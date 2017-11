A tömeges lakásátadások éve lesz 2018 - Hatalmas növekedésben az építőipar

A lakásépítés a magasépítés húzó ága

Az év első 9 hónapjában kivitelezési fázisba lépett magasépítési projektek összértéke több, mint 19 százalékkal haladta meg, az előző év azonos időszakában mértet, így megközelítette a 860 milliárd forintot. Ebben a jelentős növekedésben nagy szerepe volt a július és szeptemberi időszak jó eredményeinek.

Az építőipari aktivitás: a megkezdett kivitelezési munkák értékének alakulása és megoszlása építési részpiacok szerint (Forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés 2017. 3. negyedév)

A mélyépítések is szárnyalnak

Közép-Magyarország még mindig erős szerepben

A magasépítések fő motorjának számító lakásépítések továbbra is jól teljesítenek, az év első 9 hónapjában a társasházat építő beruházók több mint 50 százalékkal magasabb értékben kezdtek meg kivitelezési munkákat, mint a tavalyi év azonos időszakában. Ezzel szemben a magasépítés, lakásépítésen kívüli ágazatai csak körülbelül 8 százalékos bővülést produkáltak 2017 január és szeptember közötti időszaka és 2016 azonos szakasza között.A megindult mélyépítési munkák az idei évben rekordokat döntögetnek, az év első 9 hónapjában a tavalyi év azonos időszakához képest közel kétszer annyi beruházás lépett kivitelezési fázisba. Összesen közel 709 milliárd forintot tett ki a mélyépítések esetében az Aktivitás-Kezdés mutató. A harmadik negyedévben 2016 harmadik három hónapjához képest 4 szeres volt a különbség a megindult mélyépítési kivitelezési munkák összértékében. Meg kell jegyezni, hogy a megkezdett mélyépítési munkák értéke már nem csak az utóbbi két szerény évhez képest mutat jelentős növekedést, de az azt megelőző 2014-es rekordévhez képest is jó eredménynek számít.A mélyépítés egyes szegmensei közül, a nem út- és vasútépítések esetében került sor a legnagyobb növekedésre 2017 és 2016 első kilenc hónapját összehasonlítva, de a megkezdett útépítésekben is számottevő, 77 százalékos emelkedés volt tapasztalható a tavalyi év azonos időszakához képest, amelyben jelentős szerepet töltött be a 3. negyedév kiugró eredménye, aminek hátterében többek között, az M4-es autópálya építésének elindulása áll.Továbbra is jelentősen meghaladja Közép-Magyarország építőipari szerepe a korábbi időszakokban jellemzőt. A megkezdett kivitelezési munkák közel 43 százaléka koncentrálódott ebben a régióban a harmadik negyedévben, az év első kilenc hónapját tekintve pedig 50 százalékos volt ez az arány, míg a 2014-2016 közötti időszakban részesedése csupán 31 százalékos volt a megindult kivitelezések összértékéből.

A megkezdett kivitelezési munkák összértékének területi megoszlása Magyarország egyes régiói között (Forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés 2017. 3. negyedév)

Végre megkezdődnek a lakásátadások

Továbbra is jelentős értékben indulnak lakásépítések Magyarországon, az év első 9 hónapjában 276 milliárd forint összegben kezdtek meg kivitelezési munkákat a társasházat építő beruházók az ibuild.info építési projekt adatbázis szerint, ami az előző év azonos időszakához képest több mint 50 százalékos emelkedést jelentett. A 2017-ben megkezdődött munkák összértéke így már most túlszárnyalta a tavalyi egész éves számokat, mikor összesen 230 milliárd forintot érő projektek esetében léptek a beruházások kivitelezési szakaszba. A növekedés intenzitása ugyanakkor némileg csökkent a harmadik negyedévre, 2017 júliusa és szeptembere között 22 százalékkal indult el több projekt építése, mint 2016 azonos időszakában.Lassan ugyan, de emelkedik az elkészült lakások száma, 2017 első 9 hónapjában már több társasházi lakás építését fejezték be a beruházók az ibuild.info építési projektadatbázisban szereplő adatok szerint, mint tavaly az egész évben, miután 104 milliárd forintot tett ki az Aktivitás-Befejezés mutató az év első három negyedévében. A negyedik negyedévben további jelentős ugrás várható az átadásokban, úgy tűnik, sok, az áfacsökkentést követően elindított projekt mostanra készülhet el, a tervezett átadások összértéke meghaladhatja a 105 milliárd forintot, vagyis az idei év eddigi átadásainak volumene megduplázódhat az év végére. Bár kérdés természetesen, hogy a kivitelezési gondok, hány esetben hiúsítják meg végül a befejezést, a jövő évre tolva az átadást.

Az adott időszakban elkezdett és a befejezett társasházi lakásprojektek összértéke, vagyis a társasházi lakásépítési aktivitás 2000 és 2017 3. negyedéve között folyóáron (Forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés 2017. 3. negyedév)

A különböző régiókat összehasonlítva látható, hogy a harmadik negyedévben ismét a Közép-Magyarországon indult torony magasan a legtöbb társasházi lakásépítés. A megkezdett kivitelezési munkák 78 százaléka kapcsolódott a területhez, az év első 9 hónapját jellemző részesedése pedig 73 százalékos volt, miközben 2014-2016-ban csupán a megkezdett társasházi lakásépítések valamivel több, mint 55 százalék koncentrálódott itt.