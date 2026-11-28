Az európai kereskedelmiingatlan-piac hangulata a harmadik negyedévben tovább gyengült, főként a megemelkedett állampapírhozamok és a szigorodó finanszírozási feltételek miatt.
Az RICS online sajtótájékoztatóján Simon Rubinsohn, a szervezet vezető közgazdásza stagnáló piacról beszélt. Szerinte a tartós fellendülés továbbra is várat magára, és az egyes országok, illetve eszközosztályok teljesítménye egyre inkább elválik egymástól. Magyarország azon kevés európai piac közé tartozik, ahol a szakemberek várakozásai a pozitív tartományban maradtak.
Jóval a tízéves átlag alatt az aktivitás
Az RICS Global Commercial Property Monitor harmadik negyedéves felmérésében a globális hangulati index a hozamemelkedés nyomán enyhén gyengült, és Európa is ezt a mintát követte. A kontinensen a befektetői érdeklődést mérő mutató csak kis mértékben csúszott negatív tartományba. Ez összhangban van a lényegében stagnáló vagy enyhén csökkenő ingatlanárakkal, amelyeket a Green Street kereskedelmiingatlan-árindexe (CPPI) is visszaigazol. A tranzakciós aktivitás elmarad az egy évvel korábbitól, és jóval a tízéves átlag alatt van, ahogy azt a Real Capital Analytics európai volumenadatai is mutatják.
2023 vége óta most a legmagasabb azoknak a válaszadóknak az aránya, akik saját piacukat a ciklus lefelé tartó szakaszában vagy a mélyponton látják. Rubinsohn ezt a piaci szereplők fokozódó idegességével magyarázta, és egy közeli, éles áresés jelének egyelőre nem tekinti. A vezető közgazdász felvetette, hogy az ágazat egy tartósan alacsonyabb tranzakciós aktivitású „új normális” felé tart, amelyben az alacsony kamatok időszakának volumenei már nem térnek vissza.
A gazdasági fundamentumok továbbra is meghatározóak, ugyanakkor az emelkedő kamatok egész Európában fékező hatást gyakorolnak
- tette hozzá Simon Rubinsohn.
A hitelpiac a legfontosabb figyelmeztető jel
Rubinsohn szerint a romló hitelezési feltételek komoly figyelmeztető jelzést jelentenek. A múltban a finanszírozási környezet gyengülését rendre a befektetői érdeklődés mérséklődése követte, és ez később az aktivitásban és az árazásban is megmutatkozott. Bár a kötvénypiacok röviddel a sajtótájékoztató előtt erősödtek, a hozamok azonban még így is a második negyedévi szint fölött maradtak. Az európai válaszadók körében 2024 eleje óta most a legmagasabb azok aránya, akik saját piacukat drágának tartják, ezért a kötvénypiaci hangulat javulása érdemben segíthetné a kereskedelmi ingatlanok iránti bizalom helyreállását.
Nem is vár egyáltalán hozamcsökkenést, hiszen a költségvetési nyomás és a geopolitikai bizonytalanság egyaránt felfelé hajtja a hozamokat, a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások finanszírozási igénye pedig tovább növeli a hitelfelvételi keresletet.
A hozamok 2027-es alakulása így kulcsszerepet játszik majd abban, hogyan teljesít az ingatlanpiac.
Spanyolország lassul, Franciaországban mélyül a pesszimizmus
Az országos eredmények között nagy a szórás. A spanyol hangulati index pozitív maradt, de mérséklődött, és a tranzakciós aktivitás is visszaesett. Rubinsohn szerint ez a lassulás nem jelent tényleges piaci visszaeséstőlt, egy madridi válaszadó szerint például a 2021 óta tartó, több éven át jelentős drágulás után a piac a ciklusváltás jeleit mutatja. Az árak ugyan tovább emelkednek, de mérsékeltebb ütemben, a tranzakciók száma pedig érezhetően csökken.
Franciaországban a hangulati index egy negyedév alatt jelentősen zuhant, így a francia piac Németország mellett a kontinens leggyengébbjei közé tartozik. Ausztriában szintén borúsak a várakozások. Egy párizsi válaszadó úgy látja, hogy a piac egy helyben topog, miközben vihar közeleg. Az értékbecslők nehéz helyzetben vannak, mert
nagyon kevés friss összehasonlító ügylet áll rendelkezésre, a meglévőket pedig torzítják a bérlőknek adott kedvezmények.
Az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Belgiumban és Csehországban a bérleti díjakra vonatkozó várakozások viszonylag szilárdak maradtak, a befektetési kilátások ugyanakkor ezekben az országokban is visszafogottak. Egy amszterdami válaszadó szerint a kamatemelkedés a legtöbb ingatlanpiacot nyugtalanítja, és a másodlagos ingatlanokat erősebben sújtja, mint a prémium eszközöket.
Rubinsohn jelentős kockázatnak nevezte a refinanszírozást. Az Egyesült Királyságban a bankok és az adósságalapok továbbra is finanszírozzák a lejáró hitelek megújítását. Németországban a gyenge növekedés és a szabályozási bizonytalanság rövid távon korlátozza a javulás lehetőségét, bár a gazdaságélénkítő intézkedések és a gazdaság alapvető lendülete némi támaszt nyújtanak.
Egyes német eszközöket a múltban agresszívan áraztak, ezért ezeknél további értékkorrekció jöhet.
Egy berlini válaszadó szerint mára a piac minden szereplője elfogadta, hogy elhúzódó korrekció zajlik, és a közeljövőben nincs kilátás arra, hogy fordulat következzen be. Ez a core típusú, stabil hozamú portfóliók tulajdonosaira is igaz.
Budapest és Varsó a pozitív oldalon
Olaszország, Portugália, Lengyelország és Magyarország a pozitív várakozású európai piacok közé tartozik. Rubinsohn a lengyel piac viszonylagos ellenálló képességét az ország gazdasági teljesítményével magyarázta. Egy varsói válaszadó szerint a lengyel prémium irodák és ipari ingatlanok értéke jelenleg alulárazottnak tűnik.
„A legfrissebb RICS Commercial Property Monitor alapján a CEE piacokról érkező visszajelzések összességében mérsékelten pozitív képet mutatnak, ami éles ellentétben áll számos nagyobb európai ingatlanpiac helyzetével - mondta Orcsik Anna, az RICS kelet-közép-európai vezetője.
Részben a makrogazdasági környezetet tükrözve, a közép- és kelet-európai régión belül Lengyelországban a legpozitívabb az ingatlanpiaci hangulat, ezt Csehország, majd Magyarország követte
-tette hozzá. A budapesti visszajelzések óvatosabbak: egy hazai válaszadó szerint a tartós geopolitikai feszültségek növelik a gazdasági kilátások bizonytalanságát. Emellett a magas és tovább emelkedő állampapírhozamok szűkítik az ingatlanbefektetések hozamfelárát, ami csökkenti a vonzerejüket.
Ez a hozamkörnyezet a magyar piacon is a finanszírozási költségeken és a befektetői elvárt hozamon keresztül hat az árazásra.
Ezek a szegmensek tartják magukat
A prémium irodák és az A kategóriás ingatlanok ellenállóbbnak bizonyulnak, a másodlagos eszközök pedig Európa nagy részén nyomás alatt vannak. A bérleti díjakra vonatkozó várakozások általában kedvezőbbek a tőkeértékre vonatkozóknál. A minőség javításának fontos eszköze a felújítás, különösen az Egyesült Királyságban, ahol az új fejlesztések megtérülése továbbra is nehézkes.
Az ágazati bontásban a következő 12 hónapra vonatkozó tőkeérték- és bérletidíj-várakozások alapján az adatközpontok és a lakóingatlan-alapú befektetések teljesítenek a legjobban, és a prémium irodákra vonatkozó várakozások is pozitívak. Az adatközpontoknál a harmadik negyedévben erősen pozitívak voltak a várakozások. Ráadásul, ha esetleg a jövőben nehezeb lesz új adatközpontokat építeni, az a meglévő létesítmények értékét támogathatja.
A bérlakás-portfóliók, a szállodák, az idősotthonok és a diákszállások európai szinten általában pozitív várakozásokat mutatnak, de az országonkénti feltételek eltérnek.
A fenntarthatóság üzleti kérdés
Rubinsohn nem számít arra, hogy Európa általánosan hátat fordítana a fenntarthatóságnak. A szabályozás továbbra is ebbe az irányba tereli a piacot, a bérlők pedig a hatékony, jó minőségű épületeket keresik, amelyek az alacsonyabb üzemeltetési költségek révén is megtérülnek. Az RICS készségfelmérése szerint
a fenntarthatósági szakértelem Európában továbbra is kiemelten keresett tudásnak számít.
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