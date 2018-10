Brexit ide vagy oda, több irodát vettek bérbe Londonban

London központjában, ami egyúttal a világ egyik legnagyobb pénzügyi központja is, 3,7 millió négyzetláb (344 ezer négyzetméter) új iroda alapterületet vettek bérbe vállalatok a július-szeptemberi periódusban, hat százalékkal többet mint egy évvel korábban.Mindaz a híresztelés, hogy a vállalatok jegelnék a döntéseiket a Brexit lezárásáig, valahogy nem akar meglátszani a londoni ingatlanpiacon - mondta Will Beardmore-Gray, a Knight Frank ingatlaniroda londoni belvárosi üzletvezetője. Elmondása szerint a London központjában épülőfélben lévő irodahelyiségeknek már több mint ötven százalékát lekötötték a jövőbeni bérlők, ami arra utal, hogy jelentős hiány léphet fel prémium irodahelyiségekből az elkövetkező három évben.A harmadik negyedév egyik legnagyobb londoni ingatlanüzlete a Facebook által kibérelt három épületblokk volt a King's Cross Central fejlesztési projektben a Knight Frank ingatlaniroda beszámolója szerint.Nagy-Britannia uniós kilépése 2019 márciusában esedékes. A távozás feltételeiről még nem született megállapodás, fennáll tehát a lehetősége egy potenciálisan gazdasági megrázkódtatással járó kemény Brexitnek is. A Reuters hírügynökség felmérése szerint a Brexit miatt pénzügyi szolgáltató cégek már 630 munkahelyet helyeztek át Londonból külföldre, egy kemény Brexit pedig 5766 munkahely megszűnését vonhatja maga után.