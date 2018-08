Durva különbségek a kerületek között: itt drágultak a legjobban az új lakások

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most extra early bird áron! ÁTTEKINTÉS

A Budapesti Lakáspiaci Riport adatai alapján átlagosan 24 százalékkal emelkedett a budapesti új lakások négyzetméterára 2017 és 2018 első negyedéve között. Ettől a nominális változástól jócskán eltérhetnek azok a kerületek, ahol kevesebb társasház épül, így a szűkös kínálat miatt a valós változás az átlagos értéket jóval meghaladhatja. Illetve lefelé húzhatják az átlagot a külső kerületek, ahol a kereslet kisebb mértékben erősödött az elmúlt év során, mint a belvárosi ingatlanoknál.Egész Budapestet nézve az egy év alatt bekövetkezett újlakás-piaci áremelkedés többnyire azokban a kerületekben volt a legnagyobb, ahol viszonylag kevés projektet indítottak el. Az V. kerületben egyrészt az erős kereslet, másrészt a kevés, pár száz épülő lakás miatt nem meglepő, hogy itt változtak a legnagyobb mértékben az árak 2018 első három hónapjában, az egy évvel korábbi időszakhoz képest. Több, mint 60 százalék volt az emelkedés mértéke, ezt követte a XVII. és IV. kerület közel 50 százalékkal. Szintén belefért a legnagyobb drágulást megélt kerületek listájába a budai oldal belső része, az I. és II. kerületben közel 40 százalékkal emelkedtek az új lakások árai egy év leforgása alatt.

Az I. és II. kerület esetében sem meglepő az átlagtól jócskán eltérő 40 százalékos emelkedés, a néhány száz épülő új lakás, illetve a kedvelt lokáció együtt eredményezték a nagy árváltozást. A XVII. kerületben még ezeknél is kevesebb, mintegy 80 épülő lakóingatlant jegyeztek fel 2018 első negyedévében.Meglepőnek inkább a IV. kerületet gondolhatnánk, ahol 1200-nél is több ingatlant fejlesztenek, vagyis az előzőekhez képest relatíve sok lakást kínálnak - miközben a külső kerületek egyike - és mégis harmadik helyen áll a drágulás tekintetében. Magyarázatul az szolgálhat, hogy míg a 2017-es átlagos négyzetméterárakat mintegy 200 épülő ingatlan alapján lehetett számítani, addig 2018 első negyedévére még 1000 lakás építését elindították, amiket viszont már a megdrágult építőipar és az aktuális piaci árak alapján áraztak be. Az 1000 lakás pedig a kerület 2017-es állományához képes olyan nagy szám, hogy ezeknek a lakásoknak az árai jócskán felfelé vihették az átlagos fajlagos értékeket 2018 elején.