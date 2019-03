Egykor téeszelnök, ma Budapest egyik legnagyobb lakásprojektjének a fejlesztője

Részletekért kattints a képre!

Fiam és vőm az Allure lakópark beruházás irányítói. Fiam volt az, aki ingatlanpiac felfutását látva érvelt a lakópark építés mellett. Meggyőzött minket! Egy miskolci tervezőcéget bíztunk meg a tervezéssel, a fővállalkozót pedig pályázaton választottuk ki. Végül egy bajai cég nyert, ők építik az 520 lakásos lakóparkot.

Az egykori Budapesti Húsnagykert a Közvágóhíd birtokolta, amit a '90-es években Ináncsy Miklós vásárolt meg. A 14,5 hektáros területből először 5,5 hektárt értékesített, majd a maradékból 4,6 hektárt egy török befektetőnek, így az utak nélkül 1,6 hektár terület maradt a tulajdonában, amire most az Allure Residence épül. A terület eladásából származó tőkét fektette most be az ingatlanfejlesztésbe, így a vásárló előlegeinek hozzáadásával hitel nélkül tudták elkezdeni és folytatni az építkezést."A rendszerváltást követő néhány év során a hús nagykereskedelem is fokozatosan átalakult, piaci alapokra került. Egy sor húsnagyker csődbe is ment. A rendszerváltás idején a Közvágóhídon még közel ezer ember dolgozott, éjszakánként hozzájuk csatlakozott 100 rakodómunkás. A Közvágóhíd területét nagyon jól kiépítették: iparvágányok, hűtőházak kaptak itt helyet és ez megkönnyítette azt, hogy a csökkenő kereskedelmi tevékenység miatt felszabaduló területet kiadjuk." - fogalmazott a fejlesztő.A rendszerváltást követően Ináncsy Miklós is céget alapított, amivel lépésenként vásárolta meg a húsnagykerek 5-5 százalékos tulajdonrészeit. Egy húsnagyker tulajdoni értéke 1 millió forint volt, de átlag 2-3 milliót fizetett a felszámolóknak értük. A csúcs a szegedi központú nagyker volt, amiért 30 milliót kértek.Bár eddig nem foglalkoztak ingatlanfejlesztéssel, a szakember optimistán tekint a beruházásra:A két gyermekének 40-40 százalékos tulajdonrésze van a cégcsoportban, a felesége 20 százalékkal bír, ő pedig az ügyvezető. A döntéshez többség, vagyis minimum 51 százalék kell, ezért mindent alaposan át kell beszélniük, de ahogy fogalmaz, eddig úgy tűnik, egyszer sem döntöttek rosszul.Az interjú, teljes terjedelmében ide kattintva olvasható.