Az árak az egekben, miközben záporoznak a rémtörténetek az újlakás-piacról

Minőség-ellenőrzés mindenek előtt

A szerződéskötésnél figyelni kell

Foglaló fizetés körüli kockázatok

Takart szerkezetek minősége

Egy olvasónk az alábbi történetet osztotta meg velünk: Néhány hónapja költöztek be újépítésű sorházi lakásunkba, melyet a szerződésben rögzített napon adtak át részünkre. A vétel során még az első kapavágás előtt foglalóval biztosított adásvételi előszerződést kötöttek, majd a használatbavételi engedély megszerzése után került sor a végleges adásvételi szerződés megkötésére. Habár ez akkor egyszerűbb, előnyösebb konstrukciónak tűnt számukra a vállalkozói szerződésnél (egyszerűbb hitelfelvétel, áremelkedés lehetősége kizárva stb.), mégis megtapasztalták ennek az árnyoldalait, és elmondása szerint a következő alkalommal biztosan nem így kezdenének neki.Az adásvételi előszerződést az engedélyezett tervek és egy részletes (23 oldalas) műszaki dokumentáció alapján írták alá, amiben rendkívül részletesen specifikált műszaki tartalom szerepelt, néhol konkrét márka, típus meghatározva. A kivitelező azonban az előszerződés megkötése után a műszaki tartalomtól több esetben is eltért - tény, hogy néhol olvasónk javára, pl. nagyobb ablakok lettek beépítve - legtöbb esetben azonban a kárukra, de az is előfordult, hogy a hatályos építési rendeleteknek és szabványoknak sem volt hajlandó megfelelni. Például a lábazati szigetelés nem megfelelő, ugyanis vízzáró szigetelés helyett nem vízzáró került beépítésre, vagy a gépészeti csöveket belevésték a lakások közötti hanggátló téglafalba, ami olvasónk elmondása szerint a hatályos rendeletek alapján tilos.Az előző összeállításunkban felhívtuk a figyelmet arra, hogy esetleg a vevők számára érdemes lehet egy független műszaki ellenőrt megbízni, aki képviseli az érdekeiket, olvasónk tapasztalata azonban rávilágít, hogy ez sem feltétlenül járható út.A problémák miatt szerettek volna ugyanis műszaki ellenőrt megbízni, azonban mivel az ingatlan az adásvétel jellege miatt a birtokbaadásig a kivitelező tulajdonában volt, így ehhez nem járult hozzá. Mikor a problémákat részletesen dokumentálva, írásos formában jelezték, a kivitelező elutasította őket, és felhívta a figyelmüket, hogy kész terméket vesznek, így a kivitelezési fázisokba nincs beleszólásuk. Egyetlen lehetőségük az volt, hogy elállnak a szerződéstől, azonban ez a foglaló elvesztését eredményezte volna. Időközben elég jelentőset emelkedtek az árak, így az eladónak bőven megérte volna "kirakni" a régi vásárlóit és magasabb áron újra értékesíteni az ingatlant, ők pedig kezdhették volna újra a lakáskeresést immár magasabb árakon.A végleges adásvételi szerződéshez az eladó már nem volt hajlandó mellékelni a műszaki dokumentációt, így az átvételt követően a vevők legfeljebb minőségi hibákra hivatkozhattak, a műszaki leírástól való eltérésre nehezen. Az, hogy mi van a falakban, csak mintavétellel, bontással igazolható (vagy megvárják, amíg penészedik a lakás), ami további károkat és kellemetlenségeket okoz.Az igazán elgondolkodtató, hogy a fentiek ellenére olvasónk mégis úgy gondolja, hogy még a szerencsések közé tartoztak az új építésű lakásuk megvásárlásával, mivel az eltérések ellenére is többnyire jó minőségben sikerült megvalósítani az építkezést. Ez azonban véleménye szerint, jelentősen köszönhető annak, hogy folyamatosan jelen voltak az építkezésen, jó viszonyt alakítottak ki az alvállalkozókkal és közvetlenül nekik jelezték a hibákat - mivel a kivitelező nagyon ritkán fordult meg az építkezésen. A környéken számos olyan ingatlan található, ami hasonló konstrukcióban épült, azonban nagyon komoly műszaki hibáktól hemzseg, rendeltetésszerű használatra nem alkalmas. A tulajdonosoknak pedig az építkezés kálváriája után kezdődhet a pereskedés és csak remélni lehet, hogy a céget addig nem fogják megszüntetni.Egyik olvasónk olyan történetről számolt be, amely azt bizonyítja, hogy már a szerződéskötéseknél megpróbálhatnak trükközni a beruházók. Szintén új lakás vásárlását tervezte egy család a XIII. kerületben egy viszonylag kisebb fejlesztésben. Sor került az előszerződés megkötésére, majd azonban a végleges szerződéskötésnél a vásárló meglepődve tapasztalta, hogy a tervezett átadás határideje tolódott. (Erre nem is hívta fel a beruházó külön a figyelmét) A szerződésben ugyanis már 3 hónappal későbbi határidő szerepelt, így nyilván arra az időszakra nem jár kötbér a vásárlónak.Egy másik történetben a vásárlók egy kisebb lakásprojektben szerettek volna új otthont vásárolni. Végre megvolt a kinézett lakás, a foglalót is befizették. (Ez egy elkülönített számlára került, a vevők biztonsága érdekében. Vagyis az építkezés finanszírozása nem ezekből az összegekből történt). A Hiába voltak meg azonban a vevők, a kivitelezés mégsem kezdődhetett el, a szomszéd ugyanis beperelte az ingatlant, a projekt emiatt nem valósulhatott meg. Szerencsére megbízható kivitelezővel volt dolga a vásárlóknak, a foglalókat visszakapták a vevők.Nem győzzük tehát hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy leinformálható, és megbízható kivitelezővel szerződjünk. Ebben az esetben ugyanis szerencsés véget ért a történet, de kérdés, hogy mi történt volna, ha az építkezés egy előrehaladottabb szakaszában akadnak problémák, amik meghiúsítják a beruházást. Készültségi foknak megfelelő fizetés esetén ez lehet, az egyik legnagyobb kockázat.Ezek azok a lakásrészek, amiket utólag már ellenőrizni sem lehet, hiszen azok falazással, vagy burkolással eltakarásra kerülnek. A hiba legtöbbször csak akkor derül ki, amikor már nagyon nagy gond van, vagy egész egyszerűen a lakásban élve vesszük észre, hogy valami nem stimmel, mondjuk egy polcot szeretnénk feltenni, de a fúró komoly vezetékeket talál.Az egyik legkényesebb pont a vízszigetelés, ha már penészedik a fürdőszoba ugyanis komoly gond van, amit csak jelentős bontással lehet orvosolni. Sajnos erre is halottunk számos példát, vagy a vízszigetelés a burkolás alatt nem volt tökéletes, vagy a lefolyót nem sikerült megfelelően beépíteni.A másik rémtörténet szerint a vezetékek futottak össze-vissza a falakban, ami például meglehetősen megnehezített akárcsak egy polc felszerelését a lakásban. Nem árt tehát akár rajzot is kérni az államhálózat, vagy vízvezetékhálózat csövezéséről, még akkor is ha azok nem futnak logikátlanul a lakásban.Szintén a takart szerkezetekhez tartozik, hogy érdemes ellenőrizni, hogy a beígért szigetelés bekerült-e megfelelően a lakáselválasztó falakhoz. Szintén sajnálatos tapasztalat, mikor a lakással szomszédos (ráadásul hálószoba mellett) a liftaknánál spóroltak a szigetelésen, így az esti pihenést komolyan megkeserítve a későbbi vevőknek.