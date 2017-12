A budapesti irányítószám-szintű árváltozást az alábbi térkép mutatja, ahol a 161 irányítószám-körzetből 151 esetben lehetett éves összehasonlítást végezni, ott, ahol mind a bázisév 2016, mind pedig 2017 első kilenc hónapjában legalább tíz értékelhető adattartalmú eladás történt. Öt körzetben legalább harmadával nőttek az árak 2016-hoz képest idén, és további 16-ban 25 százalék feletti az árváltozás mértéke (sötétzöld színezés). Az adattisztítás utáni teljes adatbázist nézve 50 százalék körül drágult, és ezzel élen áll a fővárosban a 1205-ös és 1202-es körzet, azaz a XX. kerület Erzsébetfalva és Kossuthfalva kertvárosi részei.

Klikk a képre!

Lakóingatlanok átlagos árváltozása irányítószám-körzetenként, Forrás: OTP Jelzálogbank

További három kerület egy-egy körzete (1153, 1103, 1016) haladja még meg a 30 százalékot. A térképre pillantva is látjuk, hogy a legnagyobb áremelkedést elkönyvelő térségek nagyjából fele peremi elhelyezkedésű, és - az előző évekkel ellentétben - nem is feltétlenül a manapság "slágernek" számító lakótelepi térség. Irányítószám-körzet szintjén is kimutatható tehát az olcsó területek jelentősebb drágulása.

További információkért kattints a képre!

Kerületi szinten a képzeletbeli dobogó első és harmadik fokára a két legolcsóbb XXIII. és XXI. kerület került, míg a második legnagyobb drágulás az I. kerületben következett be, ami ezzel ledolgozta az utóbbi években kialakult hátrányát a II. és a XII. kerületekkel szemben.