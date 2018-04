A magánkollégiumok korszaka jöhet nálunk is

Dr. Ódor Dániel Senior Associate Taylor Wessing Dr. Ódor Dániel 2012 óta senior ügyvédként tevékenykedik a TaylorWessing budapesti irodájában, amelynek keretében hazai és nemzetközi ügyfeleknek nyújt teljeskörű jogi tanácsadást az adatvédelem és e-kereskedelem... Tovább »

A Taylor Wessing ügyvédi iroda londoni központjának elemzése alapján 2016-ban 3,1 milliárd fontot költöttek az Egyesült Királyságban a diákszállók fejlesztéseire, ami ugyan a két évvel ezelőtti piaci robbanástól (5,1 milliárd font) elmarad, de a megelőző ötéves periódus átlageredményét így is meghaladja. A londoni önkormányzat által 2016 márciusában kiadott Kiegészítő Tervezési Iránymutatás (SPG) irányelveinek értelmében minden új fejlesztésnek garantálnia kell, hogy bizonyos számú férőhelyet az adott évre központilag meghatározott, megfizethető áron biztosít a kevésbé tehetős hallgatók számára. "Az Egyesült Királyság nagy hangsúlyt fektet arra, hogy - a Brexit ellenére - a külföldi diákok részére továbbra is vonzó alternatíva maradjon. A kimondottan magas ingatlanpiaci árak és költségek azonban rontják a diákszállások építésére irányuló befektetések megtérülési esélyeit. - mondta Ódor Dániel, a Taylor Wessing ügyvédi iroda jogásza.A fejlesztések profitabilitásának bizonytalanságai miatt a fejlesztők egyre többször alternatív lehetőségek felé fordulnak. A befektetők egyre erősebb árversennyel találkoznak az olyan fejlesztők személyében, akik vagy eleve kiadásra tervezett épületeket, vagy ún. mikro megélhetési szállásokat alakítanak ki. A piaci és szabályozási környezet alakulásától függően így az erre összpontosító cégek hosszabbtávon akár életképesebbeknek is bizonyulhatnak a diákszállókra szakosodott versenytársaikhoz képest." - tette hozzá Ódor Dániel.A jelenlegi londoni helyzetben tehát rövidtávon egyre inkább dominálnak az eleve bérleti , vagy mikro-lakhatási céllal épített ingatlanok. A budapesti ingatlanpiac azonban ebből a szempontból még egy jóval korábbi fázisban jár: a diákok számára messze nincs elegendő számú államilag biztosított kollégiumi férőhely, ugyanakkor az ingatlan- és albérletárak dinamikus növekedése miatt a lakhatásuk egyéb alternatív beruházásokon keresztül sem biztosított. A piaci igény a különféle vagyoni helyzetben lévő rétegeket (az állami kollégiumokban helyhez nem jutó, de a lakásbérleti díjakat megfizetni képtelen hazai diákok, tőkeerősebb külföldi hallgatók) megcélzó magánkollégiumok létesítésére tehát adott, a szükséges befektetés-ösztönző törvényi szabályozás azonban még várat magára: Habár a londoni helyzetben a szabályozottság magas foka akár elrettentően is hathat a befektetőkre, Magyarországon egyelőre az egyik oka a magánkollégiumi piaci robbanás elmaradásának éppen az alulszabályozottság. Nincs külön "magánkollégium" jogintézmény, a beruházók alapvetően a szálláshely-szolgáltatás és a bérlemény között választhatnak üzleti stratégiájuk megalkotásakor. A bérlakáspiac jogi szabályozása is elavult: alapvetően még mindig az 1993-as lakástörvény az irányadó, ami még az önkormányzati bérlakásokra lett kitalálva.Ez azonban nagyon hamar átfordulhat, hiszen a piaci igények kiaknázása és a diákok lakhatási helyzetének javítása az állam, az önkormányzatok és az üzleti szféra számára is vonzó lehetőség.