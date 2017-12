Egyetlen ábrán, hogy miért válaszd London helyett Galsgow-t

London, Cambridge és Oxford az a három város, ahol az ottani fizetésekhez képest a legdrágábbak a lakások az Egyesült Királyságban. Mindhárom városban több, mint 12 évnyi átlagfizetés szükséges egy átlagos méretű lakás megvásárlásához.

Lakásárak az átlagjövedelem arányában, Forrás: Hometrack, Bloomberg

A relatíve legolcsóbb lakások pedig Glasgowban, Liverpoolban és Newcastle-ben vannak, az ott élőknek 4-5 évnyi átlagfizetése elég arra, hogy lakást vegyenek maguknak.Ha Budapest esetében 3 millió forintnak vesszük az átlagfizetést, az átlagos lakásárat pedig 25 milliónak, akkor valamivel több, mint 8 évnyi átlagfizetést kellene félretenni ahhoz, hogy saját lakásba költözzünk. Mivel a fizetések és a lakásárak is hónapról hónapra változnak, ezért ez egy közelítő becslés, viszont a magyar fővárosra is igaz, hogy az utóbbi években nagyobb ütemben emelkedtek a lakásárak mint a fizetések, így hosszabbodott a lakáshoz jutási idő.Noha London extrém módon túlárazott lakásaihoz képest Budapest is kedvező helyzetben van, nem szabad elfelejteni, hogy a magyar fővárosban is vannak kerületek, ahol a 8 év helyett inkább 12 évnyi jövedelem kellene a lakásvásárláshoz. Ami viszont az Egyesült Királyság esetében is egyértelmű, az az, hogy a lakásár-jövedelem hányadosának összefüggésében közel négyszeres különbségek mérhetők az egyes városok között, ami még a magyarországinál is nagyobb országos egyenlőtlenségekre utal.