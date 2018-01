Bitcoinért adta el a lakást, elbukta a pénze felét

Nem meglepő, hogy az ingatlanpiacon is megjelentek a kriptodevizák, főleg annak tudatában, hogy sokan a korábban elért árfolyamnyereséget ingatlanbefektetés formájában szeretnék realizálni. Az viszont, hogy az általában stabil befektetési terméknek tekintett ingatlanért egy ennyire volatilis pénzzel fizessenek, meglehetősen ellentmondásos dolog.

Akár napi 30-40 százalékos ingadozás is lehet a különböző kriptodevizák árfolyamában, ennek ellenére már az ingatlanpiacon is vannak helyek, ahol elfogadják a fizetőeszköz ezen formáját. A Bitcoin Real Estate oldalán például a bitcoin, az ethereum és a litecoin számít elfogadott fizetőeszköznek és a cég tapasztalatai szerint egyre többen élnek is ezzel a lehetőséggel. Tavaly év végén például egy Miamiban lévő lakás 17,7 bitcoinért cserélt gazdát, ami mostani árfolyamon 190 ezer dollárt (47 millió forintot) ér, de tavaly év végén akár 80-90 millió forint is lehetett, így az eladó ha nem váltotta át időben a bitcoint, máris elveszítette a lakásáért kapott pénz felét.Az egyik legnagyobb ingatlankereső oldal a Trulia is felfigyelt arra, hogy a náluk hirdetett ingatlanok között van, aminek az árát bitcoinban adják meg, bár konkrétan bitcoinban lebonyolított adásvételről nem tud a cég.