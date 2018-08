A fővárosi lakásból egy vidéki villába: sokaknak jól jött a lakásárak emelkedése

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most extra early bird áron! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Lakás 2018 - további információkért kattints a képre!

Az elmúlt években folyamatosan emelkedtek a lakásárak az egész országban, egyes régiók között azonban egyre nagyobb különbség lett az árnövekedés ütemében. Ahogy pedig nyílik az árolló, a elmaradottabb régiókban az áremelkedés ellenére sem biztos, hogy jól járnak a háztulajdonosok, szemben például a fővárossal, ahol egy tulajdonos nemcsak az árnövekedés miatt nyert sokat, hanem azért is mert az ingatlanjának az értéke még a többi település átlagáraitól is egyre jobban távolodik.A használt lakások átlagos éves áremelkedése nominális értelemben 12-15 százalék volt 2018 első negyedévében, abszolút értékben így az ingatlantulajdonosok az egész országban vagyonnövekedést tapasztalhattak. Ha viszont összehasonlítjuk egymással az egyes régiókat, már nem örülhet felhőtlenül minden háztulajdonos. Azokon a településeken ugyanis, ahol a legkisebb volt az áremelkedés relatíve kevesebbet ér egy ingatlan, azokhoz a városokhoz képest, ahol egy év alatt nagyobb arányban növekedtek az ingatlanárak. Nagyon örülhetnek viszont azok, akiknek Budapesten, vagy a Nyugat-Dunántúlon van saját lakásuk, ezeken a helyeken nőttek ugyanis a legjobban az árak 2008 és 2018 első negyedéve között. Ha az áremelkedés közötti különbségek tovább nőnek, az egyben azt is jelenti, hogy aki ezekről a helyekről elköltözik egy kisebb emelkedést realizáló régióba, egyre nagyobb és nagyobb házat választhat magának.A kinyíló árollót jól szemlélteti, ha összehasonlítjuk a válság előtt és most, hogy egy átlagos 50 négyzetméteres budapesti lakás árából mekkora ingatlant lehet megvenni az ország egyes részein. Míg 2008-ban egy 50 négyzetméteres fővárosi lakás árából egy 75 négyzetméteres lakást lehetett vásárolni a Nyugat-Dunántúl régió valamelyik megyeszékhelyén, (Győr, Szombathely, Zalaegerszeg) addig 2017-ben már 84 négyzetméteres, 2018 első negyedévében pedig már átlagosan 86 négyzetméteres lakást vehettek a Budapestről elköltözők. Jól látszik tehát, hogy még a Nyugat-Dunántúl régió is valamelyest kezdett leszakadni Budapesttől.

Sasad Resort Hilltop - további információért kattints a képre!

Nem annyira meglepő, hogy a legnagyobb különbség Budapest és az Észak-Alföld régió községei között volt, és jelenleg is van, a válság előtt egy 50 négyzetméteres budapesti lakás árából itt egy 276 négyzetméteres házat lehetett megvenni, 2017-ben már egy 466 négyzetméteres, idén év elején pedig átlagosan akár egy 526 négyzetméteres "villa" is kijött a fővárosi lakás árából. Természetesen egy ekkora ház fenntartási költsége sem elhanyagolható tényező, illetve a költözni vágyóknak a munkalehetőségekre, vagy azok hiányára is érdemes lehet gondolni, ha ezt a régiót választják.Szintén nagy nehézségeket tapasztalhattak azok, akik egy régión belül költöztek a kisebb falvakból a jobb munkalehetőségeket kínáló nagyobb városokba. Az Észak-Alföld régió egyik megyeszékhelyéről (Debrecen, Szolnok, Nyíregyháza) a térség községeibe egy 50 négyzetméteres lakás eladásával 2008-ban 184, míg idén év elején akár egy 276 négyzetméteres házba is lehetett költözni.A megyeszékhelyek és a községek között Észak-Magyarországon változott a legkisebb mértékben ez a szakadék az elmúlt 10 év során. Miskolc, Eger, Salgótarján egyikében egy 50 négyzetméteres ingatlan eladásával 2008-ban a térség községeinek valamelyikében egy 128 négyzetméteres otthont lehetett megvásárolni, 2018 első negyedévében pedig csak egy árnyalatnyival nagyobb, 140 négyzetméteres házat.