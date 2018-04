Az MNB befűt a lakáspiacnak - Elképesztő terveket jelentettek be

Nagy Márton alelnök Magyar Nemzeti Bank Nagy Márton, 2013. márciusától a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitásért és Hitelösztönzésért felelős ügyvezető igazgatóság vezetői posztját töltötte be, jelenleg az intézmény alelnöke. A Pénzügyi Stabilitási... Tovább »

A teljes bankszektort és a hazai gazdaságot átfogó előadás kapcsán, melyben a háztartások mellett a vállalkozások hitelállománya és növekedési potenciálja is terítékre került, az ingatlanpiac számára az egyik legfontosabb üzenet az volt, hogy Nagy Márton várakozásai szerint a lakáshitel / GDP a arány 8%-ról, 30%-ra emelkedhet 2030-ig!Mielőtt belemennénk a lakáspiacra, vagyis a bankok (finanszírozók) mellett a fejlesztőkre, vevőkre vonatkozó várakozásokba, érdemes kiemelni az egyik legfontosabb üzenetét az MNB alelnökének, "Az eladósodottság jó dolog, hiszen hitelképességre és erős gazdaságra utal, a túlzott eladósodottság a rossz, ami kockázatokat és veszélyt hordoz.". Az előadásból kiderült, hogy a magyar lakosság és a vállalatok jelenleg a legkevésbé eladósodottak a régióban és az unióban. Ez pedig, a sok múltból itt maradt rosszérzés ellenére, valóban a növekedés egyik gátját jelenti.Szóval robbanhat a lakáshitel-piac, de kérdés, hogy mitől? Az árak mennek annyival feljebb, hogy muszáj majd egyre több hitelt felvennie a lakásvásárlóknak (ennek azért vannak ma is szabályozási gátjai), vagy sokkal szélesebb kör fog hitelt felvenni a vásárláshoz.A gazdasági környezet és pl. a fogyasztóbarát hitelek terjedése, a fixált kamatok, a csak forintban történő eladósodottság valóban segítik a fenti 30%-os cél elérését, de mi lesz, ha elindul 2-3 vagy 4-5 év múlva egy kamatemelési ciklus? Mi lesz, ha a lakásárak egy nagyobb korrekciót hajtanak végre? Mi lesz, ha a jövedelmek nem tudnak tovább növekedni érdemben? Sok a kérdőjel, de az MNB célja határozott és egyértelmű. Fel kell pörgetni a hitelpiacot. Fel kell pörgetni a gazdaságot. Fel kell pörgetni a lakáshitelezést, aminek egyenes következménye lesz a lakáspiac, vagyis az új fejlesztések és az árak további növekedése. Bár az árak akkor is ugranak majd, ha valamilyen oknál fogva mégsem hosszabbítanák meg a 5%-ra csökkentett és 2019 végével lejáró lakásáfát.Ha csak a jegybanki terveket és elképzeléseket nézzük, akkor elképesztő növekedési potenciált rejt a következő 10-12 évre a hazai lakáspiac, de azért mindenképp, hónapról-hónapra vegyük latba az éppen aktuális kockázatokat, mint a munkaerőhiány, vagy a jövedelemarányos hitelfelvétel kérdése stb.Ma bízunk, holnap látunk.