Csúsznak a lakásépítések, de vajon mennyit? - Válaszoltak az építők

Érdekel, hogy megáll-e az áremelkedés, vagy továbbra is drágulnak a lakások árai? Kíváncsi vagy, hogy mennyit csúsznak még a folyamatban lévő projektek? Szeretnéd tudni, hogy mikorra várható az új lakások átadása? Nézd meg a programot, és jelentkezz! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Csokló Gábor műszaki igazgató Masterplast NYrt. Végzettségem építészmérnök (JPTE PMMFK Pécs 1996) és vállalkozásmenedzser szakmérnök (JPTE PMMFK Pécs. 1998). A diploma után pályakezdőként az ARÉV Zrt-nél dolgoztam munkahelyi mérnökként 1996-2002 között.... Tovább »

Thermál Zugló 3 - További információért kattints a képre!

A saját tapasztalatunk, hogy legalább negyedéves csúszások vannak, de egyáltalán nem ritka a fél, illetve egy év sem. A késések legfőbb oka a szűk építőipari kapacitás, vagyis a mindenki által emlegetett munkaerőhiány. A vásárlók felé az a tanácsunk, hogy lehetőleg olyan társasházban vásároljanak lakást, aminek az építése már elkezdődött és az adásvételi szerződésben egyértelmű, konkrét átadási határidő szerepel. Ugyancsak tartalmaznia kell a szerződésnek a késedelmes átadásra vonatkozó szankciót, például megfelelő összegű kötbért illetve azt is, hogy milyen késedelem esetén jogosult a vevő szerződésszegés miatt, dupla foglalóval elállni. Azzal a beruházóval, aki ezeket nem tudja, vagy nem akarja vállalni, kockázatos lehet szerződést kötni.Több tényezője van, de talán a legkisebb hatása az építőanyag-iparnak van a csúszásokra. Egy-két terméktípusban van hiány, vagy csúszás a szállításban - de ez nagyjából ismert a felkészült kivitelezők számára. Ha nem hagyják az utolsó pillanatra a termékek megrendelését, akkor ez menedzselhető mértékű. A legfőbb ok, a nem megfelelő projekt előkészítés és menedzsment, illetve a kritikus mértékű kivitelezési kapacitáshiány. Tudatos és precíz előkészítéssel sok minden előre feltárható kockázat csökkenthető lenne, de a nagy rohanásban sokan tévesen azt gondolják, hogy ezzel időt veszítenek, pedig éppen ennek az ellenkezője igaz. Hatékonyan szervezni a kivitelezési munkát csak megfelelő előkészítéssel lehet, ebbe bele kell érteni a tervdokumentáció minőségét és kidolgozottságát is.Itt maximálisan egyetértek az előbb említett műszaki oldalról leírt válaszokkal, mert pár kiemelt termékkör példáján kívül, valóban nem elsősorban az építőanyag hiánya okozza a csúszásokat. Több tényező együttes hatása eredményezi az egyre növekvő kivitelezési időtartamot. Ebben része van a rosszul szervezett és nem időben leadott anyagrendelés okozta, rövid távú gyártási kapacitáshiánynak, a gyenge előkészítési munkának, illetve a most rövid távon megoldhatatlannak tűnő kivitelezési kapacitáshiánynak is. Nem segíti a folyamatok normalizálódását, hogy az "ígérgetés" továbbra is meglévő jelenség, akár a gyártói, akár a kivitelezési oldalon. Legyen szó a szállítási vagy munka kezdési és befejezési dátumról, vagy akár a szabad kapacitású kivitelezői csapatról. Mivel senki nem akar lemaradni, a még mindig inkább egy rövidebb távú felfutásnak tűnő, ámde egyenletes növekedést mutató építőipari konjunktúráról. A józan, megfontolt és vállalható ígéretek, illetve a megfelelő szervezés és szakmailag megalapozott tervezés, mind hiányzik a mostani lökésszerűen pulzáló piacról, aminek egyenes következményei a kivitelezési csúszások.Ahhoz, hogy egy új építésű ingatlan határidőre elkészüljön, a finanszírozáson kívül három dolog elengedhetetlen. Elsőként, hogy a beruházó tudja, pontosan mit szeretne építeni, továbbá, hogy a tervezők ezt papírra tudják vetni, végül, hogy a kivitelezők ezt meg tudják határidőre valósítani.Meglátásunk szerint mind a három szegmens komoly időhiányban szenved és hozzáteszi a "maga csúszását". Ténykérdés, hogy a 2016 év végén elfogadott és régen várt 5 százalékos kedvezményes áfa, beindította a lakásfejlesztők képzelőerejét és fejlesztési kedvét, aminek következtében 25-35 ezer új építésű lakóingatlan kivitelezése kezdődött el, komoly iparági munkaerőhiányt generálva. Ne feledjük, hogy az ezt megelőző években tízezrével hagyták el az országot az építőipari szakkivitelezők és mérnökök. Ma a kivitelezői csúszásoknak az oka egyértelműen a szakkivitelezők hiánya, illetve az időhatár, amit a hatályos áfatörvény mond, ezzel siettetve a fejlesztőket és kivitelezőket, a 2019-es év végi határidő soron kívüli betartására. A várható kivitelezői csúszás, véleményünk szerint 3-5 hónap átlagosan, a projekt méretétől függően.