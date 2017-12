Egyetlen jó ötletük milliókat hoz a lakásfejlesztőknek

Kontentmarketing és klasszikus PR

Az eseményeknek hagyományosan nagy szerepük van az ingatlanszakmában, főleg a B2B kommunikációban, ezért erre minden alkalmat megragadunk: épületátadás, alapkőletétel. Ezek a rendezvények jellemzően sokba kerülnek, de nagy médialefedettséget biztosítanak, ezért továbbra is az eszköztárunk alapvető elemei

Alapvetően egy kommunikációs mixben kell gondolkodni, amit jól kell összeállítani, és ebben minden csatornának, eszköznek megvan a szerepe

Robotok és szenzorok: a retail jövője

A branding és értékesítés új trendjeivel foglalkozó kerekasztal-beszélgetés előtt két előadást hallhatott a közönség arról, hogy a technológiai fejlődés milyen változásokat eredményez az értékesítés és a kereskedelem területén:

Starcz Ákos, a Next Wave Europe Managing Partnere nyitotta az előadást és néhány példával szemléltette, hogy bár az e-commerce sok szempontból új korszakot nyitott, emberi erőforrásra továbbra is szükség lesz, méghozzá jelentős mennyiségben. Ezt többek között az Amazon Go bevásárlási technológia esettanulmányán mutatta be: a jövő áruházaiban nincsenek eladók, kasszák vagy sorban állás, de rengeteg szakemberre van szükség egy ilyen üzlet létrehozásához és működtetéséhez.

Managing Partnere nyitotta az előadást és néhány példával szemléltette, hogy bár az e-commerce sok szempontból új korszakot nyitott, emberi erőforrásra továbbra is szükség lesz, méghozzá jelentős mennyiségben. Ezt többek között az Amazon Go bevásárlási technológia esettanulmányán mutatta be: a jövő áruházaiban nincsenek eladók, kasszák vagy sorban állás, de rengeteg szakemberre van szükség egy ilyen üzlet létrehozásához és működtetéséhez. Winkler Zsolt, a MOL Csoport Nyitott Innovációs Hub vezetője arról beszélt, hogy az iparban már megkezdődött a robotika térnyerése, de ez még csak a kezdet: a jövőben számos feladatot átvesznek az emberektől a gépek, akik egyre emberszerűbbé válnak. Hamarosan humanoidok jelennek meg a munkaerőpiacon, olyanok, mint például a Boston Dynamics gyorsan világhírűvé vált Atlas robotja, amely meglepően emberszerű és nagyon jól hátraszaltózik. A branding és értékesítés új trendjeivel foglalkozó kerekasztal-beszélgetés előtt két előadást hallhatott a közönség arról, hogy a technológiai fejlődés milyen változásokat eredményez az értékesítés és a kereskedelem területén:

A technológiai fejlődés az értékesítés és marketing fő eszközeit és csatornáit is átalakítja, ahogy a legtöbb iparágban, úgy az ingatlanszektorban is. A jelentős ingatlanpiaci bővülés hatására ismét nagyobb hangsúlyt kap a kommunikáció a szektorban. A Property Investment Forumon a magyar ingatlanmarketing-szakértők beszéltek arról, hogy hogyan alakult át az ágazatban a marketing és a PR az elmúlt években.marketingvezetője elmondta, hogy a válság óta a marketinges csapat és a budget mérete is növekedett. Az elmúlt 5-10 évben azonban nemcsak az ingatlanpiac fejlődött, hanem a kommunikációs környezet is jelentősen átalakult: megnőtt a kommunikációs zaj, ezért a nem jól célzott üzenetek könnyen elveszhetnek az éterben. "Ebben a környezetben abszolút érvényes a kevesebb néha több elve, ezért mellőzzük az öncélú üzeneteket, és csak akkor kommunikálunk, ha tényleg fontos mondanivalónk van" - tette hozzá a marketingvezető, aki szerint integrált szemléletre van szükség, amiben a hagyományos PR-nak épp olyan fontos szerepe van, mint a közösségi médiának.-véli amarketingkommunikációs igazgatója. A kontentmarketinget szerinte a klasszikus PR jól meg tudja támogatni, és fordítva. Illetve a natív cikkek lehetőségeivel is élnek, ami nem újdonság, mivel korábban szakértő véleményekkel is megjelentek a médiában.- tette hozzá.marketing- és PR-menedzsere elmondta, hogy a cég májusban váltott arculatot, és a korábbi konzervatív vonalat, egy nyitottságot és professzionalizmust egyszerre sugalló koncepcióra cserélték. A szakértő továbbra is fontosnak tartja a klasszikus PR-t, ami mellett a kommunikációban egyértelműen előtérbe került az utóbbi néhány évben az egyedi tartalom és a jó sztori.

Starcz Ákos

Winkler Zsolt

Kiterjesztett valóság az ingatlanértékesítésben

Mégsem lehet szó nélkül elmenni a digitális fejlődés mellett: a cégnél jelentős újítás volt nemrég a kiterjesztett valóság (augmented reality) technológia alkalmazása, amellyel eddig két projektet lehetett bejárni, és ez a tapasztalatok szerint nagy segítséget jelentett az értékesítőknek.

Ez például azt jelenti, hogy tartalomgyártóként is tekint magára a cégcsoport, például olyan kiadványokkal, piaci elemzésekkel, értékes tartalmakkal, amelyeket szívesen átvesz, szemléz a sajtó, tehát a natív elemek is egyre nagyobb szerephez jutnak a vállalati kommunikációban

marketing managere arról beszélt, hogy ők szintén továbbra is fontos szerepet szánnak a klasszikus PR-nak, például gyakran szerveznek eseményeket.Szintén a marketingkommunikációs trendek változását emelte kimarketingigazgatója. A kiterjesztett valóság alkalmazása a Duna House-nál is jellemző valamilyen szinten, de mivel nem mutatkozott széles körben igény a 3D-s túrákra, csak exkluzív ingatlanoknál érhető el ez a lehetőség. Úgy látja, hogy mindenképp új megközelítésre van szükség a PR-t illetően, hiszen rengeteg új lehetőség lép a klasszikus megoldások helyére.-tette hozzá a marketingigazgató, aki kiemelte, hogy a 2016-os tőzsdére lépés pozitív hatással volt a cégcsoport imidzsére, főleg a bizalomnövekedés terén, ami az ingatlanközvetítői piacon nagyon fontos. Ezenkívül üzletfejlesztési szempontból komoly lépés volt az utóbb időben az egyedülálló ügyfélértékelő rendszer bevezetése, valamint a magánszemélyek beengedése a weboldalra, ami meglepő nyitás egy új piaci szegmens irányába, tekintve, hogy a cégcsoport legértékesebb felületéről van szó.

A projekteknek is kell márka

Bár a PPC-kampányok (Facebook, Google) hatékonyak a lehetséges vásárlók, érdeklődők elérésében, a márkaépítéshez nem sokat tesznek hozzá, ezért továbbra is nagy szükség van médiamegjelenésekre, tartalommarketingre, illetve a Facebook még mindig egyre erősebb márkázási felület Magyarországon.

marketingvezetője arról beszélt, hogy a Cordia példája is mutatja, hogy nagyon fontossá vált a projektek márkázása és a hozzájuk kapcsolódó imázsépítés, főleg B2C irányban.Benkő Orsolya (CPI Hungary) elmondta, hogy bár náluk az utóbbi években a CPI márkanév bevezetése volt a kiemelt cél, az irodaházak esetében ő is fontosaknak tartja a projektek márkázását, főleg a megfelelő célcsoportok megszólítása, elérése érdekében. Mátray Csenge pedig arról beszélt, hogy náluk kezdettől fogva az egyes projektek - például a Skylight City - márkázásán van a hangsúly, majd az ismert projekteken keresztül hozták be a köztudatba a WING márkanevet.