszélt. Szerinte a tartós fellendülés továbbra is várat magára, és az egyes országok, illetve eszközosztályok teljesítménye egyre inkább elválik egymástól. Magyarország azon kevés európai piac közé tartozik, ahol a szakemberek várakozásai a pozitív tartományban maradtak.

Simon Rubinsohn RICS London, vezető közgazdász Simon Rubinsohn is the Chief Economist at the Royal Institution of Chartered Surveyors. Before taking up this appointment in July, he was Senior Strategist at Barclays Wealth where he was part of team … Tovább

Jóval a tízéves átlag alatt az aktivitás

Az RICS Global Commercial Property Monitor harmadik negyedéves felmérésében a globális hangulati index a hozamemelkedés nyomán enyhén gyengült, és Európa is ezt a mintát követte. A kontinensen a befektetői érdeklődést mérő mutató csak kis mértékben csúszott negatív tartományba. Ez összhangban van a lényegében stagnáló vagy enyhén csökkenő ingatlanárakkal, amelyeket a Green Street kereskedelmiingatlan-árindexe (CPPI) is visszaigazol. A tranzakciós aktivitás elmarad az egy évvel korábbitól, és jóval a tízéves átlag alatt van, ahogy azt a Real Capital Analytics európai volumenadatai is mutatják.

2023 vége óta most a legmagasabb azoknak a válaszadóknak az aránya, akik saját piacukat a ciklus lefelé tartó szakaszában vagy a mélyponton látják. Rubinsohn ezt a piaci szereplők fokozódó idegességével magyarázta, és egy közeli, éles áresés jelének egyelőre nem tekinti. A vezető közgazdász felvetette, hogy az ágazat egy tartósan alacsonyabb tranzakciós aktivitású „új normális” felé tart, amelyben az alacsony kamatok időszakának volumenei már nem térnek vissza.

A gazdasági fundamentumok továbbra is meghatározóak, ugyanakkor az emelkedő kamatok egész Európában fékező hatást gyakorolnak

- tette hozzá Simon Rubinsohn.

A hitelpiac a legfontosabb figyelmeztető jel

Rubinsohn szerint a romló hitelezési feltételek komoly figyelmeztető jelzést jelentenek. A múltban a finanszírozási környezet gyengülését rendre a befektetői érdeklődés mérséklődése követte, és ez később az aktivitásban és az árazásban is megmutatkozott. Bár a kötvénypiacok röviddel a sajtótájékoztató előtt erősödtek, a hozamok azonban még így is a második negyedévi szint fölött maradtak. Az európai válaszadók körében 2024 eleje óta most a legmagasabb azok aránya, akik saját piacukat drágának tartják, ezért a kötvénypiaci hangulat javulása érdemben segíthetné a kereskedelmi ingatlanok iránti bizalom helyreállását.

Nem is vár egyáltalán hozamcsökkenést, hiszen a költségvetési nyomás és a geopolitikai bizonytalanság egyaránt felfelé hajtja a hozamokat, a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások finanszírozási igénye pedig tovább növeli a hitelfelvételi keresletet.

A hozamok 2027-es alakulása így kulcsszerepet játszik majd abban, hogyan teljesít az ingatlanpiac.

Spanyolország lassul, Franciaországban mélyül a pesszimizmus

Az országos eredmények között nagy a szórás. A spanyol hangulati index pozitív maradt, de mérséklődött, és a tranzakciós aktivitás is visszaesett. Rubinsohn szerint ez a lassulás nem jelent tényleges piaci visszaeséstőlt, egy madridi válaszadó szerint például a 2021 óta tartó, több éven át jelentős drágulás után a piac a ciklusváltás jeleit mutatja. Az árak ugyan tovább emelkednek, de mérsékeltebb ütemben, a tranzakciók száma pedig érezhetően csökken.

Franciaországban a hangulati index egy negyedév alatt jelentősen zuhant, így a francia piac Németország mellett a kontinens leggyengébbjei közé tartozik. Ausztriában szintén borúsak a várakozások. Egy párizsi válaszadó úgy látja, hogy a piac egy helyben topog, miközben vihar közeleg. Az értékbecslők nehéz helyzetben vannak, mert

nagyon kevés friss összehasonlító ügylet áll rendelkezésre, a meglévőket pedig torzítják a bérlőknek adott kedvezmények.

Az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Belgiumban és Csehországban a bérleti díjakra vonatkozó várakozások viszonylag szilárdak maradtak, a befektetési kilátások ugyanakkor ezekben az országokban is visszafogottak. Egy amszterdami válaszadó szerint a kamatemelkedés a legtöbb ingatlanpiacot nyugtalanítja, és a másodlagos ingatlanokat erősebben sújtja, mint a prémium eszközöket.

Rubinsohn jelentős kockázatnak nevezte a refinanszírozást. Az Egyesült Királyságban a bankok és az adósságalapok továbbra is finanszírozzák a lejáró hitelek megújítását. Németországban a gyenge növekedés és a szabályozási bizonytalanság rövid távon korlátozza a javulás lehetőségét, bár a gazdaságélénkítő intézkedések és a gazdaság alapvető lendülete némi támaszt nyújtanak.

Egyes német eszközöket a múltban agresszívan áraztak, ezért ezeknél további értékkorrekció jöhet.

Egy berlini válaszadó szerint mára a piac minden szereplője elfogadta, hogy elhúzódó korrekció zajlik, és a közeljövőben nincs kilátás arra, hogy fordulat következzen be. Ez a core típusú, stabil hozamú portfóliók tulajdonosaira is igaz.

Budapest és Varsó a pozitív oldalon

Olaszország, Portugália, Lengyelország és Magyarország a pozitív várakozású európai piacok közé tartozik. Rubinsohn a lengyel piac viszonylagos ellenálló képességét az ország gazdasági teljesítményével magyarázta. Egy varsói válaszadó szerint a lengyel prémium irodák és ipari ingatlanok értéke jelenleg alulárazottnak tűnik.

„A legfrissebb RICS Commercial Property Monitor alapján a CEE piacokról érkező visszajelzések összességében mérsékelten pozitív képet mutatnak, ami éles ellentétben áll számos nagyobb európai ingatlanpiac helyzetével - mondta Orcsik Anna, az RICS kelet-közép-európai vezetője.

Részben a makrogazdasági környezetet tükrözve, a közép- és kelet-európai régión belül Lengyelországban a legpozitívabb az ingatlanpiaci hangulat, ezt Csehország, majd Magyarország követte

-tette hozzá. A budapesti visszajelzések óvatosabbak: egy hazai válaszadó szerint a tartós geopolitikai feszültségek növelik a gazdasági kilátások bizonytalanságát. Emellett a magas és tovább emelkedő állampapírhozamok szűkítik az ingatlanbefektetések hozamfelárát, ami csökkenti a vonzerejüket.

Ez a hozamkörnyezet a magyar piacon is a finanszírozási költségeken és a befektetői elvárt hozamon keresztül hat az árazásra.

Ezek a szegmensek tartják magukat

A prémium irodák és az A kategóriás ingatlanok ellenállóbbnak bizonyulnak, a másodlagos eszközök pedig Európa nagy részén nyomás alatt vannak. A bérleti díjakra vonatkozó várakozások általában kedvezőbbek a tőkeértékre vonatkozóknál. A minőség javításának fontos eszköze a felújítás, különösen az Egyesült Királyságban, ahol az új fejlesztések megtérülése továbbra is nehézkes.

Az ágazati bontásban a következő 12 hónapra vonatkozó tőkeérték- és bérletidíj-várakozások alapján az adatközpontok és a lakóingatlan-alapú befektetések teljesítenek a legjobban, és a prémium irodákra vonatkozó várakozások is pozitívak. Az adatközpontoknál a harmadik negyedévben erősen pozitívak voltak a várakozások. Ráadásul, ha esetleg a jövőben nehezeb lesz új adatközpontokat építeni, az a meglévő létesítmények értékét támogathatja.

A bérlakás-portfóliók, a szállodák, az idősotthonok és a diákszállások európai szinten általában pozitív várakozásokat mutatnak, de az országonkénti feltételek eltérnek.

A fenntarthatóság üzleti kérdés

Rubinsohn nem számít arra, hogy Európa általánosan hátat fordítana a fenntarthatóságnak. A szabályozás továbbra is ebbe az irányba tereli a piacot, a bérlők pedig a hatékony, jó minőségű épületeket keresik, amelyek az alacsonyabb üzemeltetési költségek révén is megtérülnek. Az RICS készségfelmérése szerint

a fenntarthatósági szakértelem Európában továbbra is kiemelten keresett tudásnak számít.

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