Elkezdődött a 150 milliárdos vasúti nagyberuházás - Megújul a Budapest-Hatvan vonal

amelyen évente kilenc millióan utaznak és megközelítőleg 9,1 millió tonna áruforgalmat bonyolít.

Az államtitkár a vasúti korszerűsítés alapkő-letételi ünnepségén ismertette, hogy a mai nappal megkezdődő fejlesztés része annak az országos fejlesztési sorozatnak, amelybenSzűcs Lajos, Pest megye fejlesztési biztosa elmondta, hogy a beruházás részeként 55 kilométer hosszan. Hozzátette, hogy vasúti fejlesztésekkel nem áll rosszul Pest megye, mivel az idén megépülnek az érdi vasútállomás feletti felüljárók, bővítik a börzsönyi kisvasutat, több mint 51 milliárd forintból korszerűsítik a Kelenföld-Százhalombatta vonalszakaszt, valamint a Budapest - Vác - Szob, illetve a Budapest - Monor - Cegléd- Szolnok vonalakon új vonatok fognak járni a jövő évtől.A 17. kerületi lakosokat fogja talán a legintenzívebben érinteni ez a fejlesztés, mivel nem csak az állomásaik és a váróik fognak megújulni, hanem egy új megálló is létesül, valamint a Rákos és Gödöllő közötti szakaszon 17 kilométer hosszan zajvédőfal is épül.Kiss-Becze Eszter, a MÁV Zrt. stratégiai és fejlesztési főigazgatója arról beszélt, hogy a most induló fejlesztés Kelet-Magyarország legfontosabb vasútvonalát, a 80-as számú Budapest - Hatvan - Szerencs - Miskolc - Sátoraljaújhely vonalat érinti,Somodi László, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) vasútfejlesztési igazgatója elmondta, hogy a beruházás a kormányzati támogatás mellett több európai uniós alap közös finanszírozásával jön létre. Kitért arra is, hogy három szakaszban folytatták le a közbeszerzést, az elsőt a Rákos - Gödöllő, a másodikat a Gödöllő - Hatvan vonalszakaszra, a harmadikat a Rákos - Hatvan szakasz biztosítóberendezéseinek kivitelezési munkálataira írták ki. Hozzátette, hogy hozzávetőlegesen 53 kilométer vasúti pálya újul meg, 14 vasúti megállóval, akadálymentesített formában. A szakaszon a vonatok sebessége 100, 120 és 160 kilométer/órára gyorsul, továbbá kiépül egy egységes irányítási rendszer, amely a vonatközlekedés biztonságát és a balesetek megelőzését felügyeli.