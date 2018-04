Elárulták a titkot: ezért ilyen drága egy új lakás

A lakáspiac jövőjéről, a kivitelezési problémákról, a várható árakról, a piac legfontosabb szereplői beszélnek május 4-én a Lakás 2018 kiállítás és vásár keretein belül megrendezésre kerülő konferencián! Nézze meg előadóinkat, és jelentkezzen most! ÁTTEKINTÉS

A lakásfejlesztés legfontosabb lépései

A telek megvásárlása

A koncepcióterv elfogadása

Az építési engedély megszerzése

Az építéshez szükséges szerződések (finanszírozási, kivitelezési, stb.) megkötése

Az első "kapavágás"

A szerkezet elkészülte

A műszaki átadás-átvétel lezárása

A használatbavételi engedély megszerzése és a társasház megalapítása

A vevői átadások lebonyolítása

Legnagyobb kihívások a fejlesztésben

Miben más a mostani fejlesztési piac, mint a 10-20 évvel ezelőtti?

A Biggeorge Property Zrt. ezeket a hatékony és innovatív megoldásokat alkalmazza a jelenleg a XII. kerületben épülő, három épületből álló, 41 luxuslakást tartalmazó Németvölgyi Residence-ben és a XI-XII. kerület határán épülő Sasad Liget esetében is.

TÁMOGATOTT TARTALOM A cikk megjelenését a Biggeorge Property Zrt. támogatta.

A fejlesztés első lépéseként előttünk van egy fejlesztési szempontok alapján ígéretesnek tűnő telek, amelyre a fejlesztő annak műszaki adottságai és a piaci tapasztalatok alapján készít egy előzetes megtérülési számítást - mondta el. Ha a számok alátámasztják a projekt életképességét, elvégezzük az ingatlan jogi, pénzügyi és műszaki átvilágítását. Sikeres tranzakció után elindulhat a tervezés. Ez az egyszerűbb eset, mert sokszor kerül sor a telek szabályozási előírásának módosítására a tervezés előtt, ami egy hosszadalmas, és bonyolult folyamat. A koncepcióterv és a vázlatterv készítése során kialakul a lakások elhelyezkedése, azok mérete, valamint az épület funkcionális működése és megjelenése. Következő lépés az engedélyezési tervek elkészítése és az engedélyezési eljárás lefolytatása. Ezzel párhuzamosan elkészülnek a kiviteli - vagy tender - tervek, lefolytatjuk a kivitelezői tendert és megkezdjük az előértékesítést.Megfelelő előértékesítési szint elérése után indulhat a kivitelezés, melynek folyamán több körben egyeztetjük ügyfeleinkkel és a kivitelezőkkel a vevői igényeket. Amikor elkészül az épület, lefolytatjuk a műszaki átadás-átvételt, valamint a használatbavételi eljárást, megalakul a társasház és a lakások átadásra kerülnek. A fent említett folyamat során átlagosan 3-4 év telik el a telek megvásárlása és az épület átadása között, de az átfutási idő nagymértékben függ a fejlesztés méretétől, komplexitásától, az elhelyezkedésétől, illetve a telek előkészítettségétől, például az infrastruktúra meglététől, régészeti érintettségtől vagy a szabályozási kérdésektől.A fejlesztés során bizonyos munkákat párhuzamosan is lehet végezni, a terület előkészítése folyamán például a bontás a tereprendezés és a tervezési munkák tudnak párhuzamosan folyni, de a fejlesztő döntése alapján az értékesítés is folyhat az engedélyeztetési eljárással és a kiviteli tervek készítésével párhuzamosan.Ma már szinte közhelyszámba megy, de a projektek megvalósításánál jelenleg a legnagyobb kihívást a megfelelő számú és gyakorlatú szakemberek hiánya jelenti. A kedvezményes lakásáfa határideje körüli bizonytalanságok miatt kevesebb szakemberrel kell rövidebb idő alatt a lakóprojekteket megvalósítani, kihívások azonban a többi fázisban is lehetnek. A tervezés során például az okoz nehézséget, hogy a szabályozási előírások jelenleg még nem egységesek az országban, ami az átmeneti időszakban több figyelmet igényel. Emellett különös odafigyelést igényel a leendő lakók egyedi igényeinek a felmérése és azok pontos megvalósítása is - mondta el a szakértő.A mostani piac egyik legfontosabb különbsége az, hogy ebben a szegmensben most magasabb a hazai, hosszú távra tervező ingatlanfejlesztő cégek aránya, mint régen, ami elvben a fejlesztések minőségi színvonalának emelkedését vonja maga után. Ez szükséges is, mert a korábbiakhoz képest a vevői elvárások is magasabbak mind a lakásokkal, mind pedig a fejlesztésekkel szemben. Ha megnézzük a jelenlegi kínálatot, ma sokkal több a design-ban és műszaki tartalomban magas színvonalat képviselő fejlesztések száma, mint 10-20 évvel ezelőtt volt. Az értékesítésnél és marketingnél a közösségi médiának és az értékesítést támogató digitális technológiának is nagyobb a szerepe, mint korábban, ezen kívül jelentős különbség az, hogy az engedélyeztetés és a teljes kivitelezés adminisztrálása már online felületen történik.A technológiai fejlődés ugyanakkor a kivitelezés során is megjelenik, az energetikai követelmények szigorodásával a korábbinál hatékonyabb falazóelemek és szigetelőanyagok jelentek meg, ugyanakkora anyagvastagságokhoz jobb hőszigetelő képességű anyagokat alkalmazunk. Egyre általánosabb a felület hűtés-fűtési rendszerek és a hőszivattyúk alkalmazása és a digitális technológia fejlődésével az okosotthon-megoldások is kezdenek elterjedni.