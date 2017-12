A világ legrosszabban teljesítő lakáspiacai, ahol még most sem ért véget a válság

9-6.

9.Görögország

8.Thaiföld

7.Szingapúr

6.Ukrajna

A válság egyik legnagyobb veszteseként a lakáspiaci hanyatláson még most sem tudott túljutni a turisták által kedvelt Görögország. Az országban 2008 óta folyamatos a lakásárak csökkenése, az idei év második negyedévében éves szinten 2,5 százalékkal mentek lejjebb az árak. A többi országban végbement áremelkedés miatt viszont a kockázatkedvelő befektetők számára akár érdemes lehet Görögországban is nézelődni.Az idei évben negatív irányba indultak el a thaiföldi lakásárak is, eddig 2,8 százalékot csökkentek a tavalyi évhez képest.Szingapúr Délkelet-Ázsia egyik legdrágább városa, a lakásárak azonban ott is csökkenésnek indultak, egy év alatt 3,2 százalékkal.Ukrajna árcsökkenése talán a legkevésbé meglepő a listán. Az Oroszországgal való konfliktus és a hrivnya gyengülése következtében évek óta csökkennek a lakásárak. A 2016-os 3 százalékos árcsökkenést 2017-ben 5,1 százalékos csökkenés követte.