A kiscégek is indulhatnak az építőipari pályázati milliárdokért

Koji László ÉVOSZ-elnök tájékoztatása szerint a nemzetgazdasági tárca által január végén 20 milliárd forintos magyar költségvetési forrásból kiírt kapacitásbővítési pályázatra már százas nagyságrendben érdeklődtek a hazai építőipari cégek és az első kérelmek már be is érkeztek a pályázatra. Tájékoztatása szerint a jelenleg 20-249 főt foglalkoztató vállalkozásoknak szóló program még februárban megnyílik a 10-20 fős cégek előtt is, és ugyanettől az időponttól lesz elérhető a pályázat a mérnöki szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásoknak is. Szintén még ebben a hónapban várható, hogy úgy módosítják a Nagyvállalati beruházási támogatási programot, hogy az építőipari kivitelező vállalkozások is pályázhassanak rá.Az elnök jelzése szerint elképzelhető, hogy az NGM majd megemeli a támogatási keret, ha olyan nagy lesz az érdeklődés. Jó tudni, hogy a 20 milliárdos keretet a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból finanszírozzák, és egyelőre idénre csak 8 milliárdos résznek van meg a finanszírozása: egy múlt pénteki kormányhatározat átcsoportosításokat rendelt el, és 8 milliárd forint volt ebből az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésével kapcsolatos pályázat finanszírozása. A cégek legalább 50 millió, legfeljebb egymilliárd forintra pályázhatnak vissza nem térítendő támogatásként, további részletek: