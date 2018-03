A kis települések lehúzhatják a rolót! - Hiába drága Budapest, mindenki ide tart

Meddig emelkednek még az árak? Itt a vége, vagy van még tovább?

Horváth Áron kutatóközpont vezető ELTINGA / Lakás Riport Horváth Áron elemző közgazdász. A Budapesti Corvinus Egyetemen diplomázott, majd szerzett PhD. fokozatot. 2010 óta vezeti az ELTINGÁt, ahol ingatlanpiaci kutatásokat, elemzéseket végeznek hazai és külföldi megrendelők...

Természetesen érinti, mert a használt lakások egyrészt az újakkal versenyeznek, ugyanakkor egymás kiegészítőinek is tekinthetőek. Erre vonatkozóan már készítettünk kutatást, ahol az új és újszerű lakások kapcsolatát vizsgáltuk a IX. kerületben. Az első közgazdászgondolat az, hogy ha megjelenik egy pluszkínálat, az lejjebb nyomja a piaci árakat a használt ingatlanok esetében, hiszen aki újat vesz a környéken, a sajátját eladja. Fontos azonban megjegyezni, hogy a másik oldalon viszont megjelenik egy kiegészítő hatás is, a fejlesztéseknek ugyanis már néha olyan volumenük van, amelyek felemelik a keresletet egy-egy városrész iránt. Például a IX. kerületi rehabilitáció is már jóval szélesebb kört érint, miközben munkahelyek keletkeztek, (MTA kutatóház, Telekom irodaház), így a környék is felemelkedik. Ez összességében növeli a keresletet az adott terület iránt. Éppen az előzőek miatt arra számítani, hogy a sok új lakás lenyomja az árakat, szerintem bátor várakozás.Egy általános szigorítás például a nyitvatartási idő korlátozása, akkor jár igazán hatással az árakra, ha az eredménye a turizmussal kapcsolatos számokban is meglátszik. Ha ezt a negatív változást lenyelik a turizmusban, vagyis továbbra is jönnek Budapestre a vendégek, ugyanúgy ki lehet majd adni a lakást. Más kérdés, ha más városok is ráállnak erre a fajta turizmusra, például Bukarest vagy valamelyik másik régiós város. A korlátozások miatt ennek a versenynek már lehet következménye. De igazából Budapestben még mindig vannak turizmusos tartalékok.Ha a szigorítás a kiadások oldaláról történik, az már egyértelműen érezhető negatív sokk lenne. Sokan vásároltak rövid távú kiadásra ingatlant, ennek jelentős szerepe volt az árak megduplázódásában. Akik pedig eladták itt a lakásukat, még a jó közlekedéssel rendelkező részeket választották, amelyeknél szintén láttuk az áremelkedést. Kérdés, hogy ez játszódik-e le egy komoly szigorítás esetében visszafelé, vagy a belvárosi befektetők más alternatív hasznosítást találnak, például lakásirodaként próbálják meg kiadni az ingatlanukat.Nagyon nehéz egyensúlyi árakat számolni, pláne ilyen vagyon jellegű dolgoknál, ahol az is számít, hogy a jövőben milyen cash-flow származik a befektetésből. Annak, hogy most túl magasnak érezzük a lakásárakat egy része pszichológiai. A hétköznapi gondolkodásunkban az van benne, hogy ilyen árakat még sosem láttunk, még a válság előtti boomban sem.Ezeket az összevetéseket nem szeretem. Sokkal szofisztikáltabban kellene összehasonlítani, mert ezt egy csomó minden determinálja. A város alakjától, földrajzi adottságaitól kezdve az építési szabályozásokon át. Prága belvárosa nyilván azért drága, mert nem lehet építeni. Moszkvában sem. A földrajzi jellegzetességek, hogy hol vannak a parkok, folyók, hidak, hol van a történelmi városnegyed, ezek mind beleszámítanak. Vagyis előbbieket mind figyelembe kellene venni, hogy az árak egymáshoz képesti pontos viszonyáról mondhassunk valamit. Abból, hogy azt látjuk Ausztriában drágább a tej a boltban, nem következik, hogy a budapesti tej árának nőnie kell. Lokális a kereslete. Azért, mert a prágai emberek drágábban megveszik a lakhatást Prágában, nem fognak eljönni Budapestre, mert kicsit olcsóbb. A befektetői piacon sem ez a domináns, nincsenek nálunk nagy nyugdíjalapok, amelyek tízezer számra vásárolnák a lakásokat, mint befektetési terméket. Vagyis önmagában az árazási különbségek nem vetítik előre, hogy Budapesten nőnie kellene az áraknak.A költözési döntés egy komplex dolog, annak csak egyik része a lakhatási költség. Azért akarnak a fővárosba jönni, mert azt is figyelembe veszik, hogy Budapesten nagyobb jövedelemmel tudnak munkát találni, ráadásul jobb eséllyel. A válságot is jobban vészelték át a budapesti munkahelyek, illetve a válság után is tudtak nőni. Ez az egyik, amiért Budapestre szeretnének jönni az emberek, a másik oldalon pedig a szolgáltatások elérhetősége teszi vonzóvá a várost.A városok újjáéledése világszintű trend, Budapesten jó élni, mert jó a közlekedés, nagyon sok szolgáltatási lehetőség van, a városnak van olyan része, ahol hajnalig tudsz bulizni, van, ahol gyerekkel jó lakni, olyan is van, ahol sportolni tudsz, és minden olyan szolgáltatás elérhető, ami egy világvárosban elképzelhető.Általános tendencia, hogy a nagyvárosok vonzzák a kisebb településen élőket, mivel sokkal többet kínálnak. Egyszerre adottak a megfelelő munkalehetőségek, ugyanakkor az infrastruktúra is fejlett értve ez alatt az különböző intézményi háttértől kezdve a bevásárlási és szórakozási lehetőségeket, de ide tartozik a megfelelő környezet is, mind a zöldfelületek nagysága, például parkok száma, illetve ezek felszereltsége. Egy város pedig annál vonzóbb tud lenni, minél koncentráltabban tudja az előbbieket felmutatni.Összességében tehát az a város tudja megtartani az ott lakókat, amely megfelelő munkahelyeket és életkörülményeket teremt. Vidéken így inkább a nagyvárosok estében van erre lehetőség, itt nem csak a városon belüli területekre gondolva, hanem velük együttvéve az agglomerációjukat. Persze vannak olyan sikersztorik is, mint mondjuk Jászberény esete, ahol, a hűtőgépgyár képes megfelelő megtartóerőt kifejteni egy kisebb város esetében.Korábban jelentős támogatás érkezett a kistelepülésekhez, de nagy kérdés, hogy ezeket mennyire sikerült jól elkölteni. Valóban tudtak olyan fejlesztéseket megvalósítani, ami hozzájárulhat az ott élők munkalehetőségeinek és életkörülményeinek javulásához, és amivel a város vagy község versenyképes maradhat, vagy nem.Összességében azonban valóban egy egész világon tetten érhető jelenség a városiasodás, ami nem csak nálunk figyelhető meg, hanem egyaránt igaz a nyugati országoktól egészen Afrikáig. Ilyen szempontból valóban kevésbé vannak könnyű helyzetben a kistelepülések, és a jövő sem lehet túl rózsás a számukra.