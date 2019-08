Az OTP reagált az év végén lejáró 5%-os lakásáfa megszűnésére

Az 5 százalékos áfával rendelkező lakások nagyrészt elfogytak, vagy kezdenek elfogyni a piacon, 2019 első félévében a korábbi évhez képest az új építésű lakásokhoz kapcsolódó tranzakciók egyharmadukkal visszaestek. Ha az új építésű lakások áfája visszaemelkedik 27 százalékra, akkor a fejlesztőknek 22 százalékponttal meg kellene emelniük az árakat, hogy ugyanazt a profitot elérjék. Ekkora áremelkedést a piac, azt gondolom, egy az egyben nem fog elviselni. Biztos, hogy lesz valamekkora áremelkedés, de ha például 11 százalékpontot emelnek, akkor a maradék 11-et a profitból kell elengedniük a fejlesztőknek. Így már csak nagy méretben érdemes lakásprojektet megvalósítani, tehát még jobban szűkülni fog a piac. Azt gondolom, hogy Budapesten nagyjából 5-10 nagy fejlesztő fog maradni, a kisebb és közepes cégek pedig el fognak tűnni, vagy jóval kisebb számban lesznek jelen. Mivel az építési költségek, a telekárak nem csökkennek, az árrés sokkal kisebb lesz. Szűkülő kínálatban pedig nem kell annyira árat csökkenteni, hiába esik vissza egy kissé a kereslet, ez nem lesz olyan mértékű, mint a kínálat csökkenése. Emiatt gondolom, hogy árcsökkenés semmi esetre sem prognosztizálható. A legnagyobb veszélye a 27 százalékos áfának, hogy már most látszik, hogy emellett jóval kevesebb új lakás fog a piacra kerülni.

A lakossági ingatlanfinanszírozás esetében egyébként zömében két módszer vált népszerűvé. Az egyik, hogy 20-25 százalék foglalót, vagy egyéb jogcímen egy adott összeget kifizet a vevő, majd a használatbavételi engedély átvételekor fizeti ki a maradékot. A másik út a szakaszos fizetés, ekkor a vevő 20-25 százalékokat fizet ki az adott készültségi foknak megfelelően. Mind a kettőre létezik banki finanszírozási forma, értelemszerűen a használatbavételi engedélyre adott finanszírozás az egyszerűbb, de sok olyan projekt is van, amikor 20-25 százalékonként kell fizetni. Ha a 2018. november 1. utáni építési engedéllyel rendelkező projektről van szó és a vevő megbízik az eladóban, akkor - banktól függetlenül - korábban is kifizethet egy, a készültségarányosnál nagyobb összeget, így még a kedvezményes áfa szerepel majd a számlán. A szabályozás szerint ugyanis 2018. november 1. előtt jogerős építési engedéllyel rendelkező projekteket 5 százalékos áfával lehet értékesíteni egészen 2023-ig, ami viszont ezt követően szerezte meg az építési engedélyt az már a 27 százalékos áfa hatálya alá esik jövő év január elsejét követően. Az áfatörvény szerint, ugyanakkor, ha még idén szabad rendelkezési számlán jóváírásra kerül az eladónak kifizetett előleg, akkor az abban a pillanatban hatályos áfatörvények alapján kell megfizetni az áfát, tehát alacsonyabb, 5 százalékos szinten. Itt lép be a bank. Ezt az összeget, ami jelen esetben a lakás teljes bekerülési költsége, ugyanis elő tudjuk finanszírozni, szabályozott keretek között.Most az előttünk álló néhány hónapban segítséget biztosítunk ügyfeleinknek ahhoz, hogy a hatályos áfatörvényeknek is megfelelve, az év végéig az előbb említett rendelkezési számlára kerüljön a lakás vételára, még az alacsonyabb áfatartalommal. A kockázatokat természetesen mi is igyekszünk leszorítani. Minden egyes projekt esetében megbizonyosodunk arról, hogy az adott fejlesztő megbízható, illetve hogy az épület elkészül majd és meg fogja kapni a használatbavételi engedélyt. Ez azt jelenti, hogy kizárólag tőkeerős, komoly szakmai múlttal rendelkező nagyobb beruházások esetén tudjuk segíteni a finanszírozást.A magánszemély fizetőképességét a banki sztenderdeknek megfelelő hitelbírálati folyamattal vizsgáljuk. A biztosíték az előfinanszírozott termék esetén nekünk ahhoz kell, hogy eljussunk a használatbavételi engedélyig, és így az addig függőben lévő jelzálogjog véglegesen bejegyzésre kerüljön. A kamatlábat pont úgy fogjuk kezelni, mint egy normál lakáshitelnél.Nincs ilyen információm. Az OTP Bank a lakáshitelpiac egyik legjelentősebb szereplője, a legszélesebb termékpalettával, mind projektfinanszírozói, mind pedig lakossági finanszírozói oldalról. Ebben az esetben egy speciális piaci helyzet adódott és úgy gondoltuk, hogy erre a helyzetre is reagálnunk kell.Folyamatosan monitorozzuk a fejlesztőket is, de egyelőre kevés olyan projekt van a piacon, ami 2018. november 1. után kapott építési engedélyt és már értékesítik. Jelenleg nagyjából 300-500 lakásról beszélünk, de biztos, hogy bővülni fog ez a szám és év végére felmegy akár 2-3 ezerre is. Hogy ebből mennyi lesz értékesítve és mennyien szeretnének hitelt felvenni, még nem tudjuk.Ha kétszámjegyű hozamot lehetne realizálni a lakásbérbeadáson, akkor sokan most sem gondolkoznának. Jelenleg 5-6 százalék a hozamszint a most vásárolt új lakásokon, de ez tovább eshet. Nagyon sok lakás kerül majd idén és jövőre a piacra, tehát a bérlakás piacon továbbra is nagy lesz a kínálat. Ha a hozam 4-5 százalékra esik vissza, akkor a Magyar Állampapír Plusz már valóban komoly versenytársa lehet a befektetési célú lakásvásárlásoknak. A MÁP+-al ugyanis közel évi 5 százalékos hozamot is lehet realizálni, ugyanakkor nincs bérbeadási "nyűg".Az elmúlt 3-4 évben óriási változás történt abban, hogy kik jöttek a bankhoz finanszírozásért. Korábban nagyon sok kis és közepes méretű, kevésbé tőkeerős szereplő volt. A bankrendszer, tanulva a korábbi válság hibáiból, nagyon erősen megszűrte azt, hogy kit finanszíroz. Banki oldalról konzervatívan finanszírozunk, a tőkeerős, jó lokációjú, megfelelő önerővel, szakmai tapasztalattal rendelkező ügyfelekre koncentrálunk, ez értelemszerűen a nagyobbak irányába terel minket. Az építőipari kapacitások rákényszerítették a szereplőket arra, hogy ne fizessenek egy generálkivitelezőnek, akik jóval drágábbak, mintha a lakóingatlan-fejlesztő házon belül oldaná meg az építést. Mivel nagyon szűkek voltak az építőipari kapacitások, a legnagyobb szereplők kialakították azokat az alvállalkozói köröket, amelyek nekik dolgoznak. Bankként mi már ezeket is vizsgáljuk, tehát megnézzük, hogy az egyes projekteknél kik az alvállalkozók.Teljesen általánossá vált, hogy 3-6 hónapos csúszások vannak a projektekben, amit mindenki tudomásul vett, szerencsére az elmúlt időszakban nem nőtt ez az időtartam. Mi inkább a közepes-nagyobb méretű szereplőkkel állunk kapcsolatban, náluk minőségi kifogásokról nem hallottam. A piacon a szereplők számának csökkenésével a minőség is jobb lett, én nem számítok nagy problémákra a bankok által finanszírozott projektek esetében.Nagy szereplőnél nem tudok ilyesmiről, ők ugyanis hosszútávon a piacon szeretnének maradni, számukra fontos a jó hírnév. Úgy tudom, megfelelő költségtartalékokkal dolgoznak, ez egyébként banki elvárás is a mai piaci környezetben Ilyen elvárás az is, hogy legyen egy bizonyos mértékű előértékesítés, mondjuk 20-25 százalékos foglaló kifizetésével, ez ugyanis szintén biztonságot jelent a banknak. Egy kétlakásos társasháznál már előfordulhat áremelés, ezért magánszemélyként nagyon meg kell gondolni, hogy kivel építtet valaki. Valljuk be, a mostani gyorsan változó építési piacon valóban nehéz lehet egy másfél év múlva lezáruló projektnél előre kikalkulálni, hogy mennyi lesz a kivitelezés teljes költsége.