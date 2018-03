Újabb különleges épületeket terveznek Budapestre

Ahogy az lenni szokott, az egész MIPIM két dologról szól igazán, erődemonstrációról és kapcsolatépítésről. A legnagyobb, legdrágább, legexkluzívabb tengerparti óriássátrak Európa 4 legnagyobb városát mutatják be, Londont, Moszkvát, Párizst és Isztambult. Ez az erődemonstráció. A networking része pedig az egész napos találkozók, konferencia események, ahol a legfontosabb téma a befektetési piaccal kapcsolatos világszintű várakozások, illetve a teljes iparágat átalakító PropTech. A szakértők 2018-ra még óvatos optimizmussal tekintenek, de figyelmeztetnek is, hogy a rendkívül hirtelen felfutás (ezt ugye Magyarországon is érezzük) korrekció esélyét rejti magában. Azt pedig, hogyha jön a korrekció vagy akár átfordul a ciklus, végül ki hogyan érzi meg, nehéz előre megjósolni. Ami biztos, hogy ami most Magyarországon zajlik ebben a pillanatban, az fenntarthatatlan. Rendkívül káros, hogy (egyelőre) szinte kizárólag túlfűtött és ínséges időszakok váltják egymást. A most folyó fejlesztések legnagyobb részének van létjogosultsága, és ha leosztjuk a korábbi évek nulla közeli kibocsátásával, akkor pedig bőven szükséges is. De valóban szerencsésebb lenne egy hosszabb (néhány évtizedes), kiegyensúlyozottabb időszak, amikor éppen nem a teljes csőd, vagy az eszeveszett, az erőforrásokért öldöklő versenyt folytató fejlesztés a két opció. Azért a szektor tanult 2008-ból, és bármennyire is mutat túlfűtöttségi jeleket, sokkal kevésbé sebezhető, mint 10 évvel ezelőtt. Ám a gazdaság és az ingatlanpiac már csak ilyen, mondhatjuk nyugodtan, és igazunk lenne. Mindenestre azért aggódni nincs ok. Többségében mindenki optimista még a közeljövőt és a CEE régiót tekintve.

PropTech. Ha érdekel, hogy hol tartunk itthon a kérdésben, gyere el az FM & Office konferenciára, ahol a PropTech lesz a fókuszban. Robotizáció, épületinformációs modellezés, adatvizualizáció, kiterjesztett valóság, legújabb app-ok, lézerszkennelés.

RÉSZLETES PROGRAM

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Mindemellett természetesen továbbra is fontos téma a fenntarthatóság kérdése, az urbanizáció kihívásai, illetve a minél hatékonyabb tervezhetőség és üzemeltetés érdekében az adatok gyűjtése. És itt kanyarodunk át a világ ingatlanpiacán is a legfontosabb trendnek tartott PropTech témakörre. A sok beszélgetésnek és startup szakmai bemutatónak a legfontosabb üzenete, az újdonságokon és egyedi megoldásokon túl, nem volt más, mint az, hogy ezt a két világot, a klasszikusan konzervatívnak minősülő ingatlanszektort és a legvibrálóbbnak számító IT-t hogyan kell összekötni. A válasz rövid. Meg kell osztani az adatokat. A PropTech nem a jövő, nem valami olyasmi, amire lassan érdemes felfigyelni, mert akár hasznos is lehet, hanem már bőven a jelen, és aki nem törődik vele, az komoly versenyhátrányba kerül. Úgyhogy ne késlekedjen senki, jöjjön el az FM & Office konferenciánkra, ahol a legfontosabb újdonságokról fogunk beszélgetni a PropTech világ hazai szakértőivel.

A MIPIM-től nem idegen természetesen az sem, hogy több magasrangú politikus vagy városvezető is megjelenik az eseményen, érthető okokból, de akkora figyelmet kevesen tudtak kelteni, mint a Budapest stand szomszédjában található Kijev stand díszvendége, maga a polgármester, Vitalij Klicsko, egykori profi boxszoló. Bár Kijev is készült káprázatos makettekkel, a Klicskóval való szelfizés lehetősége a -1. szint legnépszerűbb eseménye volt. De, ha valakinek elkészült a közös képe, pár lépés után hasznos szakmai információkat is szerezhetett a Budapest standon arról, hogy mi a helyzet a budapesti ingatlanpiacon, milyen szárnyalás jellemzi kishazánkat is, és hogy miért is érdemes befektetőként érdeklődni a város és az ország iránt.

Magyarország (sok más társával együtt) inkább egy visszafogottabb és csendesebb helyen alakította ki a standját, és nem elsősorban erőt mutat, hanem az egyedi szakmai programjának köszönhetően inkább a networking részbe fekteti az energiáit. A széleskörű hazai összefogásnak köszönhetően pedig sikerült is erős és hiteles szakmai szereplőket felvonultatnunk, úgyhogy az érdeklődők valóban első kézből tájékozódhattak az ország nyújtotta lehetőségekről. Ezek a standon megrendezett beszélgetős események lehetőségüknél fogva nem tudnak túl nagy tömegeket megmozdítani, inkább egyfajta közösségformáló szereppel bírnak, de arra tökéletesek. Az igazán fontos dolgok úgyis valamelyik jachton, az egyik tengerparti ebédlőben, vagy egy belvárosi bárban két koktél között dőlnek el, mint a legtöbb dolog a világban. Nincs ez máshogy itt sem, és ebben mi magyarok szerencsére jók vagyunk.

Budapest egyébként idén nagyobbra nőtt és a Budapest brand alatt olyan "agglomerációs" településeit is bemutatja, mint Miskolc, Debrecen, Pécs, vagy Szeged. Az agglomerációs jelző nyilván vicc és nem sértés akar lenni, hiszen mi magyarok pontosan tudjuk, hogy ezek a városok teljesen függetlenek Budapesttől, és egyenként is igen komoly regionális központként működnek. Viszont a világ már nem biztos, hogy ilyen jártas a magyar kérdésekben, és számukra talán hatékonyabb, érthetőbb így bemutatkoznunk, és így bemutatnunk az országban rejlő kihagyhatatlan befektetési, fejlesztési és üzleti lehetőségeket, amik valóban bőven vannak.Már tavaly lehetett tudni, hogy az Atenor nem áll meg a sikeres Váci Greens projekttel Budapesten, és új lokációban, a Hungária körúton vág neki az Arena Business Campusnak. A MIPIM-en bemutatott, 4 ütemben 85 500 m2-es projekt exkluzív látványtervei most láthatóak először. De a GTC, ami most éppen a Váci úti White House projektjét építi is szolgált meglepetéssel. Bemutatták a Pillar névre keresztelt projektjüket, amiről sajnos csak egy apró fotót és egy makett képét tudjuk most megmutatni.