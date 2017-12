10 dolog, amit minden síelőnek tudnia kell

A korábbi évek vegyes képet mutatnak

A síelők 43 százaléka az Alpokban sportol, itt a legmagasabb a külföldiek aránya és a 10 leglátogatottabb síparadicsomból 9 is ebben a nyugat-európai hegységben helyezkedik el.

Franciaországot több látogató választotta, mint az Egyesült Államokat. Az előbbit 54,9 millióan, utóbbit pedig 54,1 millióan látogatták évente.

2030-ra az előrejelzések szerint a síelésben legaktívabb korcsoport népessége (15-54 éves) Svájcban, Norvégiában és az Egyesült Államokban körülbelül 2-6 százalékkal fog nőni, míg Németországban, Japánban, Olaszországban és Ausztriában 4-12 százalékos csökkenés várható.

A jövedelmek emelkedése kulcsfontosságú ahhoz, hogy többen kezdjék el ezt a sportot. Az előrejelzések szerint 10 év alatt Szlovákiában 37, Kínában akár 154 százalékos lehet a növekedés a síelők számában, az olyan háztartások között, ahol az éves jövedelem meghaladja a 35 ezer dollárt (9,3 millió forint).

Latin-Amerikában is van potenciál a sípályákban, Chile és Argentína egyre nagyobb népszerűségnek örvend, köszönhetően a jó minőségű hónak.

Körülbelül 10 millió a kínai síelők száma és a kormányzati támogatásokkal 2030-ra akár 300 milliót is elérheti ez a szám, mintegy 1000 síparadicsommal (a mostani 650 létesítményen felül).

Ázsia növekvő szerepét a globális sípiacon tovább erősíti, hogy 2018-ban és 2022-ben Dél-Koreában és Pekingben rendezik a téli olimpiai játékokat.

Kiemelt szerepük van a külföldi sí-, illetve ingatlanpiacon azoknak a látogatóknak, akiknek a hazájukban csak limitáltan, vagy egyáltalán nem léteznek sípályák (például Hollandia, Németország és Anglia).

A rövidebb utazások aránya egyre inkább növekedett az elmúlt években, a 3 éjszakánál rövidebb tartózkodások emelkedése 163 százalékos.

A 20-35 és a 19 év alatti korosztály is egyre fontosabb a sípiacot illetően, így a téli zenei fesztiválok nagynevű előadókkal, már szinte fix eseményei a nagyobb üdülőhelyeknek.

Befektetésnek is jó?

Savills tanulmánya szerint a téli üdülőhelyek sikeressége nagyban függ attól, hogy milyen hosszúra ígérkezik az idény, így nem mindegy, hogy pontosan hol, milyen magasságban, milyen átlagos hőmérséklettel és mekkora mennyiségű hóval várja a látogatókat. A klímaváltozás olyan bizonytalanságot jelent, ami a melegebb légkör miatt felborítja a korábbi időjárási mintákat, a magasabb hőmérséklet hatására pedig lecsökken a sípályák által nyújtott természetes hómennyiség.Az elmúlt négy év során az Alpokban átlag alatti volt a hóesés a korai szezonban, a karácsonyi időszakban pedig a magasabb hőmérséklet hatására az alacsonyabban fekvő üdülőövezetekben a hó helyett eső formájában esett le a csapadék, ami a síelési trendekre is hatással volt. Ezzel szemben Észak-Amerikában az elmúlt években kedvező volt a leesett hó mennyisége, az átlagos értékek 110 százalékát mérték az északnyugati részeken, ami jelentősen meghosszabbította a szezont, viszont a lavinák veszélyét is megnövelte.Jellemző az is, hogy a nagyobb sípályák üzemeltetői diverzifikációval teremtik meg a téli szezonon kívüli bevételi forrást, vagyis olyan új lehetőségeket kínálnak, mint a vízi park, golf vagy zenei fesztiválok.A síelés és a téli sportok 400 millió látogatót vonzottak világszerte a tavalyi évben, az azonban kérdéses, hogy az új generáció, a feltörekvő gazdaságok és a szabadidős kiadások miként fogják megváltoztatni a jövőben a kereslet alakulását.Az Alpokban a sípályák melletti ingatlanoknak körülbelül 1,5-2,5 százalékos a hozama, és a tulajdonosok jellemzően "visszlízinget" alkalmaznak, vagyis alacsonyabb áron eladják az ingatlan, majd visszalízingelik, ezáltal ugyanúgy kiadhatják és a hozam is náluk marad, azonban nem kell nagy összegeket ingatlanban tartaniuk. Érdekes, hogy a skandináviai ingatlanokat eddig kevésbé vásárolták a nemzetközi befektetők, most azonban egyre népszerűbbé válnak és jó lehetőséget nyújtanak a klímaváltozásból eredő problémákra is, a félsziget hidegebb átlaghőmérsékletéből kifolyólag.A síparadicsomok legdrágább ingatlanjai Svájcban és Franciaországban vannak, a legexkluzívabb szállások 31-35 ezer eurós négyzetméteráron kerülnek eladásra, vagyis mintegy 9,7-11 millió forintba kerül egy négyzetméternyi luxusapartman a legnépszerűbb sípályák közelében.

A legexkluzívabb sípályák melletti szállások négyzetméterára

Magyarországon is van bőven lehetőség

Hazánkban 13 havas és 20 műanyag sípálya üzemel, utóbbi hasznos lehet azok számára, akik még csak most ismerkednek ezzel a sportággal. A havas pályák napi díja általában 4000-6300 forint között alakul, de sok helyen van lehetőség félnapos belépőt is vásárolni. A legmagasabb pálya a Kékestetőn található, de népszerű a visegrádi, a mátraszentistváni és a legnagyobb hazai, eplényi síterep is.